Врачи в один голос твердят, что для здоровой спины просто необходимы зарядка по утрам и около 6-10 тысяч шагов в день. Но не всегда это осуществимо — по разным причинам. Особенно страдает позвоночник от сидячей работы и долгого нахождения за рулес. Добавят проблем с наступлением весны и дачные истории, где довольно много работ надо выполнять, согнувшись.
Сейчас в магазинах продается довольно много всевозможных приспособлений для здоровой спины. «Доктор Питер» обсудил с терапевтом Ириной Кораблевой, какими из них действительно стоит пользоваться, и как они повлияют на состояние нашего позвоночника.
Врач-терапевт.
Коленный стул
Цена: от 5 до 20 тысяч рулей.
Плюсы: сидя на таком стуле, вы опираетесь на колени, а не на таз. Благодаря такому положению вы можете держать осанку правильно, с небольшим отклонением назад. Из-за того, что тело в пространстве развернуто под углом в 120 градусов, поясница прогибается.
Все элементы можно настраивать под себя: по высоте, углу наклона. По словам производителей, такой стул может снять до 60 процентов нагрузки на спину.
Минусы: в таком положении достаточно велика вероятность, что у вас затекут ноги. Могут пострадать и коленные суставы, они не готовы к такой постоянной нагрузке. Не подходит для обычного стола, потребуется вариант с наклоном столешницы.
Комментарий врача:
- Я бы не рекомендовала сидеть на таком стуле больше часа, — объяснила «Доктору Питеру» врач-терапевт Ирина Кораблева. — Дело в том, что нагрузка перераспределяется на суставы. Те, кто пользуется подобными стульями, часто жалуются на боли в коленях. Также есть мнение, что коленный стул снимает меньше 19 процентов нагрузки со спины. Для сравнения — обычный офисный стул с правильной анатомической формой может снять до 35 процентов зажимов.
Аппликатор Кузнецова
Цена: от 500 до 2000 рублей.
Плюсы: сравнительно недорогие «иголочки», которые способны снять напряжение, расслабить защитные мышцы. Благодаря особому расположению шипиков, раздражается кожа, в зоне воздействия улучшается кровоток, благодаря этому улучшается питание мышц, снимается воспаление. На нем можно не только лежать, но и ходить босыми ногами.
Минусы: аппликатор относится к методам альтернативной медицины. Никаких доказательств его исключительной пользы нет.
Комментарии врача:
- Испытания проводили еще в СССР, были задействованы сразу несколько институтов: Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, Институт хирургии им. А.В. Вишневского, Институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Петрова, — рассказала терапевт Кораблева. — Но лечебный эффект установить не удалось, доказали только, что аппликатор не может навредить. Хотя, судя по отзывам моих пациентов, они отмечали положительное влияние, основанное на улучшении кровотока. В этом деле главное — не перебарщивать.
Вакуумные банки для массажа спины
Цена: от 90 до 1000 рублей.
Плюсы: можно безопасно делать массаж дома. Улучшают кровообращение в мышцах. Баночный массаж часто назначают тем, у кого есть заболевания суставов, позвоночника. Помогает такой массаж при кашле, так как он раздражает нервные окончания за счет усиления микроциркуляции крови. Разрешены процедуры по рекомендации врача при грыжах позвоночника.
Минусы: его нельзя делать, если есть проблемы с сосудами: тромбоз, атеросклероз, варикоз, аневризмы. Не подходит баночный массаж тем, у кого есть гипертония, так как может спровоцировать повышение давления.
Комментарий врача:
- Лично мне нравится все, что связано с банками, но надо соблюдать меры предосторожности, в частности, не использовать банки по столбу позвоночника. Сеанс массажа должен продолжаться около 10-15 минут. Постарайтесь использовать побольше масла для хорошего скольжения, это позволит избежать гематом, — порекомендовала Ирина Кораблева. — И важный момент — баночный массаж не подходит для коррекции фигуры, особенно это касается антицеллюлитного массажа! Есть опасность спровоцировать варикоз. А если уже есть тромбы, то возможен их отрыв с непредсказуемыми последствиями.
