Препараты жаропонижающего ряда, среди которых наиболее известны ацетилсалициловая кислота, парацетамол и ибупрофен должны быть в каждой домашней либо дачной аптечке. Но сейчас, в период, когда ситуация с лекарствами нестабильная, есть ли шанс того, что привычные препараты, которыми мы привыкли сбивать температуру при гриппе, ОРВИ или других недугах, исчезнут с полок аптек?
Особенно тревожной ситуация видится в отношении препаратов для детей. Если взрослый человек может выпить горячего чаю, пропотеть под одеялом или обтереться прохладной водой, потерпеть недомогание при лихорадке, то детям при простудах сложнее. Иногда без жаропонижающих родители никак не могут обойтись, причем, части детей температуру снижать жизненно необходимо, например, в силу появления фебрильных судорог. Что будет с препаратами от лихорадки, «Доктор Питер» попросил прояснить Артема Батина, педиатра, иммунолога клиники «Евромед Кидс» Санкт-Петербурга.
Сначала о детях
Неопределенность в вопросах наличия необходимых и привычных лекарств в аптеках заставляет родителей искать замены привычных медикаментов, которые они применяли для того, чтобы снизить температуру, устранить боль и недомогание, если малыш вдруг начал лихорадить.
Сегодня поговорим о двух самых важных препаратах из группы нестероидных противовоспалительных средств, которые используют как жаропонижающие и обезболивающие средства, в том числе — в педиатрической практике.
Как вы уже поняли, речь пойдет о Нурофене и Панадоле (Эффералгане). Именно их чаще всего спрашивают родители, приходя в аптеку за средствами от температуры.
Во многом благодаря эффективной рекламе и невероятным стараниям маркетологов у большинства людей сформировался четкий образ Нурофена и Панадола (Эффералгана) как привычного эффективного средства.
Ищем по МНН, а не по торговому названию
Сразу нужно отметить, что Нурофен — это коммерческое название: действующеее вещество препарата или так называемое МНН (международное, непатентованное название) — ибупрофен.
Препарат выпускается в виде суспензии (обычно ее называют сиропом) и свечей для детей, есть еще также таблетки и капсулы — для взрослых (и не так давно появились формы для подростков от 12 лет).
Существуют также препараты для местного применения — это кремы и гели с ибупрофеном.
Замен достаточно много
В отношении жаропонижающих препаратов даже в условиях сегодняшней нестабильной обстановки и возможных перебоев в поставке импортных лекарств, переживать не стоит. На сегодняшний день в аптеке вы сможете обнаружить большое количество препаратов для замены привычному Нурофену, причем как это могут быть как аналоги суспензии, так и таблетки, капсулы и местные формы (мази, гели, кремы).
Чаще всего препарат так и называется — Ибупрофен (просто именуется по действующему веществу) с приставкой — названием компании-производителя: Вертекс, Акрихин, Велфарм, Хемофарм и др.
Выпускаются все эти препараты-аналоги также в привычных дозировках:
суспензия 100 мг/5 мл,
таблетки по 200 и 400 мг,
свечи 60 мг.
Поэтому никаких проблем с заменой привычного препарата Нурофен на любой другой с действующим веществом ибупрофен в такой же дозировке и форме выпуска не возникнет.
С парацетамолом тоже нет проблем
Аналогично обстоит ситуация и с Панадолом (Эффералганом). Действующее вещество у этих препаратов — всем нам известный парацетамол. С названием производители особо не задумывались, также как и с Нурофеном, название чаще всего строится из действующего вещества — Парацетамол с приставкой-названием компании: Альтфарм, Авексима, Медисорб и др.
Формы выпуска аналогичны и даже еще более обширны в выборе по сравнению с препаратами на основе ибупрофена:
раствор или суспензия 120 мг/5 мл,
свечи в дозировках 50, 100, 200 и 500 мг,
таблетки по 200 и 500 мг.
Если вы затрудняетесь с подбором препарата, расчетом правильной дозы — обратитесь к своему лечащему врачу-терапевту или педиатру, если требуется расчет для ребенка.
педиатр, патофизиолог, иммунолог
Аспирин из аптек не исчезнет
Если предыдущие препараты (с учетом коррекции дозы) применимы при снижении температуры как у детей, так и у взрослых, то есть препараты, которые относят исключительно к людям старше 18 лет. Это, например, Аспирин в разных его вариантах. Самый известный — это УПСА, в виде шипучих таблеток, спасающий от жара, головной боли и недомогания. Детям этот препарат нельзя (риск синдрома Рея и других осложнений), а взрослые применяют его при лихорадке.
Самым старейшим производителем этого препарата с их запатентованным названием «Аспирин» является компания Байер, которая заявила об уходе с российского рынка.
Но в основе препарата лежит МНН — ацетилсалициловая кислота, поэтому аналогов байеровского аспирина — очень много. Чаще всего препараты называют действующим веществом с добавлением названия производителя — Медисорб, Фармстандарт, Уралбиофарм и т.д.
Кроме того, ацетилсалициловая кислота входит в состав многих комбинированных препаратов, поэтому с уходом определенных компаний с рынка проблем с жаропонижающими препаратами — не будет.