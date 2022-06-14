По словам врача, особенно часто у молодых пациентов находят рак ротоглотки, который связан с вирусом папилломы человека.

С этим заболеванием особенно часто сталкиваются мужчины, реже — женщины. При раке ротоглотки у больного поражены миндалины или корень языка с регионарными лимфатическими узлами.

Как правило, этот недуг чаще диагностируют у людей с активной сексуальной жизнью. Именно при половом контакте есть риск заразиться ВПЧ, что может потом привести к развитию рака.

Рак ротоглотки принадлежит к числу достаточно агрессивных новообразований, однако, отмечает Кропотов, он легко поддается лечению. Если болезнь вовремя диагностировать, то большинство пациентов удается вылечить полностью.

Секс без презервативов не зря нередко называют одной из распространенных неявных причин ранней смерти: при незащищенных половых контактах велик риск подхватить множество опасных болезней. О других частых причинах преждевременного ухода из жизни читай ЗДЕСЬ.

Впрочем, важно помнить: в случае с ВПЧ презерватив снижает риски, но не дает стопроцентной защиты. Дело в том, что сам вирус очень мал, а потому может проникать сквозь поры в презервативе. Подробнее о других особенностях вируса папилломы человека читай ЗДЕСЬ.