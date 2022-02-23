ленивый кишечник
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Утро здорового человека, уверен токсиколог Михаил Кутушов, начинается не с кофе — а с опорожнения желудка. Если у вас не так, возможно, что вы несчастливый обладатель «ленивого» кишечника.

Михаил Кутушов

Михаил Кутушов

медицина

врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий

- Синдром «ленивого» кишечника проявляется в ослаблении мышц кишечной стенки и замедлении продвижения содержимого по кишечнику. Самый характерный признак — регулярные запоры, — рассказывает специалист.

Есть несколько признаков, которые могут указать на то, что ваш кишечник «обленился»:

  • Вздутие живота;

  • Газообразование;

  • Усталость;

  • Чувство тяжести;

  • Постоянный запор;

  • «Ложные» позывы;

  • Постоянные потуги.

«Ленивый» кишечник особенно опасен тем, что может спровоцировать развитие геморроя.

Продукты, которые «убивают» кишечник:

  • Выпечка;

  • Колбасные изделия;

  • Сладости;

  • Шоколад;

  • Мармелад;

  • Солонина.

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Как рассказывает Кутушов, есть несколько простых способов, которые помогут «ленивому» кишечнику.

Так, для того, чтобы наладить желчеотток, врач может посоветовать добавить в свой рацион столово-минеральную воду. Какую именно, и как именно ее пить, лучше уточнить у специалиста.

Также стоит на время отказаться от мучного, черного чая и кофе. Иначе ситуация с запорами может только усугубиться.

Еще необходимо есть побольше клетчатки. Например, добавить в свое меню побольше зелени, листового салата, семена льна и чиа, шелуху семян подорожника.

Кроме того, отмечает Кутушов, стоит приучить себя пить с утра натощак стакан теплой воды. Именно теплой — она будет стимулировать кишечник, а холодная, напротив, будет вызывать спазмы.

Как известно, все болезни от нервов. Так что если хотите справиться с «ленивым» кишечником, постарайтесь снизить уровень стресса.

Наконец, следите за микрофлорой кишечника. Некоторые продукты помогают пищеварению работать как часы, другие, напротив, делают только хуже.

Лучшие продукты для здорового кишечника:

  • Йогурт;

  • Ряженка;

  • Соленые огурцы;

  • Квашеная капуста;

  • Сыр.

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Кстати

Еще одно неприятно явление — синдром «дырявого кишечника». Это состояние влияет на кожу и фигуру. О том, как можно справиться с этим синдромом, можно прочитать ЗДЕСЬ.

В нашем организме все взаимосвязано. Удивительно, но порой из-за проблем с кишечником может болеть… голова. А еще — появляться депрессия. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова