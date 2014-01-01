Что вы не знали о цистите или стеснялись спросить
Если приходится часто бегать в туалет, это не только создает неудобство для привычного ритма жизни, но и сигнализирует о неполадках в организме.
Чаще всего причиной является цистит — воспаление мочевого пузыря. У большинства представление об этом заболевании ограничивается чем-то вроде «не сиди на холодном, а то будешь бегать в туалет и будет больно». Ведь задавать вопросы и даже идти к врачу по такому поводу многие до сих пор считают стыдным и неудобным. Но с такими знаниями трудно принимать правильные решения. Чтобы было меньше ошибок — расскажем, что полезно знать о цистите обычному человеку без медицинского образования.
Какие ощущения должны вызывать беспокойство?
Вы их вряд ли пропустите. Первыми признаками цистита обычно становятся частые позывы на мочеиспускание с резкими болями во время него. Наиболее выраженной, режущей боль становится в конце акта мочеиспускания.

Появляются тянущие боли в нижней части живота, в районе расположения мочевого пузыря.

Может измениться внешний вид мочи. Это сложно заметить в обычной жизни, но это очень хорошо видно при сборе мочи в контейнер для анализа. Моча становится мутной, иногда может приобрести бурый оттенок из-за примеси крови. Возможно появление неприятного запаха.

Так как цистит — инфекционное воспалительное заболевание, то ухудшается и общее состояние человека: может быть небольшое повышение температуры тела (не более 37,2°C) и слабость.
Цистит — воспаление мочевого пузыря — занимает первое место среди урологических инфекционных заболеваний [1]. Это связано не только с частотой возникновения, но и с склонностью к рецидивам. Возникнув однажды, воспаление мочевого пузыря часто возвращается через некоторое время. Если за 6 месяцев наблюдается более двух эпизодов или за год более трех, цистит называют рецидивирующим².
А правда, что цистит возникает, если посидеть на холодном?
Это не всегда так. Основным возбудителем инфекций нижних мочевыводящих путей является Escherichia coli, которую выявляют у 75-90% пациентов [2]. Другие микроорганизмы реже становятся причиной воспаления, но для развития заболевания важно именно наличие патогенных бактерий. Другие факторы — такие как переохлаждение, снижение иммунитета, несоблюдение правил личной гигиены и др. — лишь способствуют проникновению и размножению возбудителя в мочевом пузыре. При этом в силу анатомии мочевыводящих путей, в основном, циститом страдают женщины.
Если у всех бывает цистит, то можно узнать у подруги, чем она лечилась, и бежать в аптеку?
Конечно, проявления цистита доставляют много неприятных моментов, поэтому первым желанием человека становится сделать что-то немедленно, чтобы прекратить мучения. Но самолечением заниматься не надо, и на это есть несколько причин. Во-первых, вы теряете время, давая возможность заболеванию прогрессировать. Во-вторых, вероятность выбрать наугад правильный метод — невелика, а бесконтрольное употребление лекарств может и навредить. К тому же, начатое до забора анализов лечение может исказить картину и помешать врачу поставить правильный диагноз.
Как же тогда поставить верный диагноз?
Самостоятельно — никак. Нужно идти к врачу и сдавать анализы. Общий план обследования, с которого начинает уролог, включает:

  • Общий анализ мочи
  • Бактериологический посев мочи
  • Клинический анализ крови

В зависимости от полученных результатов далее могут быть назначены анализ мочи по Нечипоренко, УЗИ малого таза, цистоскопия или цистография.

Такое обследование позволяет определить локализацию воспалительного процесса, отличить его от других заболеваний, выявить возможную сопутствующую патологию, определить возбудителя и его чувствительность к антибиотикам. Полноценное своевременное обследование помогает подобрать оптимальную терапию цистита и снизить риск рецидивов.
А лекарство от этого всего есть?
Конечно, есть. Так как основной причиной цистита являются патогенные бактерии, для его лечения обычно назначают антибиотики. Но только их недостаточно. Необходимо устранить и неприятные симптомы, и воспаление, вызванное возбудителем, поэтому лечение этой болезни должно быть комплексным.

В комбинации с антибиотиками часто выписывают растительные препараты, такие как Канефрон® Н. Этот подход позволяет повысить результативность терапии, снизить частоту возникновения рецидивов и облегчить проявления заболевания.
Почему тогда не лечиться просто травами?
Народные методы не имеют ничего общего с лечением препаратами, созданными на основе растений. Во-первых, невозможно «на глаз» добиться нужной концентрации активных веществ от трав, собранных самостоятельно. Во-вторых, очень много зависит от контроля качества продукции на всех этапах — от семян до упаковки готового лекарства.
Тогда можно купить в аптеке любой растительный препарат от цистита? Ведь это уже лекарство
Лечение должен назначать врач. Он знает свойства препаратов и подбирает их для пациента на основании имеющейся доказательной базы, особенностей пациента и его заболевания. Выбирая препарат самостоятельно, человек делает это наугад и никогда не может быть уверен в том, что это правильно в данном конкретном случае. Прочитав информацию о препаратах, их состав, показания, обычный покупатель может увериться в том, что они ничем не отличаются. Это ошибка.

Все растительные препараты разнятся. При их производстве используются разные технологии. В результате в лекарствах может отличаться содержание активных компонентов и, соответственно, действовать они будут по-разному.

Чаще всего при цистите врачи назначают Канефрон® Н [3]

И вот почему:
Канефрон® Н производится в Германии по уникальной концепции Фитониринга, гарантирующей строгий контроль производства на всех его этапах и обеспечивающей точное содержание активных веществ в готовом лекарстве.
Препарат доказал свое терапевтическое действие во многих клинических исследованиях [4].
Имеет комбинированный растительный состав, обеспечивающий бережное комплексное воздействие.
Может способствовать уменьшению болей и резей во время мочеиспускания.
Может повышать эффективность антибиотикотерапии [5].
Может снизить частоту рецидивов и потребность в антибиотиках.
После первого дня антибиотиков все симптомы исчезли — можно прекратить лечение?
Цистит не проходит сразу, как по взмаху волшебной палочки. Чтобы получить стойкий результат и не дать болезни вернуться, требуется пройти полный курс, назначенный врачом.

Часто люди считают, что, если хорошо себя чувствуют, лечение продолжать необязательно. Это одна из причин рецидивов. Ведь даже если симптомов уже нет, воспалительный процесс может еще не до конца завершиться. Тогда болезнь очень быстро вернется после прерывания терапии.

Вот почему важно строго соблюдать назначения врача как в отношении выбора препаратов, так и в отношении длительности их применения.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста
Материал подготовлен специально для ООО «Бионорика»

Автор: Мария Мокейчева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
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