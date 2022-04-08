Какие продукты спасут от сахарной ломки, если вы решите отказаться от сладостей

Часто любовь к сладкому следует за нами по пятам с самого детства: если ребенок хорошо себя вел, то еду дают конфету. Съел на обед суп и котлету — получи конфету. Капризничаешь, не хочешь куда-то идти? И здесь тоже конфета может помочь исправить ситуацию. Так мы привыкаем есть сладкое после еды, когда нам грустно, страшно, мы чего-то не хотим или же когда сильно нервничаем.

Хорошо, если вы можете контролировать свою любовь к тортам и шоколадкам. Есть люди, которым легко заменить их на яблоки и апельсины или же совсем отказаться от десерта. Но таких мало. В основном даже после плотного обеда руки сами тянутся за чем-то вкусненьким. Некоторые шутят: «У меня для сладкого есть второй желудок. Всегда могу съесть десерт, даже если объелся на обеде». Контролировать количество съеденного — не так-то просто, конечно, чрезмерная любовь к шоколадку отражается на коже, самочувствии и фигуре. Вокруг живота и на боках появляется жирок, от которого хочется избавиться.