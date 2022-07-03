Знаменитая Татьяна Черниговская, учёный в области нейронауки и психолингвистики, в своих интервью часто повторяет: «Люди должны работать головой, это спасает мозг. Чем больше он включен, тем дольше сохранен».
Это утверждение можно назвать главным рецептом против деменции в старости. Любая тренировка мозга, физическая активность, стремление узнавать новое и учиться чему-то всю жизнь — все это позволит отсрочить появление когнитивных проблем и даже избежать старческой деменции, даже если у человека есть к ней предрасположенность.
О самых эффективных тренировках для мозга против деменции, включая хобби, рассказала эксперт образовательного проекта Фонда помощи хосписам «Вера».
медицинская сестра, специалист по обучению АНО ДПО «Мастерская заботы»
- Количество людей с деменцией в мире — уже более 55 миллионов человек. А к 2030 году достигнет 78 млн, — рассказала «Доктору Питеру» Ольга Котельникова. — Очень часто деменция становится личной трагедией многих семей. Сложность в том, что в начальной стадии трудно обнаружить деменцию, поскольку она скрыта в деталях и симптомы практически замаскированы. Но эффективность борьбы с заболеванием напрямую зависит от своевременного выявления болезни. К сожалению, деменция неизлечима, но ее можно замедлить с помощью тренировок, общения и лекарственной терапии.
Увлекательные хобби против деменции
- Чтобы не допустить деменцию, необходимо найти способ напрячь свой мозг, — рекомендует эксперт. — Обычно советуют учить наизусть стихи, песни, разгадывать загадки, головоломки, кроссворды. Нашему мозгу, как и телу нужны постоянная активность. А еще очень хорошо увлечься новым хобби.
Составьте семейное древо
- Изучайте историю своей семьи — это очень увлекательное времяпрепровождение, и оно реально способно улучшить когнитивные функции, — рассказывает Ольга Котельникова. — Этим хобби возможно заниматься, не выходя дома, к тому же, оно позволяет освоить новейшие технологии пользования интернет-ресурсами. А самое главное — вы можете познакомиться с новыми родственниками из самых разных поколений.
Чтобы составить генеалогическое древо и узнать о дальних предках, достаточно знать данные о своих ближайших родственниках — имя и фамилию, годы рождения. Далее можно отправить эту информацию по электронной почте в ЗАГС того региона, где они жили. Этот орган власти с 1920-х годов регистрирует рождения и смерти.
Для создания истории вашей семьи в Сети можно найти бесплатные специальные программы, которые помогут правильно распределить известные данные о родственниках и покажут вашу родословную на экране в виде раскидистого древа.
Помогут найти информацию о предках и региональные форумы о том, как правильно создавать генеалогическое древо, группы в соцсетях — достаточно набрать в поиске «генеалогия».
Есть бесплатные сайты с генеалогическим поиском. Также очень много информации о предках можно найти на тематических сайтах о репрессированных, военных, награжденных в войну, погибших в плену и так далее. Есть сайт Архивы России, данные о предках могут быть в Президентской библиотеке им. Ельцина.
Поиск и анализ информации — это отличный способ «напрячь» мозг.
Книжный клуб
- Он может помочь наладить социальное общение, — объясняет Ольга Котельниклва. — При обсуждении прочитанной книги вы узнаете точки зрения разных людей. Дискуссии на различные темы важны для стимуляции мозговой активности. К тому же, подобные встречи — это возможность получить положительные эмоции, которые предотвращают стресс.
Шахматы
- Эта игра позволяет поддерживать остроту ума и улучшать когнитивные функции: внимание, память и аналитические способности. Достигается это за счет импровизации в ходе игры и принятия разнообразных стратегических решений для победы, — рассказывает эксперт.
Танцы под музыку
- Сила положительного влияния музыки известна всем, а физическая активность способна включить нейрохимические процессы и способствовать образованию новых нейронов в коре головного мозга, — объясняет Ольга Котельникова. — Например, неплохо увлечься зажигательными латинскими танцами, которые подходят даже для сольного исполнения. Латина дарит заряд энергии, позволяет сохранить и восстановить координацию движений и равновесие.
Физическая активность
Без физической активности поддерживать в тонусе свой мозг будет непросто. Причем, начать заниматься спортом никогда не поздно, поскольку физические занятия полезны даже при наличии умеренных когнитивных нарушений, уточняет медик.
- Во время упражнений насыщение кислородом и ангиогенез (рост кровеносных сосудов) происходят в областях мозга, связанных с рациональным мышлением, а также с социальной, физической и интеллектуальной деятельностью, — говорит Ольга Котельникова. — Регулярно выполняйте не менее 150 минут анаэробных упражнений. Например, отличный вариант — ходьба, езда на велосипеде, танцы или плавание. Чередуйте их с укрепляющими упражнениями — такими как йога, пилатес. Старайтесь меньше сидеть, регулярно двигайтесь, даже в пределах своего жилья.