Можно ли застудить почки, если посидеть на холодном: отвечает нефролог

Почки недаром расположены так глубоко внутри брюшной полости и защищены со стороны спины нижними ребрами. Эти органы крайне важны для организма, они непрерывно трудятся, чтобы очистить кровь от отработанных метаболитов, избытков соли и воды. Но чтобы почки полноценно работали, они должны быть защищены от травмы, резких движений и любых патогенных воздействий, которые могут их повредить.
Если организм здоров, то инфекция в почки не проникает, но при определенных ситуациях, например, на фоне снижения активности иммунной системы, бактерии из уретры могут путешествовать вверх, в мочевой пузырь. А из него — снова вверх — по мочеточникам в почки. Реже патогенные бактерии могут приноситься с током крови или лимфы, если где-то в организме есть очаги хронической инфекции. Но дополнительно должны влиять внешние факторы, например, температурный. «Доктор Питер» и Екатерина Корсева, терапевт «СМ-Клиника», нефролог, кандидат медицинских наук, разбираются, какие болезни возможны, если сильно переохладиться.
Могут ли «застудиться» почки
«Доктор, я застудил(а) почки», — эту фразу часто можно услышать на приеме врача-нефролога. Действительно, именно сильное, длительное переохлаждение всего организма или локальное, и особенно переохлаждение в зоне поясницы, часто становится одним из провокаторов различных заболеваний мочеполовой системы.
Длительное пребывание в помещениях или на улице при низких температурах (при условии ношения не соответствующей температурам одежды и обуви) снижает уровень иммунной защиты организма. Аналогичный эффект дает и прямой контакт с холодными предметами, например, когда мы сидим на голых камнях или металлических конструкциях.
Причина воспаления — бактерии
На фоне резкого ослабления как системного (общего), так и местного иммунитета, в области слизистых оболочек мочевыделительного тракта, активизируются болезнетворные бактерии: они начинают размножаться. Но важно сразу подчеркнуть — у здоровых людей мочевые пути стерильны, в них нет никаких микробов. Инфекция проникает в мочевые пути разными способами (как мы уже сказали выше), и провоцирует цистит — инфекционное воспаление мочевого пузыря.
После этого, если цистит не лечится или симптомы не проявляются, бактерии могут по восходящему пути подняться выше, чтобы вызвать уже пиелонефрит — острую инфекцию, воспаление чашечно-лоханочной системы почек.
Реже бывает еще одна неприятность — обострение хронического гломерулонефрита. При этой аутоиммунной болезни организм начинает вырабатывать антитела, которые атакуют ткани почек и разрушают почечные клубочки, ответственные за выработку первичной мочи.
Могут быть проблемы посерьезнее
Цистит и пиелонефрит — наиболее распространенные, крайне неприятные, опасные болезни. Но это далеко не единственные последствия переохлаждения для нашей мочеполовой системы. Регулярные переохлаждения, если вы систематически одеваетесь не по погоде, у вас замерзают ноги, также могут вызывать обострения системных заболеваний. Например, возможно развитие:
васкулита — комплексного воспаления стенок кровеносных сосудов по всему организму;
или ревматоидного артрита, поражающего суставы и ведущего к инвалидности из-за деформаций и ограничения движений.
Также возможно формирование системной красной волчанки — тяжелого аутоиммунного заболевания, при котором в организме происходят множественные воспалительные процессы. Все эти болезни, в том числе, провоцируют и обострение проблем с почками.
Хроникам — особенно опасно
Переохлаждение, особенно системное и длительное, категорически противопоказано носителям хронических вирусных инфекций (любых типов герпеса, вируса Эптейшн-Барра, цитомегаловируса).
Снижение иммунного фона у людей с этими инфекциями не только способствует развитию осложнений данных болезней, но и может привести уже к вирусному циститу или пиелонефриту. Лечить такие воспалительные процессы достаточно сложно, поскольку антибиотики против вирусных инфекций — не эффективны.
Может «выстрелить» не сразу, а через время
Косвенным образом длительное или резкое переохлаждение может оказывать на почки «отложенное» негативное воздействие. Проблемы с иммунитетом повышают риски заражения коронавирусной инфекцией при контакте с ее носителями. Даже если болезнь пройдет в легкой или средней форме, уже после выздоровления человек может столкнуться с так называемым постковидным синдромом. Это целый комплекс осложнений, куда, в том числе, входит и вторичный пиелонефрит.