Корректор осанки
Цена: от 700 до 3000 рублей.
Плюсы: корректор действительно способен научить вашу спину правильному положению. Но конкретную модель, режим ношения и срок терапии должен определять строго ортопед или врач-вертебролог.
Минусы: если вы пропишите себе корректор самостоятельно, существует опасность, что модель окажется неподходящей и только навредит. Еще один важный момент — время использования, если нарушать режим, есть опасность, что мышцы перестанут работать, «понадеявшись» на поддержку корсета. Это грозит сильными болями в спине, головными болями.
Комментарий врача:
- Корректор осанки крайне редко назначают как единственную методику. Скорее всего, в рекомендациях врача будет физиотерапия и перечень активных упражнений, выполнение которых будет обучать мышцы правильному положению, — сказала терапевт. — Вероятно, может быть рекомендована дополнительная медикаментозная поддержка. Но самое главное — это ЛФК, только в сочетании с ней корсеты дадут результат.
Подушка для спины, поясничная подушка
Цена: от 1500 до 4500 рублей
Плюсы: позволяет сделать любой офисный стул ортопедическим. Такая подушка поддерживает поясницу и правильно распределяет нагрузку на пояснично-крестцовый и нижний грудной отделы позвоночника. Обычно они возникают, если вы долго сидите за компьютером, за рулем машины. По заверениям производителей, подушки способны снять мышечное напряжение, снизить боли в нижней части спины при остеохондрозе и даже предотвратить этот самый остеохондроз.
Минусы: подушки подходят только для кресел и стульев с прямой и ровной спинкой, если существуют какие-либо изгибы, поддержка спины работать будет некорректно.
Комментарий врача:
- Проконтролируйте, чтобы подушка располагалась на стуле или кресле правильно, ее максимальный выступ должен совпадать с изгибом поясницы, — посоветовала Ирина Кораблева. — Иначе необходимого эффекта вы не получите.
Тренажер для растяжки спины, мостик для спины, горка Орлова
Цена: от 1 до 12 тысяч рублей.
Плюсы: Такая конструкция способна снять напряжение со спины, уменьшить боль и научить позвоночник «правильному» положению. Конструкцию изобрел физиотерапевт из Великобритании для уменьшения боли и реабилитации после травм.
Минусы: лучше использовать такие устройства по рекомендации и под присмотром врача, чтобы не навредить. Лежать на мостике можно не больше 5 минут в день, но начинать стоит с 1 минуты. И только в случае, если у вас нет хронических заболеваний позвоночника, компрессионных переломов, открытых ран и артрита.
Комментарий врача:
- Я бы назвала мостик самым неоднозначным устройством для разгрузки спины. С точки зрения врача, порекомендовала бы его использовать сидя, для поддержки спины во время работы, — посоветовала Кораблева.
Роликовый массажер для спины
Цены: от 500 до 2000 рублей.
Плюсы: недорогое приспособление, которое способно довольно быстро улучшить ток крови, снизить мышечные зажимы. Достаточно 10-15 минут, чтобы разогнать застои лимфы в спине.
Минусы: не стоит использовать при атеросклерозе, так как есть опасность отрыва бляшки из-за усиленного тока крови, есть мнение, что роликовый массажер может ускорять рост доброкачественных опухолей из-за их «улучшенного питания» за счет движения крови. Поэтому такие массажеры не рекомендуют использовать женщинам, например, с фибромиомой матки.
Комментарий врача:
- Такие массажеры хорошо разминают мышцы, способны улучшить кровоснабжение, но из-за твердых элементов на массажной ленте, можно нанести травмы тканям позвоночника, — предупредила, чтобы не переусердствовали, Ирина Кораблева.