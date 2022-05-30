Онемели и затекли руки, дергается мышцы в ноге — такое бывает довольно часто, но обычно мы никак не связываем эти симптомы с онкологией: сетуем на неудобную позу, проблемы с позвоночником. Как оказалось, все же стоит обращать внимание на сигналы организма.

В некоторых случаях раковые опухоли растут очень быстро. Они могут давить на нервы, которые будут реагировать спазмами, подергиванием мышц и болью. Например, очень часто при жалобах на сильную боль в спине и невозможность поднять руку неврологи рекомендуют МРТ не только для того, чтобы увидеть полную картину нарушений, но и исключить развитие опухолей.

Опухоли в головном мозге

К подергиваниям, онемению могут присоединиться проблемы со слухом, зрением, галлюцинации — даже обонятельные; могут беспокоить непроизвольные мышечные сокращения, покалывание в конечностях.

Если опухоль находится в височной, лобной или теменной долях, то есть вероятность нарушений речи, человеку становится сложно принимать решения, концентрироваться и быстро думать .