Какие продукты спасут от сахарной ломки, если вы решите отказаться от сладостей
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Часто любовь к сладкому следует за нами по пятам с самого детства: если ребенок хорошо себя вел, то еду дают конфету. Съел на обед суп и котлету — получи конфету. Капризничаешь, не хочешь куда-то идти? И здесь тоже конфета может помочь исправить ситуацию. Так мы привыкаем есть сладкое после еды, когда нам грустно, страшно, мы чего-то не хотим или же когда сильно нервничаем.

Хорошо, если вы можете контролировать свою любовь к тортам и шоколадкам. Есть люди, которым легко заменить их на яблоки и апельсины или же совсем отказаться от десерта. Но таких мало. В основном даже после плотного обеда руки сами тянутся за чем-то вкусненьким. Некоторые шутят: «У меня для сладкого есть второй желудок. Всегда могу съесть десерт, даже если объелся на обеде». Контролировать количество съеденного — не так-то просто, конечно, чрезмерная любовь к шоколадку отражается на коже, самочувствии и фигуре. Вокруг живота и на боках появляется жирок, от которого хочется избавиться.

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И тогда мы решаем: надо перестать есть сладости. Садимся на строгую диету, чаще всего это происходит в понедельник или с наступлением тепла — похудение к лету никто не отменял. Через несколько дней наступает сахарная ломка: вам сильно хочется съесть шоколадку. Вот тут-то и могут прийти на помощь сложные углеводы, говорит диетолог  Евгений Арзамасцев.

«Организму не хватает энергии. А так как энергию проще получить из простых углеводов, то есть из сахара, организм будет тянуть именно на него», — рассказал эксперт в интервью программе «Доктор 24».

Сложные углеводы нужно есть на завтрак. Отлично подойдут крупы: гречка, киноа, булгур, кускус.

Также сложными углеводами богаты:

  • цельнозерновые макароны;

  • картофель;

  • бобовые;

  • зеленый горошек;

  • фрукты: грейпфрут, апельсин, чернослив, груши, курага;

  • овощи: спаржа, шпинат, салат, редис, брокколи, сельдерей, капуста, брюссельская и цветная капуста, баклажаны, огурцы;

  • орехи и семена.

Отказаться от сладкого поможет и употребление продуктов с содержанием хрома. Именно его недостаток влияет на тропность инсулина к глюкозе, пояснил диетолог. Так, если у вас дефицит хрома, то клетки будут получать сахар гораздо дольше, следовательно, вам будет сильнее его хотеться. Чтобы организму хватало этого элемента, нужно включить в свой рацион сыр, рыбу и мясо.

И еще одна распространенная причина, из-за которой нам часто хочется сладкого — это стресс. Справиться с таким состоянием помогут продукты, богатые магнием и витамином В6:

  • авокадо,

  • миндаль,

  • кешью,

  • бразильский орех,

  • фасоль,

  • нут,

  • горох,

  • тофу,

  • бананы,

  • шпинат.

О том, какие витамины помогут укрепить нервы и справиться со стрессом, можно прочитать ЗДЕСЬ.

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Некоторые сладкоежки, пытаясь отказаться от белого сахара, меняют его на сахарозаменители. Врачи предупреждают: делать этого точно не стоит. Некоторые альтернативные варианты могут разрушить здоровье, спровоцировав рак, ожирение, почечную недостаточность и другие патологии.

Важно понять, что постоянно есть сладкое — это такая же вредная привычка, как курить, ложиться спать после полуночи, есть в кровати перед телевизором. Однако вы можете отказаться от них, грамотно подменив вредные привычки здоровыми. Это возможно, если четко усвоить простые, но реально работающие правила. Прочитать о них можно ЗДЕСЬ.

Софья Хромова