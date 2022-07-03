Увлекательные хобби против деменции

- Чтобы не допустить деменцию, необходимо найти способ напрячь свой мозг, — рекомендует эксперт. — Обычно советуют учить наизусть стихи, песни, разгадывать загадки, головоломки, кроссворды. Нашему мозгу, как и телу нужны постоянная активность. А еще очень хорошо увлечься новым хобби.

Составьте семейное древо

- Изучайте историю своей семьи — это очень увлекательное времяпрепровождение, и оно реально способно улучшить когнитивные функции, — рассказывает Ольга Котельникова. — Этим хобби возможно заниматься, не выходя дома, к тому же, оно позволяет освоить новейшие технологии пользования интернет-ресурсами. А самое главное — вы можете познакомиться с новыми родственниками из самых разных поколений.

Чтобы составить генеалогическое древо и узнать о дальних предках, достаточно знать данные о своих ближайших родственниках — имя и фамилию, годы рождения. Далее можно отправить эту информацию по электронной почте в ЗАГС того региона, где они жили. Этот орган власти с 1920-х годов регистрирует рождения и смерти.

Для создания истории вашей семьи в Сети можно найти бесплатные специальные программы, которые помогут правильно распределить известные данные о родственниках и покажут вашу родословную на экране в виде раскидистого древа.

Помогут найти информацию о предках и региональные форумы о том, как правильно создавать генеалогическое древо, группы в соцсетях — достаточно набрать в поиске «генеалогия».

Есть бесплатные сайты с генеалогическим поиском. Также очень много информации о предках можно найти на тематических сайтах о репрессированных, военных, награжденных в войну, погибших в плену и так далее. Есть сайт Архивы России, данные о предках могут быть в Президентской библиотеке им. Ельцина.