Доказать прогресс удалось и при помощи МРТ, препарат увеличивал активность гиппокампа и активность в прямоугольной извилине. Достигнуть таких результатов удалось благодаря тому, что действующее вещество средства от запоров действует на 5-НТ 4-рецептор, который позволяет улучшить когнитивные функции у людей.

В исследовании препарата приняли участие 44 человека. Их возраст от 18 до 36 лет, все они правши, здоровые, небеременные и не кормящие грудью, с индексом массы тела от 18 до 30. 21 участнику давали плацебо, 23 — средство от запора. Участникам показывали цветные изображения животных или пейзажей: четыре картинки с животными и четыре с пейзажами. Изображения восемь раз показывали на экране в псевдослучайном порядке. На 6 день после приема препарата к картинкам добавляли еще восемь незнакомых. Участникам эксперимента необходимо было ответить на вопрос: «знакомые это картинки или новые?»

Оказалось, что группа, принимавшая препарат от запора, лучше опознавала изображения. С этим выводом ученые завершили первую часть исследований. Теперь необходимо выяснить, как препарат работает в связке с другими. Ученые рассчитывают, что средство от запора сможет восстанавливать когнитивные способности при депрессии, шизофрении и других расстройствах.