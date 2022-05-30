А как же «Боржоми» и «Ессентуки»?

Наверняка многие зададутся вопросом о том, можно ли включить лечебную минеральную воду в рацион при МКБ. Развеем еще один миф: нет, такая вода не подходит для регулярного употребления при болезнях почек. Прежде всего, это связано с особенностями химического состава воды и ее повышенной минерализацией. По итогам исследований, солей в минералке в десятки раз выше, нежели в обычной проточной воде.

Для нормальной фильтрации воды почками человеку необходимо пить не менее 2 литров жидкости ежедневно. Если заменить обычную воду минеральной, почки попросту не справятся с фильтрацией, что приведет к образованию камней или усугублению уже имеющейся патологии.

Важно! При обострении МКБ пить сильноминерализованную воду строго запрещено — она может провоцировать острые приступы боли (почечную колику) или усиливать скорость роста камней.