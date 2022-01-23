Трещины на пятках — одна из самых частых причин обращения к подологу (специалисту, врач-дерматолог, который узкоспециализирован на диагностике и лечении заболеваний стоп).

Трещины на здоровой гладкой коже стопы не возникают, они появляются на фоне гиперкертоза.

Гиперкертаоз — это повышенное ороговение эпидерсмиса, сопровождающееся его утолщением, сухостью, иногда сильнейшим отвердеванием и появлением болезненных трещин.

Причины, которые приводят к возникновению гиперкератоза:

1. Физическое воздействие в виде давления или трения

Гиперкератоз, который развивается под воздействием внешних причин — это явление приспобительное, которое связано с повышением нагрузки на какой-либо отдел стопы, повышенное трение или давление и при ороговении этой области снижается ее чувствительность и повышается устойчивость к воздействию постоянного травмирующего фактора.

Например, натоптыши и мозоли нередко возникают при длительном ношении тесной неудобной обуви. Но в некоторых случаях утолщение эпидермиса становится чрезмерным и сами по себе начинают причинять дискомфорт, и в некоторых случаях приводят появлению трещин и деформаций.

2. Повышенная потливость ног

Это явление, кстати, часто сопровождается еще и повышенной потливостью ладоней. Начинается как правило сразу же после окончания полового созревания и сопровождает на протяжении всей жизни

3. Грибковая инфекция стоп

Часто грибковая инфекция начинается с зуда между пальцев ног, постепенно, кожа стоп становится сухой и грубой, на пятках появляются трещины.

Со временем поражаются ногти, но так как женщины часто делают педикюр и месяцами не видят свои ногти без покрытия могут не догадываться о наличии у них грибковой инфекции.

Поэтому если у вас без видимых причин началась трескаться кожа на пятках, необходимо обратиться к дерматологу чтобы исключить грибковую инфекцию.

4. Избыточный вес

5. Климактерическая кератодермия

Болеют около 20% женщин после 45 лет. После наступления менопаузы из-за снижения эстроегнов нарушаются процессы ороговения в коже и одним из признаков проявлением этого нарушения являются болезненные трещины на ногах, которые мешают ходить, так же повышается ороговение ладоней.

6. Наследственная кератодермия ладоней и подошв