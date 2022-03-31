Врачи в один голос твердят, что для здоровой спины просто необходимы зарядка по утрам и около 6-10 тысяч шагов в день. Но не всегда это осуществимо — по разным причинам. Особенно страдает позвоночник от сидячей работы и долгого нахождения за рулес. Добавят проблем с наступлением весны и дачные истории, где довольно много работ надо выполнять, согнувшись.

Сейчас в магазинах продается довольно много всевозможных приспособлений для здоровой спины. «Доктор Питер» обсудил с терапевтом Ириной Кораблевой, какими из них действительно стоит пользоваться, и как они повлияют на состояние нашего позвоночника.