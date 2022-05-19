Женщина обратилась к московским врачам с жалобами на постоянную боль в левом подреберье. Она рассказала, что ее мучения начались после травмы в 1999 году, когда она неудачно упала на правый бок.

Боль была такой сильной, что периодически женщина чувствовала сильную слабость и даже теряла сознание. Походы по врачам и обследования в разных клиниках не давали результата. Женщина перенесла несколько операций — в том числе удаляла грыжу, которая образовалась после одного из хирургических вмешательств.

В итоге с диагнозом «спаечная болезнь брюшной полости» пациентка получила группу инвалидности, но от хронических болей так и не избавилась.

Разобраться с тем, что же на самом деле стало причиной такого состояния женщины в итоге смогли врачи клинической больницы им. Кончаловского в Москве. Пациентку отправили на компьютерную томографию, где подтвердилась грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.