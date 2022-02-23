Как рассказывает Кутушов, есть несколько простых способов, которые помогут «ленивому» кишечнику.

Так, для того, чтобы наладить желчеотток, врач может посоветовать добавить в свой рацион столово-минеральную воду. Какую именно, и как именно ее пить, лучше уточнить у специалиста.

Также стоит на время отказаться от мучного, черного чая и кофе. Иначе ситуация с запорами может только усугубиться.

Еще необходимо есть побольше клетчатки. Например, добавить в свое меню побольше зелени, листового салата, семена льна и чиа, шелуху семян подорожника.

Кроме того, отмечает Кутушов, стоит приучить себя пить с утра натощак стакан теплой воды. Именно теплой — она будет стимулировать кишечник, а холодная, напротив, будет вызывать спазмы.

Как известно, все болезни от нервов. Так что если хотите справиться с «ленивым» кишечником, постарайтесь снизить уровень стресса.

Наконец, следите за микрофлорой кишечника. Некоторые продукты помогают пищеварению работать как часы, другие, напротив, делают только хуже.