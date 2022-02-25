Кофе отлично помогает взбодриться, однако далеко не всегда это хорошо: многие кофеманы сталкиваются с бессонницей из-за своего пристрастия к напитку. Однако есть средство, которое поможет крепко уснуть даже после кофепития.

По словам американского психолога Майкла Бреуса, период «полураспада» кофе составляет от 6 до 8 часов. Это значит, что если выпить кофе в обед, примерно в 14 часов, к 22 часам из организма выйдет только половина содержащегося в напитке кофеина. Именно поэтому так часто можно увидеть советы не пить кофе перед сном и во второй половине дня.