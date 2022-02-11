Что вызывает стресс

Сбитый режим

- Многие ежедневно истощают ресурсы своего организма, — рассказала нутрициолог Элина Сайфуллина. — К примеру, каждый раз, когда мы поздно ложимся и сбиваем ритмы сна, нарушается синтез мелатонина — гормона, ответственного за адекватную иммунную функцию, профилактику процессов старения. Помимо этого, мелатонин — антагонист гормона стресса, кортизола. При повышенном уровне стресса, уровень кортизола растет, что ускоряет процессы старения. Противодействовать этому должен именно мелатонин.

Неполноценное питание

- Избыток кофеина и сахара приводит к повышенному уровню воспаления, дефициту витаминов и микроэлементов, — считает эксперт. — Так, дефицит витамина В1 (тиамин) приводит к изменению психоэмоционального состояния человека — возникает раздражительность и быстрая утомляемость, ухудшаются память и концентрация. В то же время низкий уровень витамина В9 (фолиевой кислоты) может привести к апатии и потере мотивации, а недостаток В12 — к спутанности мыслей и туманности сознания.

Вредные привычки

- Алкоголь, курение повышают нагрузку на основные органы детоксикации — печень, почки, легкие, кожу, — поясняет Элина Сайфуллина. — Симптомами повышенной токсической нагрузки могут быть быстрая утомляемость, раздражительность и подавленность.

Сидячий образ жизни

- Малоподвижный образ жизни ведет к застою лимфы, что увеличивает токсическую нагрузку. Лимфа защищает нас от негативных факторов внешней среды и фильтрует токсичные единицы, — говорит нутрициолог. — Сильная усталость после рабочего дня как раз возникает из-за нарушений функций лимфы. Физическая нагрузка, как правило, увеличивает скорость движения лимфы.