Что вы не знали о цистите или стеснялись спросить

Если у всех бывает цистит, то можно узнать у подруги, чем она лечилась, и бежать в аптеку?

Конечно, проявления цистита доставляют много неприятных моментов, поэтому первым желанием человека становится сделать что-то немедленно, чтобы прекратить мучения. Но самолечением заниматься не надо, и на это есть несколько причин. Во-первых, вы теряете время, давая возможность заболеванию прогрессировать. Во-вторых, вероятность выбрать наугад правильный метод — невелика, а бесконтрольное употребление лекарств может и навредить. К тому же, начатое до забора анализов лечение может исказить картину и помешать врачу поставить правильный диагноз.

