Какие продукты спасут от сахарной ломки, если вы решите отказаться от сладостей

Часто любовь к сладкому следует за нами по пятам с самого детства: если ребенок хорошо себя вел, то еду дают конфету. Съел на обед суп и котлету — получи конфету. Капризничаешь, не хочешь куда-то идти? И здесь тоже конфета может помочь исправить ситуацию. Так мы привыкаем есть сладкое после еды, когда нам грустно, страшно, мы чего-то не хотим или же когда сильно нервничаем.
Хорошо, если вы можете контролировать свою любовь к тортам и шоколадкам. Есть люди, которым легко заменить их на яблоки и апельсины или же совсем отказаться от десерта. Но таких мало. В основном даже после плотного обеда руки сами тянутся за чем-то вкусненьким. Некоторые шутят: «У меня для сладкого есть второй желудок. Всегда могу съесть десерт, даже если объелся на обеде». Контролировать количество съеденного — не так-то просто, конечно, чрезмерная любовь к шоколадку отражается на коже, самочувствии и фигуре. Вокруг живота и на боках появляется жирок, от которого хочется избавиться.
И тогда мы решаем: надо перестать есть сладости. Садимся на строгую диету, чаще всего это происходит в понедельник или с наступлением тепла — похудение к лету никто не отменял. Через несколько дней наступает сахарная ломка: вам сильно хочется съесть шоколадку. Вот тут-то и могут прийти на помощь сложные углеводы, говорит диетолог Евгений Арзамасцев.
«Организму не хватает энергии. А так как энергию проще получить из простых углеводов, то есть из сахара, организм будет тянуть именно на него», —
Сложные углеводы нужно есть на завтрак. Отлично подойдут крупы: гречка, киноа, булгур, кускус.
Также сложными углеводами богаты:
цельнозерновые макароны;
картофель;
бобовые;
зеленый горошек;
фрукты: грейпфрут, апельсин, чернослив, груши, курага;
овощи: спаржа, шпинат, салат, редис, брокколи, сельдерей, капуста, брюссельская и цветная капуста, баклажаны, огурцы;
орехи и семена.
Отказаться от сладкого поможет и употребление продуктов с содержанием хрома. Именно его недостаток влияет на тропность инсулина к глюкозе, пояснил диетолог. Так, если у вас дефицит хрома, то клетки будут получать сахар гораздо дольше, следовательно, вам будет сильнее его хотеться. Чтобы организму хватало этого элемента, нужно включить в свой рацион сыр, рыбу и мясо.
И еще одна распространенная причина, из-за которой нам часто хочется сладкого — это стресс. Справиться с таким состоянием помогут продукты, богатые магнием и витамином В6:
авокадо,
миндаль,
кешью,
бразильский орех,
фасоль,
нут,
горох,
тофу,
бананы,
шпинат.
О том, какие витамины помогут укрепить нервы и справиться со стрессом, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Некоторые сладкоежки, пытаясь отказаться от белого сахара, меняют его на сахарозаменители. Врачи предупреждают: делать этого точно не стоит. Некоторые альтернативные варианты могут разрушить здоровье, спровоцировав рак, ожирение, почечную недостаточность и другие патологии.
Важно понять, что постоянно есть сладкое — это такая же вредная привычка, как курить, ложиться спать после полуночи, есть в кровати перед телевизором. Однако вы можете отказаться от них, грамотно подменив вредные привычки здоровыми. Это возможно, если четко усвоить простые, но реально работающие правила. Прочитать о них можно ЗДЕСЬ.