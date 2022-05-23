Вопрос: «Почему во время сна немеют руки».
Читательница «Доктора Питера» Ольга, 48 лет.
- Если у вас появилось онемение кистей рук, вам надо обратиться к кистевому хирургу, или неврологу, или нейрохирургу, который специализируется на периферической нервной системе. Далее — пройти диагностику, обычно в таких случаях назначают электронейромиографию (ЭНМГ), исследование определяет, нарушена ли проводимость нервного импульса по нерву. Следующий шаг — лечение.
Причины, почему немеют руки
По мнению специалиста, причиной такого состояния может быть туннельный синдром.
- Карпальный туннельный синдром нередко развивается на фоне изменения гормонального фона в организме (климактерический период, старение), ревматических и эндокринных заболеваний. Часто это заболевание встречается у офисных сотрудников, регулярно работающих с мышкой и клавиатурой, а также у представителей профессий, использующих однотипные сгибательно-разгибательные движения кисти (пианист, маляр).
Понять, что есть причина подозревать туннельный синдром, можно по трем признакам:
немеют большой, указательный и средний пальцы кисти;
онемение чаще происходит или усиливается во время ночного сна;
при прогрессировании синдрома может появиться слабость в кисти, когда сложно становится удерживать что-то в руке.
Также причиной онемения и покалывания в пальцах кистей может быть нехватка витамина В6. Он плохо накапливается в организме, а при стрессе и вовсе быстро «сжигается». Поэтому при длительном стрессе его рекомендуют принимать постоянно.
Как лечить туннельный синдром
По словам невролога Геннадия Марутенкова, пациентам с онемением рекомендуют:
спать с вытянутыми в нейтральном положении запястьями, на ночь надевать специальные лонгеты или бинтовать запястья в нейтральном положении;
избегать быстрого сгибания и разгибания кисти;
поднимать вещи двумя руками;
держать руки в тепле;
адаптировать свое рабочее место так, чтобы локти были согнуты под углом 90 градусов, предплечья при работе оставались в позиции «параллельно полу», а запястья — прямыми;
каждый час делать перерыв — помассировать ладони, походить по комнате.
- Лечение синдрома запястного канала — удел амбулаторной хирургии. То есть, операцию можно выполнять в условиях травмпункта или поликлиники.
Первый метод лечения синдрома запястного канала — это физиотерапия. Она хорошо помогает на ранних стадиях. Благодаря этому методу лечения уменьшается отек, улучшается отток по венозным и лимфатическим сосудам. Это высвобождает пространство и восстанавливает все функции.
Если утрата чувствительности в руках становится длительной, показана операция. Она проходит довольно быстро, делают ее через небольшой разрез или, при помощи оптики, через прокол.
Рассекается поперечная связка, благодаря этому пространство освобождается, нерв декомпрессируется. Через прокол мы вводим артроскоп, выходим на эту связку и рассекаем ее при помощи коагулятора. Такая же последовательность действий и при открытой методике, только там все делается не через прокол, а через разрез длиной в 2-3 сантиметра.
Выполняется операция под местной анестезией. Допускается регионарная анестезия, когда обезболивается вся рука. Через час-два пациент может отправляться домой.