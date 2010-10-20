Субфебрильная температура тела (от латинского sub — предлог «под» и febris — «жар») — головная боль, как для пациента, так и для врача. С одной стороны, казалось бы — всего лишь 37,2ºС. С другой — именно с ее помощью организм может сообщать человеку о том, что у него появились серьезные проблемы со здоровьем.
О чем сигналит субфебрилитет? С ответами на этот вопрос «Доктор Питер» разбирался совместно с иммунологом, патофизиологом Еленой Парецкой.
педиатр, патофизиолог, иммунолог
Температурное непостоянство
Непонятное повышение температуры выше стандартных 36,6ºС тревожит человека. Хотя на самом деле температура тела вовсе не обязана быть постоянной. Она колеблтся в течение суток в достаточно широких пределах.
Минимальные значения градусник показывает ранним утром — если вы измерите температуру в 4-6 часов утра, то она будет колебаться между 35,9ºС и 36,3ºС. Максимальных значений — до 37,2ºС она достигает в промежутке между 16.00 и 18.00. У некоторых градусник покажет те же цифры после эмоционально напряженного дня (в медицине есть даже такое понятие — термоневроз) или после интенсивной физической нагрузки.
Женщины замечают изменения температуры тела в зависимости от менструального цикла — в период овуляции и до наступления месячных она может повышаться. И такое ее повышение в медицинской практике считается индивидуальной физиологической нормой. Но 37,3-37,4ºС — это уже повышенная, пограничная температура. Если она держится более двух-трех недель, нужно бить тревогу и обращаться к терапевту, даже если кроме нее вас ничего не беспокоит.
Исключить инфекцию
Причин субфебрильной температуры довольно много. И порой ее поиск растягивается надолго. Но прежде чем назначить какие-то обследования, врач должен внимательно опросить вас, чтобы установить последовательность развития тех или иных симптомов.
Повышением температуры тела организм может сигнализировать об:
аллергической реакции на прием каких-либо медикаментов или продуктов;
воспалении, возникшем после хирургического вмешательства (например, удаления зуба), протезирования;
хроническом, вялотекущем воспалительном процессе.
Врач должен выяснить, не имели ли вы контакта с животными, в каких условиях работаете, не путешествовали ли по экзотическим странам, не общались ли с людьми, у которых впоследствии выявлено инфекционное заболевание. Доктор интересуется даже вкусами человека — ведь если он любит непрожаренное мясо, сырое молоко или яйца вполне возможно инфицирование тем же сальмонеллезом.
То есть на первом этапе врач должен исключить инфекционную природу повышения температуры. Ведь даже ОРВИ может протекать для человека настолько незаметно, что никаких сколько-нибудь значительных симптомов он не может назвать. Что уж говорить о туберкулезе, хламидиозе, герпесе или вирусных гепатитах В или С, которые на первых порах могут протекать скрыто, заявляя о себе только невысокой температурой.
Если возникает подозрение на то, что повышение температуры связано с инфекцией, в первую очередь назначается флюорография, клинические и биохимический анализ крови, анализ мочи. И уже на основании полученных данных можно либо поставить диагноз, либо продолжить обследование, значительно сузив круг поисков.
ЛОР, стоматолог и гинеколог
Две самые распространенные причины субфебрилитета:
лор-заболевания (вялотекущий тонзиллит, гайморит, синусит);
стоматологические воспалительные процессы (пульпит, периодонтит).
У женщин прибавляются еще гинекологические инфекционные или воспалительные заболевания.
После опроса и тщательного осмотра, терапевт, как правило, может сделать определенные выводы и направить на обследование к отоларингологу, стоматологу или гинекологу.
Вялотекущий воспалительный процесс, протекающий с незначительным повышением температуры тела, могут вызывать ревматологические проблемы. Они настолько индивидуальны, что диагностировать их чрезвычайно сложно. Поэтому в качестве метода дифференциальной диагностики врачи иногда используют назначение кортикостероидов. Если на фоне их приема температура исчезла и человек чувствует себя лучше, значит, загадка разгадана, и врачу понятно, как следует лечить больного.
И термоневроз лечится
Субфебрилитет, сопровождающийся общей слабостью, может быть сигналом неполадок в системах и органах, не связанных с инфекционными и воспалительными процессами. Это состояние характерно для эндокринных нарушений, например, тиреотоксикоза, когда щитовидная железа вырабатывает избыточное количество тиреоидных гормонов. Так что если человек кроме субфебрильной температуры отмечает повышенную нервозность, потливость, сердцебиения и утомляемость, потерю массы тела, то врач для уточнения диагноза рекомендует определить уровень тиреоидных и тиреотропного гормонов в крови — отклонения в показателях (повышениеТ3 и Т4, снижние ТТГ) говорит о тиреотоксикозе.
Небольшое повышение температуры тела может сопровождать железодефицитную анемию, онкологические заболевания. Поэтому если в истории семьи есть родственники, умершие от рака, то проводятся соответствующие исследования.
Но в ситуации, когда в результате проведенного обследования причина так и осталась тайной для врача и самого человека, есть повод говорить о том, что это состояние является симптомом психоэмоциональных нарушений (депрессии или термоневроза). Тогда следует обратиться к неврологу, который поможет с ними справиться.