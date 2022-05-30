Онемели и затекли руки, дергается мышцы в ноге — такое бывает довольно часто, но обычно мы никак не связываем эти симптомы с онкологией: сетуем на неудобную позу, проблемы с позвоночником. Как оказалось, все же стоит обращать внимание на сигналы организма.
В некоторых случаях раковые опухоли растут очень быстро. Они могут давить на нервы, которые будут реагировать спазмами, подергиванием мышц и болью. Например, очень часто при жалобах на сильную боль в спине и невозможность поднять руку неврологи рекомендуют МРТ не только для того, чтобы увидеть полную картину нарушений, но и исключить развитие опухолей.
Опухоли в головном мозге
К подергиваниям, онемению могут присоединиться проблемы со слухом, зрением, галлюцинации — даже обонятельные; могут беспокоить непроизвольные мышечные сокращения, покалывание в конечностях.
Если опухоль находится в височной, лобной или теменной долях, то есть вероятность нарушений речи, человеку становится сложно принимать решения, концентрироваться и быстро думать.
- Всем, у кого наблюдаются подобные изменения, стоит обратиться к врачу для дальнейшего обследования, — считают эксперты
Опухоль спинного мозга
При поражениях спинного мозга есть вероятность длительных мышечных спазмов, которые сопровождаются сильной болью. Обычно страдают грудной и поясничный отделы. Боль довольно сильная и плохо поддается воздействию обезболивающих средств.
- Также вы можете прощупать уплотнения в мышцах ног, лодыжек и стоп, — предупреждают врачи. — В таком случае надо обратиться к врачу, чтобы «поймать» опухоль на ранней стадии.
Опухоли спинного мозга бывают первичными (собственно, сама опухоль) и метастатичными — когда рак развивается в другом органе и дает метастазы.
Чаще всего причиной метастаз в спиной мозг могут быть:
рак предстательной железы;
рак легких;
- Эти виды рака способны к быстрому появлению метастазов, поэтому важна ранняя диагностика, — предупреждают врачи.
Рак крови: миелома и лейкемия
Подергивание мышц, онемение конечностей и боль неожиданно могут сигнализировать и о раке крови — миеломе и лейкемии.
- Дело в том, что злокачественное новообразование возникает в лейкоцитах и плазматических клетках головного мозга, — предупреждают врачи.
- Неприятные ощущения могут усиливаться в положении лежа, распространяться в бедра и ноги, — описывают симптомы врачи. — Это может привести к общей слабости, походка становится неустойчивой, человек чаще падает.
Конечно, боль, спазмы и онемение — не единственные симптомы развития онкологии. Все это может сопровождаться потерей аппетита, кашлем, крайней усталостью, лихорадкой, кровью в стуле или/и моче, ночной потливостью, увеличением лимфатических узлов, проблемами с глотанием.
Однако врачи напоминают: любое изменение в обычной работе организма — это повод пройти обследование.