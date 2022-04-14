Препараты жаропонижающего ряда, среди которых наиболее известны ацетилсалициловая кислота, парацетамол и ибупрофен должны быть в каждой домашней либо дачной аптечке. Но сейчас, в период, когда ситуация с лекарствами нестабильная, есть ли шанс того, что привычные препараты, которыми мы привыкли сбивать температуру при гриппе, ОРВИ или других недугах, исчезнут с полок аптек?

Особенно тревожной ситуация видится в отношении препаратов для детей. Если взрослый человек может выпить горячего чаю, пропотеть под одеялом или обтереться прохладной водой, потерпеть недомогание при лихорадке, то детям при простудах сложнее. Иногда без жаропонижающих родители никак не могут обойтись, причем, части детей температуру снижать жизненно необходимо, например, в силу появления фебрильных судорог. Что будет с препаратами от лихорадки, «Доктор Питер» попросил прояснить Артема Батина, педиатра, иммунолога клиники «Евромед Кидс» Санкт-Петербурга.