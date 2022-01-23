Трещины на пятках — явление неприятное: вроде бы мелочь, а нормально ходить с такой проблемой будет сложно. Кроме того, порой трещины могут быть симптомом болезни.
Наталья Ратникова
Медицина
Врач-невролог, врач-косметолог
Трещины на пятках — одна из самых частых причин обращения к подологу (специалисту, врач-дерматолог, который узкоспециализирован на диагностике и лечении заболеваний стоп).
Трещины на здоровой гладкой коже стопы не возникают, они появляются на фоне гиперкертоза.
Гиперкертаоз — это повышенное ороговение эпидерсмиса, сопровождающееся его утолщением, сухостью, иногда сильнейшим отвердеванием и появлением болезненных трещин.
Причины, которые приводят к возникновению гиперкератоза:
1. Физическое воздействие в виде давления или трения
Гиперкератоз, который развивается под воздействием внешних причин — это явление приспобительное, которое связано с повышением нагрузки на какой-либо отдел стопы, повышенное трение или давление и при ороговении этой области снижается ее чувствительность и повышается устойчивость к воздействию постоянного травмирующего фактора.
Например, натоптыши и мозоли нередко возникают при длительном ношении тесной неудобной обуви. Но в некоторых случаях утолщение эпидермиса становится чрезмерным и сами по себе начинают причинять дискомфорт, и в некоторых случаях приводят появлению трещин и деформаций.
2. Повышенная потливость ног
Это явление, кстати, часто сопровождается еще и повышенной потливостью ладоней. Начинается как правило сразу же после окончания полового созревания и сопровождает на протяжении всей жизни
3. Грибковая инфекция стоп
Часто грибковая инфекция начинается с зуда между пальцев ног, постепенно, кожа стоп становится сухой и грубой, на пятках появляются трещины.
Со временем поражаются ногти, но так как женщины часто делают педикюр и месяцами не видят свои ногти без покрытия могут не догадываться о наличии у них грибковой инфекции.
Поэтому если у вас без видимых причин началась трескаться кожа на пятках, необходимо обратиться к дерматологу чтобы исключить грибковую инфекцию.
4. Избыточный вес
5. Климактерическая кератодермия
Болеют около 20% женщин после 45 лет. После наступления менопаузы из-за снижения эстроегнов нарушаются процессы ороговения в коже и одним из признаков проявлением этого нарушения являются болезненные трещины на ногах, которые мешают ходить, так же повышается ороговение ладоней.
6. Наследственная кератодермия ладоней и подошв
Кристина Титкова
Медицина
Врач-дерматолог, косметолог.
7. Гиповитаминозы
Особенно часто такие проблемы возникают при дефиците витамина А, железодефицитной анемии.
8. Эндокринные заболевания
Трещины на пятках могут быть симптомом сахарного диабета (первого и второго типа) и гипеотериоза — снижения функции щитовидной железы.
9. Заболевания сосудов ног
Например, варикозная болезнь вен нижних конечностей и облитерирующий атеросклероз провоцируют появление трещин.
10. Образ жизни
Также на качество кожи стоп влияют нездоровый образ жизни. Факторами появления трещин могут быть: недостаточное употребление чистой питьевой воды, злоупотребление алкоголем, курение, голодание или несбалансированное питание с исключением жиров.
Уход за пятками
Избежать трескающихся пяток поможет правильный уход, отмечает Титкова.
- Кожу стоп обязательно нужно ежедневно мыть с очищающими средствами (мыло, гели, синдеты), и на очищенную кожу наносить питательные, увлажняющие кремы.
Кремы для ног должны содержать мочевину для устранения избытка рогового слоя кожи, питательные масла и липиды для повышения эластичности кожи.
Необходимо регулярно устранять утолщение рогового слоя — гиперкератоз, при помощи специальных абразивных педикюрных пилок, скрабов или посещать аппаратный педикюр.
Если при регулярном уходе не удается самостоятельно справиться с проблемой трещин на пятках, то нужно обратиться за помощью к врачу дерматологу.
Кстати
Порой стопы еще и очень неприятно пахнут. О том, почему так происходит и как избавиться от зловония, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Комментарии1