Эндоскопист Пирогов назвал вздутие живота причиной боли в спине и депрессии

Каких только мифов о метеоризме и вздутии не слышали врачи. Его связывают с несочетаемостью продуктов, дисбалансом полезных и вредных бактерий или даже разговорами за столом, из-за которых в процессе еды мы заглатываем воздух. Мол, именно он потом и выходит, но уже с «душком».
Кроме того, многие люди не считают вздутие и метеоризм проблемой, поэтому не торопятся к врачу. Насколько это опасные симптомы, нужно ли их лечить и как менять питание, «Доктору Питеру» рассказал врач-эндоскопист Роман Пирогов.
Что это за проблема
Вздутие или метеоризм — это наиболее частая жалоба, с которой люди разного возраста обращаются к гастроэнтерологу и затем приходят на эндоскопическое исследование. Это состояние проявляется тем, что человек испытывает физический дискомфорт: ощущение вздутия кишечника, вздутие живота. Избыточное накопление газов может проявляться либо отрыжкой, изжогой (т.е. избытком воздуха в верхнем пищеварительном тракте), либо отхождением воздуха («газы») через нижние отделы желудочно-кишечного тракта (как во время опорожнения кишечника, так и вне его).
Частые симптомы-спутники вздутия и метеоризма:
боль или дискомфорт в различных отделах живота,
боли в пояснице,
а иногда и головные боли, вызванные нарушением притока и оттока крови к головному мозгу из-за затруднения качественного дыхания «вздутым животом»,
нарушения выработки или транспортировки серотонина («гормона счастья»), поскольку примерно 95% его образуется в кишечнике.
Почему живот вздувается?
Врачи выделяют две основные группы причин метеоризма. Это:
заболевания;
Самые опасные продукты
Если проблема в питании, обычно метеоризм провоцирует пища, вызывающая брожение, с большим количеством сахаров:
сладкое,
хлебобулочные изделия, содержащие простые углеводы,
продукты содержащие крахмал (картофель).
Какие заболевания ведут к метеоризму
Со стороны верхних отделов пищеварительного тракта провокаторами вздутия могут стать:
атрофический гастрит;
заброс желчи в желудок — при заболеваниях желчевыводящих путей и печени;
острое воспаление — острый гастрит, в том числе эрозивный, воспаление 12-ти перстной кишки, эрозивный бульбит, язва;
нарушение сокращения кишечника или желудка — причинами могут быть травмы или заболевания опорно-двигательного аппарата со стороны спины, заболевания позвоночника, перенесенные ранее операции, спаечный процесс в брюшной полости, травмы живота.
Если это проблемы со стороны нижних отделов пищеварительного тракта, у человека будет наблюдаться вздутие живота, но отхождение воздуха будет происходить через нижние отделы желудочно-кишечного тракта.
Причины:
хронические воспалительные заболевания кишечника,
дисбактериозы, увеличение «плохих» бактерий в кишечнике (вызывают брожение и гниение в кишечнике),
состояния после перенесенных инфекций,
разные виды аутоиммунных заболеваний,
длительный прием антибиотиков,
так же описанные выше травмы и заболевания позвоночника,
операции и спаечный процесс брюшной полости.
Метеоризм — это проблема мозга
Стоит выделить не менее важную причину изменений со стороны желудочно-кишечного тракта — это нарушение со стороны головного мозга и нервной системы. Это могут быть сотрясения головного мозга, ДТП, ушибы головы и прочее. В этих случаях нарушается нормальная регуляция работы органов, например, через блуждающий нерв.
Как и чем лечить метеоризм
Лечение зависит от причины, которая привела к метеоризму и вздутию. Несмотря на то, что проявления одинаковые, каждому человеку будет назначено индивидуальное лечение. Например, если у человека выявлен заброс желчи, то в лечении будут назначены препараты, нормализующие работу печени, желчного пузыря и поджелудочной железы.
Если причина — это избыточное употребление продуктов, вызывающих брожение, то нужны диета и контроль пищевого поведения. Если у человека определено нарушение микрофлоры кишечника, дисбактериоз, то назначают препараты, восстанавливающие флору кишечника — пробиотики и пребиотики, препараты, содержащие бактерии и питательный субстрат для них.
Когда нарушено усвоение поступающей пищи, назначают препараты ферментов, желчных кислот — для восстановления процесса переваривания пищи на первых этапах. При воспалительных изменениях в желудке и кишечнике — назначаются препараты, устраняющие воспаление.
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Хороший эффект дает комплексное лечение, сочетающее лекарственную терапию и приемы лечебной физкультуры, дыхательные упражнения, массаж (например, висцеральный), рефлексотерапию.
Так же хорошие результаты может дать остеопатическое лечение:
восстанавливают вегетативную регуляцию желудочно-кишечного тракта, чтобы пища лучше переваривалась;
восстанавливают нормальную сократительную активность стенок кишечника, желудка и желчевыводящих путей;
восстанавливают баланс, координацию в работе дыхательной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.
Дополнительно уменьшается напряжение мышц на животе, связок и брыжейки органов.
Метеоризм может быть как самостоятельной жалобой человека, так и причиной других жалоб — боли в животе, изжога, нарушения стула, боли в спине. Например, боли в спине тоже связаны с вздутием кишечника. Пациент может находиться на лечении у невролога и лечить спину или головные боли, но безрезультатно, а оказывается, что все дело в раздутом кишечнике. Поэтому необходим всесторонний индивидуальный подход к каждому.