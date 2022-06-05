Рак молочной железы — самая часто диагностируемая онкологическая патология среди женщин во всех странах мира. По данным Американского онкологического общества, каждый год выявляется приблизительно 1,5 миллиона новых случаев.
При этом по числу смертей этот вид онкологии — на первом месте в статистике смертности женщин от рака и на третьем — в общей статистике смертности населения (после сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от несчастных случаев).
врач-маммолог, кандидат медицинских наук, главный врач маммологического центра L7
- Диагноз рак молочной железы каждый год регистрируют у 46 тысяч россиянок. В 35% случаев заболевание дебютирует в возрасте от 40 до 49 лет. Но основной фактор риска — это возраст, чем старше женщина, тем выше вероятность развития рака молочной железы, — объясняет врач-маммолог Фатима Тамаева. — Как и любой другой вид онкологии, рак молочной железы развивается из-за бесконтрольного деления и роста злокачественных клеток.
Возможные причины рака молочной железы
гормональные нарушения (недостаток или избыток прогестерона и эстрогена),
проживание в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой,
аборты,
сильные стрессы,
ожирение,
поздняя первая беременность,
отсутствие беременности и родов,
раннее менархе (раннее начало менструации) и поздняя менопауза,
нарушения менструального цикла,
наследственность.
Рак — лечится
- Несмотря на то, что рак как заболевание до сих пор не изучено до конца, современные достижения в области диагностической медицины позволяют выявлять заболевание на ранних стадиях и эффективно лечить патологию, — объясняет врач-маммолог.
Так, рак молочной железы 1-ой и 2-ой стадии излечим на 95%.
- Результативность терапии во многом зависит от пациента, — уверена эксперт. — Каждой женщине важно своевременно проходить профилактические осмотры у маммолога и обращать внимание на тревожные симптомы.
Нетипичные признаки
- К сожалению, рак молочной железы довольно часто имеет неспецифические признаки, — говорит Фатима Тамаева. — Это:
втяжение соска,
кровянистые выделения,
инфильтрация кожи груди,
изъязвление кожи соска и ареолы,
появление уплотнения в подмышечной впадине или уплотнения в молочной железе,
боль в груди.
- Опасность неспецифических клинических проявлений онкологии заключается в их схожести с симптомами других заболеваний, например, липомой молочной железы, — уточняет врач-маммолог. — Но чем позже будет выявлена онкология, тем сложнее и длительнее будет лечение, вот почему нельзя пренебрегать посещением специалиста и заниматься самолечением.
Правильный диагноз может поставить только врач-маммолог и от того, насколько быстро будет подобрана правильная терапия, зависит качество и продолжительность жизни человека.
Болезнь молочных желез или рак груди
Врачи рекомендуют женщинам проводить регулярную самодиагностику груди — осмотр и пальпацию. Обычно это нужно делать на 5-8 день цикла Любые изменения, которые вы обнаружили — грудь стала больше или меньше, появилась сыпь, трещины на сосках, выделения из них, уплотнения в груди, язвы и опрелости под грудью — требуют немедленного обращения к врачу.
Но НЕ стоит паниковать до того, как специалист проведет обследование (сделает УЗИ или отправит на маммографию).
Причиной изменений могут быть и вполне безобидные заболевания:
Фиброаденома
Доброкачественная опухоль размерами от 1 мм до 2-3 см обычно диагностируется у женщин младше 35 лет. Это образование не прорастает в окружающие ткани и не угрожает жизни женщины.
На ощупь это плотный узел округлой формы, имеющий четкие границы, растет он очень медленно. Причинами появления фиброаденомы могут быть мутации в генах, гормональные сбои, стресс, нервный срыв. Выявляют фиброаденому на УЗИ.
Мастопатия
Это доброкачественное заболевание молочной железы. Симптомы могут появляться перед началом менструального цикла — это боль в груди, выделения и уплотнения. В отличие от признаков рака — они могут быть «плавающими» — исчезать и появляться вновь. Некоторые женщины вообще не испытывают неприятных ощущений. Лечение мастопатии требует индивидуального подхода, современная медицина позволяет избежать операции — если вовремя обратиться к врачу.
Внутрипротоковая папиллома
Симптомы разрастания эпителия в выводном протоке груди — выделения из соска с примесью крови (могут быть красного, темно-бурого или янтарного цвета). Пальцами прощупать папиллому довольно сложно — только если она достигает крупных размеров.