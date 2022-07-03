деменция признаки
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Знаменитая Татьяна Черниговская, учёный в области нейронауки и психолингвистики, в своих интервью часто повторяет: «Люди должны работать головой, это спасает мозг. Чем больше он включен, тем дольше сохранен».

Это утверждение можно назвать главным рецептом против деменции в старости. Любая тренировка мозга, физическая активность, стремление узнавать новое и учиться чему-то всю жизнь — все это позволит отсрочить появление когнитивных проблем и даже избежать старческой деменции, даже если у человека есть к ней предрасположенность.

О самых эффективных тренировках для мозга против деменции, включая хобби, рассказала эксперт образовательного проекта Фонда помощи хосписам «Вера».

Ольга Котельникова
Ольга Котельникова
медицина

медицинская сестра, специалист по обучению АНО ДПО «Мастерская заботы»

- Количество людей с деменцией в мире — уже более 55 миллионов человек. А к 2030 году достигнет 78 млн, — рассказала «Доктору Питеру» Ольга Котельникова. — Очень часто деменция становится личной трагедией многих семей. Сложность в том, что в начальной стадии трудно обнаружить деменцию, поскольку она скрыта в деталях и симптомы практически замаскированы. Но эффективность борьбы с заболеванием напрямую зависит от своевременного выявления болезни. К сожалению, деменция неизлечима, но ее можно замедлить с помощью тренировок, общения и лекарственной терапии.

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Увлекательные хобби против деменции

- Чтобы не допустить деменцию, необходимо найти способ напрячь свой мозг, — рекомендует эксперт. — Обычно советуют учить наизусть стихи, песни, разгадывать загадки, головоломки, кроссворды. Нашему мозгу, как и телу нужны постоянная активность. А еще очень хорошо увлечься новым хобби.

Составьте семейное древо

- Изучайте историю своей семьи — это очень увлекательное времяпрепровождение, и оно реально способно улучшить когнитивные функции, — рассказывает Ольга Котельникова. — Этим хобби возможно заниматься, не выходя дома, к тому же, оно позволяет освоить новейшие технологии пользования интернет-ресурсами. А самое главное — вы можете познакомиться с новыми родственниками из самых разных поколений.

Чтобы составить генеалогическое древо и узнать о дальних предках, достаточно знать данные о своих ближайших родственниках — имя и фамилию, годы рождения. Далее можно отправить эту информацию по электронной почте в ЗАГС того региона, где они жили. Этот орган власти с 1920-х годов регистрирует рождения и смерти.

Для создания истории вашей семьи в Сети можно найти бесплатные специальные программы, которые помогут правильно распределить известные данные о родственниках и покажут вашу родословную на экране в виде раскидистого древа.

Помогут найти информацию о предках и региональные форумы о том, как правильно создавать генеалогическое древо, группы в соцсетях — достаточно набрать в поиске «генеалогия».

Есть бесплатные сайты с генеалогическим поиском. Также очень много информации о предках можно найти на тематических сайтах о репрессированных, военных, награжденных в войну, погибших в плену и так далее. Есть сайт Архивы России, данные о предках могут быть в Президентской библиотеке им. Ельцина.

Поиск и анализ информации — это отличный способ «напрячь» мозг.

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Книжный клуб

- Он может помочь наладить социальное общение, — объясняет Ольга Котельниклва. — При обсуждении прочитанной книги вы узнаете точки зрения разных людей. Дискуссии на различные темы важны для стимуляции мозговой активности. К тому же, подобные встречи — это возможность получить положительные эмоции, которые предотвращают стресс.

 Шахматы

- Эта игра позволяет поддерживать остроту ума и улучшать когнитивные функции: внимание, память и аналитические способности. Достигается это за счет импровизации в ходе игры и принятия разнообразных стратегических решений для победы, — рассказывает эксперт.

Танцы под музыку

- Сила положительного влияния музыки известна всем, а физическая активность способна включить нейрохимические процессы и способствовать образованию новых нейронов в коре головного мозга, — объясняет Ольга Котельникова. — Например, неплохо увлечься зажигательными латинскими танцами, которые подходят даже для сольного исполнения. Латина дарит заряд энергии, позволяет сохранить и восстановить координацию движений и равновесие.

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Физическая активность

Без физической активности поддерживать в тонусе свой мозг будет непросто. Причем, начать заниматься спортом никогда не поздно, поскольку физические занятия полезны даже при наличии умеренных когнитивных нарушений, уточняет медик.

- Во время упражнений насыщение кислородом и ангиогенез (рост кровеносных сосудов) происходят в областях мозга, связанных с рациональным мышлением, а также с социальной, физической и интеллектуальной деятельностью, — говорит Ольга Котельникова. — Регулярно выполняйте не менее 150 минут анаэробных упражнений.  Например, отличный вариант — ходьба, езда на велосипеде, танцы или плавание. Чередуйте их с укрепляющими упражнениями — такими как йога, пилатес. Старайтесь меньше сидеть, регулярно двигайтесь, даже в пределах своего жилья.

Анна Майская