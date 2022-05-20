Долгое время мы можем даже и не подозревать, что с нашей щитовидной железой что-то не так. Да что там обычные люди, врачи не всегда связывают жалобы пациентов со сбоями в работе этого органа. Проверяют все — от макушки до пяток, а щитовидку обходят, почему-то, стороной. И, кстати, при проверки могут найти скрытые нарушения в других органах, который напрямую влияют на здоровье железы.
Эндокринолог Илья Магеря предлагает делить причины нарушений на три группы:
анатомическую;
химическую;
психологическую.
- К анатомическим мы относим травмы, дефекты развития и нарушение функционирования соседних органов, — объяснил врач.
Паращитовидные железы
Они «впаяны» в щитовидку и вырабатывают паратгормон, который регулирует содержание кальция и фосфора в крови. Если что-то идет не так, паращитовидные железы могут увеличиваться и деформироваться. Паратгормон, если его недостаточно, увеличивает количество кальция в крови, буквально «высасывая» его из костей. Разрушаются зубы, повышается возбудимость нервной системы.
Нервы
Пусть они не связаны напрямую, но влияние доказано.
- Нервная система ведет двойной контроль за щитовидной железой, поэтому ее, кстати, называют самым эмоциональным органом, — говорит Илья Магеря.
Если что-то идет не так в нервной системе, уже через какое-то время нарушение появится и в щитовидной железе.
Мышцы шеи
Любой стресс наполняет мышцы адреналином, норадреналином и кортизолом.
- Если стресс остается, то этот гормональный коктейль вызывает «ком в горле» или эмоциональный зажим, который блокирует мышцы, — предупреждает эндокринолог Магеря.
Если этот «зажим» не снять, то пострадает щитовидная железа, на ней появятся узлы и кисты.
Инфекции
Все дело в лимфе — это межтканевая жидкость, отвечающая за очистку каждой клеточки, спускается от макушки вниз. Пока она доберется до щитовидной железы, ей придется пройти через уши, нос, горло, зубы. Если что-то с этими органами не в порядке, вирусы и бактерии пойдут с лимфой дальше. Поэтому любая простуда или больной зуб могут негативно сказаться на состоянии щитовидки.
- Вот почему так важно при нарушениях обращаться к стоматологу и ЛОРу, — подчеркнул врач Магеря. — Кстати, лимфу помогает разогнать и очистить массаж.
Помимо анатомических факторов на здоровье щитовидной железы влияют и химические. Например, если в вашем организме есть какие-то дефициты.
Дефициты микроэлементов
Особенно стоит обратить внимание на нехватку:
Йода — потому что это базовый микроэлемент гормонов щитовидной железы;
Тирозина — аминокислота-фундамент;
Меди — она активирует фермент, который соединяет йод с тирозином, чтобы образовать Т4;
Селена — он помогает работать ферменту, который защищает щитовидную железу от химических повреждений;
Цинка — он способен регулировать секрецию тиреотропного гормона.
Токсины и яды
Отравление, к сожалению, не сосредотачивается на каком-то конкретном органе. Лимфа разносит яды и токсины по всему организму, достается и щитовидной железе.
Иммунная агрессия
Это бывает в том случае, когда клетки по необъяснимым причинам начинают воевать сами против себя.
- У щитовидной железы эта аутоиммунная реакция проявляется как аутоиммунный тиреоидит (АИТ), — предупредил Илья Магеря.
Сбой гормональной системы
В этом случае меняется уровень гормонов, каких-то становится в избытке, каких-то — в недостатке. А надо понимать, что в эндокринной системе все взаимосвязано, поэтому нарушения любого звена в цепочке несет сбои работы других органов.