Эндоскопист Пирогов назвал вздутие живота причиной боли в спине и депрессии

Каких только мифов о метеоризме и вздутии не слышали врачи. Его связывают с несочетаемостью продуктов, дисбалансом полезных и вредных бактерий или даже разговорами за столом, из-за которых в процессе еды мы заглатываем воздух. Мол, именно он потом и выходит, но уже с «душком».

Кроме того, многие люди не считают вздутие и метеоризм проблемой, поэтому не торопятся к врачу. Насколько это опасные симптомы, нужно ли их лечить и как менять питание, «Доктору Питеру» рассказал врач-эндоскопист Роман Пирогов.