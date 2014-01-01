Что вы не знали о цистите или стеснялись спросить

Самостоятельно — никак. Нужно идти к врачу и сдавать анализы. Общий план обследования, с которого начинает уролог, включает:
- Общий анализ мочи
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Бактериологический посев мочи
- Клинический анализ крови
В зависимости от полученных результатов далее могут быть назначены анализ мочи по Нечипоренко, УЗИ малого таза, цистоскопия или цистография.
Такое обследование позволяет определить локализацию воспалительного процесса, отличить его от других заболеваний, выявить возможную сопутствующую патологию, определить возбудителя и его чувствительность к антибиотикам. Полноценное своевременное обследование помогает подобрать оптимальную терапию цистита и снизить риск рецидивов.