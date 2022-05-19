Женщина обратилась к московским врачам с жалобами на постоянную боль в левом подреберье. Она рассказала, что ее мучения начались после травмы в 1999 году, когда она неудачно упала на правый бок.
Боль была такой сильной, что периодически женщина чувствовала сильную слабость и даже теряла сознание. Походы по врачам и обследования в разных клиниках не давали результата. Женщина перенесла несколько операций — в том числе удаляла грыжу, которая образовалась после одного из хирургических вмешательств.
В итоге с диагнозом «спаечная болезнь брюшной полости» пациентка получила группу инвалидности, но от хронических болей так и не избавилась.
Разобраться с тем, что же на самом деле стало причиной такого состояния женщины в итоге смогли врачи клинической больницы им. Кончаловского в Москве. Пациентку отправили на компьютерную томографию, где подтвердилась грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.
- Грыжа возникла из-за того, что в результате падения в 1999 году произошел травматический разрыв волокон диафрагмы, и большая часть желудка и часть кишечника «провалились» в левую плевральную полость, сместив и сдавив левое легкое, —
Зеленоградские хирурги решились на удаление возникшего у пациентки дефекта минимально инвазивным — лапароскопическим способом, несмотря на сложность диагноза и риск, что в итоге женщине все же будет нужна полостная операция. К счастью, все обошлось.
За два часа, что длилась операция, все органы пациентки вернули на свои исходные места, а отверстие в диафрагме ушито. Левое легкое женщины расправилось прямо во время операции.
В течение суток пациентка была под особым наблюдением, а потом еще пять дней оставалась в хирургии и была выписана со значительным улучшением состояния. Боли, которые ее мучили в течение 22 лет, наконец-то прошли.
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