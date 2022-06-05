Болезнь молочных желез или рак груди

Врачи рекомендуют женщинам проводить регулярную самодиагностику груди — осмотр и пальпацию. Обычно это нужно делать на 5-8 день цикла Любые изменения, которые вы обнаружили — грудь стала больше или меньше, появилась сыпь, трещины на сосках, выделения из них, уплотнения в груди, язвы и опрелости под грудью — требуют немедленного обращения к врачу.

Но НЕ стоит паниковать до того, как специалист проведет обследование (сделает УЗИ или отправит на маммографию).

Причиной изменений могут быть и вполне безобидные заболевания:

Фиброаденома

Доброкачественная опухоль размерами от 1 мм до 2-3 см обычно диагностируется у женщин младше 35 лет. Это образование не прорастает в окружающие ткани и не угрожает жизни женщины.

На ощупь это плотный узел округлой формы, имеющий четкие границы, растет он очень медленно. Причинами появления фиброаденомы могут быть мутации в генах, гормональные сбои, стресс, нервный срыв. Выявляют фиброаденому на УЗИ.