Мышцы шеи

Любой стресс наполняет мышцы адреналином, норадреналином и кортизолом.

- Если стресс остается, то этот гормональный коктейль вызывает «ком в горле» или эмоциональный зажим, который блокирует мышцы, — предупреждает эндокринолог Магеря.

Если этот «зажим» не снять, то пострадает щитовидная железа, на ней появятся узлы и кисты .

Инфекции

Все дело в лимфе — это межтканевая жидкость, отвечающая за очистку каждой клеточки, спускается от макушки вниз. Пока она доберется до щитовидной железы, ей придется пройти через уши, нос, горло, зубы. Если что-то с этими органами не в порядке, вирусы и бактерии пойдут с лимфой дальше. Поэтому любая простуда или больной зуб могут негативно сказаться на состоянии щитовидки.

- Вот почему так важно при нарушениях обращаться к стоматологу и ЛОРу , — подчеркнул врач Магеря. — Кстати, лимфу помогает разогнать и очистить массаж.

Помимо анатомических факторов на здоровье щитовидной железы влияют и химические. Например, если в вашем организме есть какие-то дефициты.

Дефициты микроэлементов

Особенно стоит обратить внимание на нехватку: