Можно ли застудить почки, если посидеть на холодном: отвечает нефролог

Почки недаром расположены так глубоко внутри брюшной полости и защищены со стороны спины нижними ребрами. Эти органы крайне важны для организма, они непрерывно трудятся, чтобы очистить кровь от отработанных метаболитов, избытков соли и воды. Но чтобы почки полноценно работали, они должны быть защищены от травмы, резких движений и любых патогенных воздействий, которые могут их повредить.

Если организм здоров, то инфекция в почки не проникает, но при определенных ситуациях, например, на фоне снижения активности иммунной системы, бактерии из уретры могут путешествовать вверх, в мочевой пузырь. А из него — снова вверх — по мочеточникам в почки. Реже патогенные бактерии могут приноситься с током крови или лимфы, если где-то в организме есть очаги хронической инфекции. Но дополнительно должны влиять внешние факторы, например, температурный. «Доктор Питер» и Екатерина Корсева, терапевт «СМ-Клиника», нефролог, кандидат медицинских наук, разбираются, какие болезни возможны, если сильно переохладиться.