Кофе отлично помогает взбодриться, однако далеко не всегда это хорошо: многие кофеманы сталкиваются с бессонницей из-за своего пристрастия к напитку. Однако есть средство, которое поможет крепко уснуть даже после кофепития.
По словам американского психолога Майкла Бреуса, период «полураспада» кофе составляет от 6 до 8 часов. Это значит, что если выпить кофе в обед, примерно в 14 часов, к 22 часам из организма выйдет только половина содержащегося в напитке кофеина. Именно поэтому так часто можно увидеть советы не пить кофе перед сном и во второй половине дня.
Однако есть способ, который поможет заснуть даже после чашки кофе вечером. Для этого нужно съесть брокколи — овощ поможет быстрее переварить напиток. Кроме того, этот продукт стимулирует выделение ферментов цитохром P450, ускоряющих усвоение кофеина, пишет издание
О пользе и вреде брокколи
Брокколи не зря считают одним из самых любимых овощей диетологов. Этот продукт помогает нормальной работе ЖКТ: одна порция этого овоща содержит 10% от рекомендуемой суточной нормы потребления клетчатки, которая необходима для эффективного переваривания пищи. Кроме того, брокколи укрепляет сосуды, улучшает иммунитет и защищает от Альцгеймера.
Однако все-таки есть люди, которым брокколи есть не стоит:
Брокколи не рекомендуют есть после операций из-за большого количества клетчатки;
Брокколи не нужно есть перед полетом в самолете — овощ вызовет вздутие живота и повышенное газообразование;
Брокколи нельзя людям с повышенной кислотностью желудка и тем, кто страдает от болезней поджелудочной.
Какие продукты перед сном есть нельзя
Все знают, что перед сном не стоит пить кофе и крепкий чай. Однако, как выяснили японские ученые, есть и другие продукты, которые могут испортить сон. В целом продукты с высоким гликемическим индексом не слишком полезны и повышают уровень сахара в крови, однако у них есть свой плюс: после такой еды гораздо лучше спится.
Влияние продуктов с высоким ГИ на качество сна эксперты объясняют эффектом триптофана — аминокислоты, известной своим эффектом сонливости. Еда с большим количеством углеводов в составе и с высоким ГИ увеличивают количество триптофана, доставляемого в мозг, по сравнению с другими аминокислотами. В головном мозге триптофан преобразуется в серотонин, а затем в мелатонин, который вызывает сон.
Кстати
Здоровый сон очень важен для нашего здоровья. Если попробовать высыпаться каждый день, можно снизить риск деменции и улучшить свое психическое состояние. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
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