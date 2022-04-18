Нутрициолог Наумова назвала 5 овощей, от которых вреда может быть больше, чем пользы

Картофель

Это один из самых любимых в России овощей — из него можно приготовить много вкусных блюд, а еще использовать как гарнир практически для всего.

При всех приятных вкусовых качествах, картофель обладает высоким гликемическим индексом, а значит, он быстро отдает энергию организму. После его приема вы скоро начнете чувствовать голод. Такие продукты нарушают обменные процессы и могут негативно влиять на организм.

Кроме того, в картофеле содержится много крахмала и углеводов, которые повышают уровень сахара в крови. Это может вызывать такие проблемы, как инсулинорезистентность и даже сахарный диабет.

Однако не все углеводы приносят вред. Некоторые из них полезны. Например, резистентный крахмал — в картофеле он как раз есть. Резистентный крахмал по своему действию похож на клетчатку, устойчив к пищеварению и используется организмом для получения энергии.

Чтобы получать из картофеля именно резистентный крахмал, а не обычные углеводы, нужно есть его остывшим. Поэтому если вам этот овощ приходится по вкусу, отдайте предпочтение охлажденному картофелю — так вы получите максимум пользы.