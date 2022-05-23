- Лечение синдрома запястного канала — удел амбулаторной хирургии. То есть, операцию можно выполнять в условиях травмпункта или поликлиники.

Первый метод лечения синдрома запястного канала — это физиотерапия. Она хорошо помогает на ранних стадиях. Благодаря этому методу лечения уменьшается отек, улучшается отток по венозным и лимфатическим сосудам. Это высвобождает пространство и восстанавливает все функции.

Если утрата чувствительности в руках становится длительной, показана операция. Она проходит довольно быстро, делают ее через небольшой разрез или, при помощи оптики, через прокол.

Рассекается поперечная связка, благодаря этому пространство освобождается, нерв декомпрессируется. Через прокол мы вводим артроскоп, выходим на эту связку и рассекаем ее при помощи коагулятора. Такая же последовательность действий и при открытой методике, только там все делается не через прокол, а через разрез длиной в 2-3 сантиметра.