Медленные убийцы

- Больший интерес приковывают к себе «медленные убийцы» — таким званием награждают все большее и большее количество болезней, — говорит врач.

Среди них:

Виноват метаболический синдром?

- Большинство перечисленных заболеваний рождается из синдрома инсулинорезистентности, — считает Татьяна Налегач. — Это снижение чувствительности клеток к инсулину с последующим нарушением всего метаболизма в организме. Далее возникает метаболический синдром, который просто суммирует все последствия инсулинорезистентности — это когда в крови обнаруживается повышение холестерина, триглицеридов, глюкозы, мочевой кислоты, ультрачувствительного С-реактивного белка, появляется глюкоза и белок в моче.

Причины инсулинорезистентности — это избыточное питание, недостаточный объем физических нагрузок, курение, генетические дефекты, отмечает эксперт.

- Большинство факторов риска — в наших руках. Здоровый образ жизни — это и есть «таблетка от всех болезней», — объясняет Татьяна Налегач. — Плюс — важен контроль за показателями, регулярная проверка уровня глюкозы в крови натощак. Если было зарегистрировано повышение уровня глюкозы хотя бы двукратно, то целесообразно провести более углубленную диагностику при помощи перорального глюкозотолерантного теста . Он позволяет оценить чувствительность к инсулину, функцию β-клеток (это клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин). Для проведения этого анализа определяют глюкозу в крови натощак и через два часа — после углеводной нагрузки.

Также можно расширить этот тест при помощи определения С-пептида (он позволяет оценить уровень секреции инсулина), который измеряется в параллели с глюкозой натощак и после нагрузки, уточняет доктор.