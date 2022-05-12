Диетолог Королева назвала 3 напитка, которые разрушают кости

По словам специалиста, в молоке содержатся кислые компоненты, которые вымывают полезные вещества из организма, если их не уравновесить. То есть само по себе молоко, несомненно, полезно. Но вот если вы привыкли пить его регулярно, то в рационе обязательно должны быть овощи. В них много пищевых волокон, которые будут помогать удерживать кальций в организме.

«Злоупотребление кислыми продуктами, неуравновешенными щелочными эквивалентами, будет приводить к ацидозу — изменению pH-среды организма. Это создаст условия, в которых организм хочет как-то себя уравновесить щелочными составляющими, и тогда он забирает из костной массы полезные щелочные минералы , освобождая кости от этих минералов, делая их менее прочными», — рассказала диетолог порталу «Москва 24».