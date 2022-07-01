Доктор Малышева назвала боль в пояснице у женщин симптомом рака яичников

Об этом в эфире передачи «Жить здорово!» рассказали врачи и телеведущие и врачи Елена Малышева и Дмитрий Шубин. Специалисты отмечают: боль в пояснице у дам может указывать на наличие опухоли яичников.

По этой причине женщинам при появлении этого симптома необходимо обратиться к врачу и пройти обследование. Если болезнь диагностировать вовремя, еще на ранних стадиях, шансов на успешное лечение будет куда больше.

Кстати, если поясница начала ныть, не спешите обернуть ее теплым одеялом или приложить грелку. По словам Шубина, при воспалительных недугах, а тем более при онкологии, греть поясницу очень вредно. Дело в том, что тепло стимулирует кровоток, который будет питать опухоль, из-за чего новообразование будет быстрее расти.