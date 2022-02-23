Утро здорового человека, уверен токсиколог Михаил Кутушов, начинается не с кофе — а с опорожнения желудка. Если у вас не так, возможно, что вы несчастливый обладатель «ленивого» кишечника.
Михаил Кутушов
медицина
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
- Синдром «ленивого» кишечника проявляется в ослаблении мышц кишечной стенки и замедлении продвижения содержимого по кишечнику. Самый характерный признак — регулярные запоры, — рассказывает специалист.
Есть несколько признаков, которые могут указать на то, что ваш кишечник «обленился»:
Газообразование;
Усталость;
Чувство тяжести;
Постоянный запор;
«Ложные» позывы;
Постоянные потуги.
«Ленивый» кишечник особенно опасен тем, что может спровоцировать развитие геморроя.
Продукты, которые «убивают» кишечник:
Выпечка;
Колбасные изделия;
Сладости;
Шоколад;
Мармелад;
Солонина.
Как рассказывает Кутушов, есть несколько простых способов, которые помогут «ленивому» кишечнику.
Так, для того, чтобы наладить желчеотток, врач может посоветовать добавить в свой рацион столово-минеральную воду. Какую именно, и как именно ее пить, лучше уточнить у специалиста.
Также стоит на время отказаться от мучного, черного чая и кофе. Иначе ситуация с запорами может только усугубиться.
Еще необходимо есть побольше клетчатки. Например, добавить в свое меню побольше зелени, листового салата, семена льна и чиа, шелуху семян подорожника.
Кроме того, отмечает Кутушов, стоит приучить себя пить с утра натощак стакан теплой воды. Именно теплой — она будет стимулировать кишечник, а холодная, напротив, будет вызывать спазмы.
Как известно, все болезни от нервов. Так что если хотите справиться с «ленивым» кишечником, постарайтесь снизить уровень стресса.
Наконец, следите за микрофлорой кишечника. Некоторые продукты помогают пищеварению работать как часы, другие, напротив, делают только хуже.
Лучшие продукты для здорового кишечника:
Йогурт;
Ряженка;
Соленые огурцы;
Квашеная капуста;
Сыр.
Кстати
Еще одно неприятно явление — синдром «дырявого кишечника». Это состояние влияет на кожу и фигуру. О том, как можно справиться с этим синдромом, можно прочитать ЗДЕСЬ.
В нашем организме все взаимосвязано. Удивительно, но порой из-за проблем с кишечником может болеть… голова. А еще — появляться депрессия. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
Комментарии1