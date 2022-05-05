Эндоскопист Пирогов назвал вздутие живота причиной боли в спине и депрессии
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Каких только мифов о метеоризме и вздутии не слышали врачи. Его связывают с несочетаемостью продуктов, дисбалансом полезных и вредных бактерий или даже разговорами за столом, из-за которых в процессе еды мы заглатываем воздух. Мол, именно он потом и выходит, но уже с «душком».

Кроме того, многие люди не считают вздутие и метеоризм проблемой, поэтому не торопятся к врачу. Насколько это опасные симптомы, нужно ли их лечить и как менять питание, «Доктору Питеру» рассказал врач-эндоскопист Роман Пирогов.

Роман Пирогов
эндоскопия, гастроэнтерология

врач-эндоскопист клиники «АБИА»

vk.com/abia_clinika

Что это за проблема

Вздутие или метеоризм — это наиболее частая жалоба, с которой люди разного возраста обращаются к гастроэнтерологу и затем приходят на эндоскопическое исследование. Это состояние проявляется тем, что человек испытывает физический дискомфорт: ощущение вздутия кишечника, вздутие живота. Избыточное накопление газов  может проявляться либо отрыжкой, изжогой (т.е. избытком воздуха в верхнем пищеварительном тракте), либо отхождением воздуха («газы») через нижние отделы желудочно-кишечного тракта (как во время опорожнения кишечника, так и вне его).

Частые симптомы-спутники вздутия и метеоризма:

  1. боль или дискомфорт в различных отделах живота,

  2. боли в пояснице,

  3. а иногда и головные боли, вызванные нарушением притока и оттока крови к головному мозгу из-за затруднения качественного дыхания «вздутым животом»,

  4.  нарушения выработки или транспортировки серотонина («гормона счастья»), поскольку примерно 95% его образуется в кишечнике.

Почему живот вздувается?

Врачи выделяют две основные группы причин метеоризма. Это:

  1. заболевания;

  2. нарушение диеты.

Самые опасные продукты

Если проблема в питании, обычно метеоризм провоцирует пища, вызывающая брожение, с большим количеством сахаров:

  • сладкое,

  • хлебобулочные изделия, содержащие простые углеводы,

  • продукты содержащие крахмал (картофель).

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Со стороны верхних отделов пищеварительного тракта провокаторами вздутия могут стать:

  • атрофический гастрит;

  • заброс желчи в желудок — при заболеваниях желчевыводящих путей и печени;

  • острое воспаление — острый гастрит, в том числе эрозивный, воспаление 12-ти перстной кишки, эрозивный бульбит, язва;

  • нарушение сокращения кишечника или желудка — причинами могут быть травмы или заболевания опорно-двигательного аппарата со стороны спины, заболевания позвоночника, перенесенные ранее операции, спаечный процесс в брюшной полости, травмы живота.

Если это проблемы со стороны нижних отделов пищеварительного тракта, у человека будет наблюдаться вздутие живота, но отхождение воздуха будет происходить через нижние отделы желудочно-кишечного тракта.

Причины:

  • хронические воспалительные заболевания кишечника,

  • дисбактериозы, увеличение «плохих» бактерий в кишечнике (вызывают брожение и гниение в кишечнике),

  • состояния после перенесенных инфекций,

  • разные виды аутоиммунных заболеваний,

  • длительный прием антибиотиков, 

  • так же описанные выше травмы и заболевания позвоночника,

  • операции и спаечный процесс брюшной полости.

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Метеоризм — это проблема мозга

Стоит выделить не менее важную причину изменений со стороны желудочно-кишечного тракта — это нарушение со стороны головного мозга и нервной системы. Это могут быть сотрясения головного мозга, ДТП, ушибы головы и прочее. В этих случаях нарушается нормальная регуляция работы органов, например, через блуждающий нерв.

Как и чем лечить метеоризм

Лечение зависит от причины, которая привела к метеоризму и вздутию. Несмотря на то, что проявления одинаковые, каждому человеку будет назначено индивидуальное лечение. Например, если у человека выявлен заброс желчи, то в лечении будут назначены препараты, нормализующие работу печени, желчного пузыря и поджелудочной железы.

Если причина — это избыточное употребление продуктов, вызывающих брожение, то нужны диета и контроль пищевого поведения. Если у человека определено нарушение микрофлоры кишечника, дисбактериоз, то назначают препараты, восстанавливающие флору кишечника — пробиотики и пребиотики, препараты, содержащие бактерии и питательный субстрат для них.

Когда нарушено усвоение поступающей пищи, назначают препараты ферментов, желчных кислот — для восстановления процесса переваривания пищи на первых этапах. При воспалительных изменениях в желудке и кишечнике — назначаются препараты, устраняющие воспаление.

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Хороший эффект дает комплексное лечение, сочетающее лекарственную терапию и приемы лечебной физкультуры, дыхательные упражнения, массаж (например, висцеральный),  рефлексотерапию.

Так же хорошие результаты может дать остеопатическое лечение:

  • восстанавливают вегетативную регуляцию желудочно-кишечного тракта, чтобы пища лучше переваривалась;

  • восстанавливают нормальную сократительную активность стенок  кишечника, желудка и желчевыводящих путей;

  • восстанавливают баланс, координацию в работе дыхательной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Дополнительно уменьшается напряжение мышц на животе, связок и брыжейки органов.

Метеоризм может быть как самостоятельной жалобой человека, так и причиной других жалоб — боли в животе, изжога, нарушения стула, боли в спине. Например, боли в спине тоже связаны с вздутием кишечника. Пациент может находиться на лечении у невролога и лечить спину или головные боли, но безрезультатно, а оказывается, что все дело в раздутом кишечнике. Поэтому необходим всесторонний индивидуальный подход к каждому.

Алена Парецкая