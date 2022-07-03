Врач Шабалина рассказала, почему заводить собаку в доме может быть смертельно опасно

Казалось бы, опасность могут представлять только бродячие животные, если они агрессивные и крупные. Но потенциальный риск несет любая собачка, даже самая маленькая. Конечно, далеко не всегда это укусы и проявление агрессии, хотя и об этом стоит помнить. Это живые существа со своими характером и повадками, поэтому нужно помнить об этом, особенно, если речь идет о детях. Но помимо укусов и агрессии, есть и масса других рисков, о которых мы, взрослые, должны знать, заводя питомца. Особенно это важно, если дома есть дети и пожилые люди.
Подробнее о возможных проблемах, которые могут возникать при появлении в доме собаки, «Доктор Питер» поговорил с Оксаной Шабалиной, врачом аллергологом-иммунологом высшей категории клиники «АБИА».
Врач аллерголог-иммунолог высшей категории, взрослый и детский специалистvk.com/abia_clinika
Осторожно: собака!
Любая собака — это животное, которое может укусить. Конечно, более опасны в этом отношении бродячие представители собачьего сообщества, которые собираются в стаи и проявляют агрессию в отношении людей. Агрессия по отношению к человеку возможна и у домашних питомцев, причем, не только крупных, бойцовских пород. Больно покусать и нанести вред могут даже «карманные» собачки. Чаще всего собаки проявляют агрессию, если их обижают, делают им больно, ведут себя радом с животным неадекватно, из-за чего собака чувствует угрозу для себя.
Агрессию могут проявлять собаки, зараженные бешенством. Домашние питомцы могут получить его в драке с уличной собакой или диким животным. Но подобное бывает редко, поскольку хозяева обычно прививают своих питомцев от бешенства. А вот если это дворовые собаки или бродячие животные, вероятность бешенства выше. Вирус попадает в организм людей со слюной, во время укуса. Инфекция может возникать не сразу, через несколько недель. Спасти может экстренная вакцинация — 6 инъекций с определенным интервалом. Без нее летальный исход неизбежен.
Чем могут быть опасны собаки
Собаки — удивительные существа, приносящие радость хозяевам, но даже эти милые создания могут быть причиной серьезных болезней человека. Помимо агрессии и укусов, а также заражения бешенством, о которых знают практически все люди, есть и некоторые проблемы, которые менее известны и очевидны. Конечно, эти проблемы здоровья — не повод отказываться от покупки щенка или немедленного избавления от животного. Просто важно знать, какие проблемы возможны, чтобы своевременно их предупредить.
Гипоаллергенных собак не бывает
Собачья шерсть, слюна и перхоть могут быть источниками аллергии у пациентов, чувствительных к эпидермальным аллергенам. Контакт с собаками может вызывать аллергический ринит и бронхиальную астму. Даже если это короткошерстный пес или лысая собачка, это не значит, что опасности нет. Реакции возможны на любые белки собачьего тела.
Возможно заражение инфекциями
В слюне, моче и экскрементах собак могут быть возбудители различных тяжелых заболеваний человека:
кампилобактериоз — вызывает гастроэнтериты, особенно опасен для беременных,
лептоспироза — вызывает тяжелую интоксикацию,
листериоз — опасен для ослабленных — пожилых людей и маленьких детей,
каптоцитофаги — живут в слюне собак, вызывают гриппо-подобное заболевание,
бешенство — смертельная болезнь, передается через слюну собаки.
Клещи и блохи
Шерсть животного может быть источником:
клещей — переносчиков клещевого боррелиоза,
грибка стригущего лишая — вызывает поражение волос у человека, очаговое облысение,
чесоточного клеща — вызывает чесотку у человека,
и блох, которые могут быть источником паразитов и инфекционных болезней.
При несоблюдении гигиены возможны гельминты
Животное может выделять с калом яйца и личинки гельминтов, таких, как:
токсокароз (поражают печень, почки, легкие),
лямблиоз (вызывает аллергии, кашель, энтериты),
эхинококкоз (вызывают множественные кисты внутренних органов человека, могут привести к летальному исходу),
собачий цепень (присасывается к стенке кишечника человека).
Простые правила совместного проживания
Чтобы избежать заражения человека от собаки необходимо соблюдать достаточно простые, но эффективные правила:
Наблюдать свое животное у ветеринара, выполнять рекомендации по уходу за животным.
Регулярно мыть домашнее животное специальными шампунями с противопаразитарным эффектом.
Осматривать собаку на предмет наличия клещей и блох, обрабатывать шерсть животного защитными средствами.
Вакцинировать животное от инфекций.
4 раза в год собаке проводить дегельминтизацию.
Обучать детей правилам общения с животными: не брать на руки бездомных щенков, мыть руки после прогулки и перед едой, не брать руки в рот, не пускать животное в кровать и не допускать попадания слюны собаки на слизистые оболочки человека.
Пусть эти знания помогут избежать неприятностей и болезней и радоваться общению с вашим питомцем!