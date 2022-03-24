Опасно ли отсидеть ногу?

Чаще всего люди интересуются, почему немеет нога в стопе и голени, если долго сидишь, и насколько это состояние опасно? Врачи разъясняют, почему так происходит. Онемение стопы и голени при длительном нахождении в положении сидя возникает из-за сдавливания одного из нервов , который соединяет и передает сигналы от ноги к мозгу, и наоборот. Соответственно при длительном сжатии нерва эта связь теряется, и вы ощущаете онемение в той части ноги, за которую отвечает нерв.

Чаще всего это происходит в неудобных позах, таких как сидение на корточках, скрестив ноги, в позе лотоса.

В большинстве случаев сдавление нерва происходит в уязвимых местах — так называемых туннелях, в которых проходят нервы. В таких случаях рекомендуется избегать неудобных поз или чаще менять положение тела, тем самым освободить зажатый нерв.