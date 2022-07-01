Доктор Малышева назвала боль в пояснице у женщин симптомом рака яичников

Боль в пояснице не кажется многим таким уж серьезным симптомом: мол, может спину потянул, а может почки немного простудил — ничего страшного. Однако на самом деле это не всегда так. Например, у женщин боль в пояснице может быть симптомом смертельно опасной болезни, поэтому этот признак ни в коем случае нельзя игнорировать — и тем более пытаться бездумно лечить с помощью грелки.
Об этом в эфире передачи «Жить здорово!»
По этой причине женщинам при появлении этого симптома необходимо обратиться к врачу и пройти обследование. Если болезнь диагностировать вовремя, еще на ранних стадиях, шансов на успешное лечение будет куда больше.
Кстати, если поясница начала ныть, не спешите обернуть ее теплым одеялом или приложить грелку. По словам Шубина, при воспалительных недугах, а тем более при онкологии, греть поясницу очень вредно. Дело в том, что тепло стимулирует кровоток, который будет питать опухоль, из-за чего новообразование будет быстрее расти.
Другие симптомы рака яичников:
боль в желудке,
быстрое насыщение и потеря аппетита,
частое мочеиспускание;
запоры;
боль и дискомфорт в области таза;
быстрая утомляемость.
О чем еще расскажет боль в пояснице
Впрочем, стоит отметить, что боль в районе поясницы может быть симптомом самых разных болезней, не только рака. Например, иногда поясница болит из-за остеохондроза. Иногда неприятные ощущения появляются после того, как человек потаскал тяжести или позанимался спортом после долгого перерыва.
Еще поясница нередко болит у тех, кто вынужден долгое время проводить в неудобной позе. Наконец, болезненные ощущения в области поясницы нередко связаны и с различными заболеваниями внутренних органов: почек, мочевого пузыря, прямой кишки и даже сердца.
Как определить, по какой именно причине у вас заныла поясница? Об этом читай ЗДЕСЬ.
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