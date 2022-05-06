Причиной одышки и кома в горле, которые женщина списывала на лишний вес, оказался гигантский зоб

Операцию пациентке с редкой патологией — огромной шейно-средостенной опухолью длиной 14,7 сантиметра провели в Томской областной клинической больнице. До того 55-летняя жительница Улан-Удэ уже консультировалась у столичных врачей, которые оценили риск летальности при проведении операции — он составлял 50 процентов. В итоге она решила обратиться в отделение торакальной хирургии ТОКБ.

Обследование показало, что причиной плохого самочувствия женщины была огромная опухоль в области шеи и грудной клетки.