При варикозной болезни также нельзя принимать горячие ванны или ходить в баню. Из-за таких процедур повышается температура тела и, как следствие, венозные сосуды расширяются, отток крови замедляется.

А еще с варикозом нельзя загорать. Когда человек лежит под прямыми лучами солнца, венозные стенки сосудов нагреваются, что приводит к их воспалению. На фоне варикоза такой отдых может закончиться тромбофлебитом подкожных вен.

Риск тромбообразования значительно возрастет, если пить недостаточно чистой воды, особенно в жару. Что касается безопасной температуры воды в ванне, то она не должна быть выше 37 °С.

Кстати, по этим же причинам людям с варикозной болезнью противопоказан массаж ног. Трение кожи при массаже приводит к повышению температуры тела в области механического воздействия. Кожа ног над венами становится горячей и красной (гипертермия и гиперемия), что может привести к образованию тромбофлебита — уплотнению и воспалению подкожных вен. При этой патологии вены становятся каменистыми на ощупь из-за образования сгустков крови.