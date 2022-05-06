Причиной одышки и кома в горле, которые женщина списывала на лишний вес, оказался гигантский зоб

Операцию пациентке с редкой патологией — огромной шейно-средостенной опухолью длиной 14,7 сантиметра провели в Томской областной клинической больнице. До того 55-летняя жительница Улан-Удэ уже консультировалась у столичных врачей, которые оценили риск летальности при проведении операции — он составлял 50 процентов. В итоге она решила обратиться в отделение торакальной хирургии ТОКБ.
Обследование показало, что причиной плохого самочувствия женщины была огромная опухоль в области шеи и грудной клетки.
Врач-торакальный хирург высшей категории, заведующий отделением торакальной хирургии ТОКБ, главный внештатный торакальный хирург департамента здравоохранения Томской области, профессор кафедры хирургии с курсом медицины катастроф СибГМУ, д.м.н.
- Это был гигантский зоб — опухоль щитовидной железы — с распространением в переднее и заднее средостение, которая, как муфта, обхватывала трахею, смещала ее и сонные артерии в сторону, сдавливала сосудисто-нервный пучок. Таким образом, опухоль заняла пространство на шее и в грудной клетке, оттеснив часть легкого, —
Операция длилась два часа. Подобные вмешательства врачи относят к разряду очень сложных — из-за особой анатомии в области шеи и груди. Как пояснил Евгений Топольницкий, опухоль была «интимно сращена с трахеей, как припаяна». Но хирургам удалось обойтись без рассечения грудной стенки — они извлекли новообразование через шею. Кроме того, врачи смогли даже сохранить женщине голос.
- Рядом с щитовидной железой локализуются возвратные нервы (обеспечивают двигательную функцию и чувствительность структур гортани, в том числе голосовых складок), их очень сложно визуализировать при такой патологии. Поэтому они часто повреждаются и при подобных операциях есть опасность, что пропадет голос. Но победа оказалась за нами: удалось сохранить пациентке голос и все остальные функции, наверное, человек сильно хотел поправиться, и мы хорошо подготовились, — отметил хирург.