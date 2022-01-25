Варикозная болезнь существенно «омолодилась». Сегодня у девушек и мужчин до 30 лет все чаще появляются проблемы с венами. Отчасти в этом можно винить образ жизни современного человека, который негативно влияет на здоровье венозной системы.
Что провоцирует развитие варикоза, какие ограничения накладывает это заболевание и как его можно предотвратить, рассказывает хирург-флеболог Армен Авакян.
Армен Авакян
Медицина
Хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА
Факторы риска
Основная причина развития варикозной болезни — генетическая предрасположенность. Поэтому, если у кого-то из родственников есть проблемы с венами, нужно регулярно посещать флеболога, чтобы вовремя выявить заболевание и принять меры.
Помимо наследственности, к факторам риска относятся:
Сидячий образ жизни
Работа на ногах
Беременность
Тяжелые физические нагрузки
Неверно подобранная обувь
Длительные путешествия на самолете или продолжительные поездки на машине
Неправильное питание и лишний вес.
Почему появляется варикоз
Кровь по венам нижних конечностей возвращается к сердцу снизу вверх.
Можно сказать, что проблемы с венами появились у человека одновременно со способностью к прямохождению.
Когда мы идем, стоим или сидим, кровь всегда преодолевает силу гравитации. Разница лишь в том, что в первом случае работают мышцы голени, которые надавливают на вены и стимулируют отток крови. А вот в остальных двух случаях мышцы не функционируют, из-за чего кровь может застаиваться.
Поэтому сидячая работа или регулярная работа на ногах, отсутствие спортивных тренировок и даже долгие поездки могут негативно влиять на работу венозной системы. Все эти факторы приводят к отекам, провоцируют развитие варикоза или усугубляют его течение.
Варикоз и тромбоз
При варикозе ноги быстро устают и отекают. Да и выглядит варикозная сетка с эстетической точки зрения не слишком привлекательно. Однако варикоз не только дарит дискомфорт и портит внешний вид, но еще и очень опасен. Смертельно-опасные последствия болезни — трофические язвы и тромбофлебит, при котором воспаляются стенки вены и формируются тромбы.
Кстати, у людей с варикозом коронавирус чаще других провоцирует тромбоз.
Чтобы не столкнуться с этими осложнениями, пациентам с варикозом нужно следить за питанием: злоупотребление солеными продуктами, тяжелой пищей и быстрыми углеводами делают кровь более вязкой.
От каких еще продуктов стоит отказаться
Мясные наваристые бульоны
Копчености
Маринады
Консервы
Сладости и мучное
Соленья
При варикозной болезни также нельзя принимать горячие ванны или ходить в баню. Из-за таких процедур повышается температура тела и, как следствие, венозные сосуды расширяются, отток крови замедляется.
А еще с варикозом нельзя загорать. Когда человек лежит под прямыми лучами солнца, венозные стенки сосудов нагреваются, что приводит к их воспалению. На фоне варикоза такой отдых может закончиться тромбофлебитом подкожных вен.
Риск тромбообразования значительно возрастет, если пить недостаточно чистой воды, особенно в жару. Что касается безопасной температуры воды в ванне, то она не должна быть выше 37 °С.
Кстати, по этим же причинам людям с варикозной болезнью противопоказан массаж ног. Трение кожи при массаже приводит к повышению температуры тела в области механического воздействия. Кожа ног над венами становится горячей и красной (гипертермия и гиперемия), что может привести к образованию тромбофлебита — уплотнению и воспалению подкожных вен. При этой патологии вены становятся каменистыми на ощупь из-за образования сгустков крови.
Скандинавская профилактика
Тем, кто работает в офисе, или же напротив должен по долгу службы много ходить, нужно помнить: ноги должны периодически отдыхать. Долго сидеть или стоять на одном месте нежелательно. Делайте перерывы на разминку, больше гуляйте. Можно начать заниматься скандинавской ходьбой, которая задействует около 90% всех мышц.
При этом спортивные или физические нагрузки всегда должны быть умеренными. При подъеме тяжестей, силовых тренировках повышается внутрибрюшное давление, которое негативно сказывается на здоровье вен.
Если вы изначально склонны к варикозу, не носите обувь на каблуках или с узким мысом. Такие туфли перегружают передний отдел стопы, создают излишнее давление на сосуды, из-за чего нарушается кровообращение.
Кстати, лишний вес тоже затрудняет работу венозной системы, ухудшает отток крови и вредит венам.
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