Диетолог Королева назвала 3 напитка, которые разрушают кости

Чтобы наш организм работал как единое целое, нам необходимо следить за питанием. Ведь даже если вы будете пить различные витамины, соблюдать режим сна и отдыха, заниматься спортом, но при этом есть только жирную и калорийную пищу, то проблем со здоровьем не избежать. Сбалансированное питание — крайне важный кусочек в этом паззле, без которого точно не получится целостной «здоровой» картины.
Некоторые уделяют особое внимание еде, но совершенно забывают о напитках. А это большая ошибка, говорят врачи. Ведь то, что вы пьете, тоже сильно отражается на вашем самочувствии. Так, нужно знать, что обилие молока, газировки и кофе в рационе может спровоцировать проблемы с костями, говорит диетолог Маргарита Королева.
врач-диетолог, доктор медицинских наук
По словам специалиста, в молоке содержатся кислые компоненты, которые вымывают полезные вещества из организма, если их не уравновесить. То есть само по себе молоко, несомненно, полезно. Но вот если вы привыкли пить его регулярно, то в рационе обязательно должны быть овощи. В них много пищевых волокон, которые будут помогать удерживать кальций в организме.
«Злоупотребление кислыми продуктами, неуравновешенными щелочными эквивалентами, будет приводить к ацидозу — изменению pH-среды организма. Это создаст условия, в которых организм хочет как-то себя уравновесить щелочными составляющими, и тогда он забирает из костной массы полезные щелочные минералы, освобождая кости от этих минералов, делая их менее прочными», —
Что касается кофе, то он нарушает процесс усвоения кальция, магния и ряда других минеральных веществ. Поэтому его лучше пить задолго до или после приема пищи. К тому же обилие этого напитка в рационе может привести к обезвоживанию организма, поэтому на любую чашку кофе должно быть не менее одного стакана воды.
Газированные напитки, особенно сладкие, также могут привести к остеопорозу, предупреждает диетолог. В них содержится ортофосфорная кислота, которая разрушает еще и ЖКТ, зубы, провоцируя кариес и различные болезни полости рта. Даже один стакан сильно газированных напитков вроде «колы», «спрайта», «фанты», «ред булла» в день уже всерьез может навредить здоровью, считают врачи. Под удар попадают не только ваши фигура, зубы, мозг, но и в том числе почки.
Как еще кальций вымывается из организма
Что такое кальций и насколько он важен для организма, знают многие. Он сохраняет функцию и структуру костей, участвует в свертывании крови, передаче нервных импульсов, сокращении мышц. Также помогает стабилизировать кровяное давление и предотвращает наиболее разрушительные последствия менопаузы: потерю костной массы, что в свою очередь приводит к переломам костей. Когда возникает дефицит кальция и как организм может стремительно терять его запасы, можно прочитать ЗДЕСЬ.