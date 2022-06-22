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Холодные кофейные напитки

Кофе — незаменимый напиток жителя мегаполиса, но с повышением температуры воздуха за окном горячие напитки уходят на второй план. Чем жарче, тем выше интерес к его холодным вариантам — фраппе, колд брю и другие. Мы думаем, что это не полноценный кофе, а некий коктейль, поэтому в течение дня можем выпить слишком много чашек.

Между тем содержащие кофеин напитки являются диуретиками, проще говоря — мочегонными. То есть объем жидкости в организме кофе по большому счету не восполняет, но способствует ускорению выделения мочи, вместе с тем организм теряет жидкость с потом.

В особенно жаркий день это может привести к довольно плачевным событиям, вплоть до обезвоживания.

Кроме того, если слишком часто пить что-либо с кофеином, риск появления мочекаменной болезни возрастет. Дело в том, что кофе способен связываться в пищеварительном тракте с кальцием, а потом он выводится почками в виде соединения соли.

Кофейным напиткам лучше предпочесть натуральные соки или простую негазированную воду.