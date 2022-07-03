Врач Шабалина рассказала, почему заводить собаку в доме может быть смертельно опасно

Казалось бы, опасность могут представлять только бродячие животные, если они агрессивные и крупные. Но потенциальный риск несет любая собачка, даже самая маленькая. Конечно, далеко не всегда это укусы и проявление агрессии, хотя и об этом стоит помнить. Это живые существа со своими характером и повадками, поэтому нужно помнить об этом, особенно, если речь идет о детях. Но помимо укусов и агрессии, есть и масса других рисков, о которых мы, взрослые, должны знать, заводя питомца. Особенно это важно, если дома есть дети и пожилые люди.

Подробнее о возможных проблемах, которые могут возникать при появлении в доме собаки, «Доктор Питер» поговорил с Оксаной Шабалиной, врачом аллергологом-иммунологом высшей категории клиники «АБИА».