Температурное непостоянство

Непонятное повышение температуры выше стандартных 36,6ºС тревожит человека. Хотя на самом деле температура тела вовсе не обязана быть постоянной. Она колеблтся в течение суток в достаточно широких пределах.

Минимальные значения градусник показывает ранним утром — если вы измерите температуру в 4-6 часов утра, то она будет колебаться между 35,9ºС и 36,3ºС. Максимальных значений — до 37,2ºС она достигает в промежутке между 16.00 и 18.00. У некоторых градусник покажет те же цифры после эмоционально напряженного дня (в медицине есть даже такое понятие — термоневроз) или после интенсивной физической нагрузки .

Женщины замечают изменения температуры тела в зависимости от менструального цикла — в период овуляции и до наступления месячных она может повышаться. И такое ее повышение в медицинской практике считается индивидуальной физиологической нормой. Но 37,3-37,4ºС — это уже повышенная, пограничная температура. Если она держится более двух-трех недель, нужно бить тревогу и обращаться к терапевту, даже если кроме нее вас ничего не беспокоит.