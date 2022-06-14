Увы, онкологические заболевания не имеют гендера и возраста: диагноз «рак» ставят даже молодым.
Как отмечает врач-онколог, заведующий хирургическим отделением опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии имени Н.Н Блохина Минздрава России Михаил Кропотов, в последнее время все чаще появляются случаи заболевания некоторыми видами рака среди молодых. Речь идет о раке головы и шеи.
Заведующий хирургическим отделением опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России, врач-онколог
По словам врача, особенно часто у молодых пациентов находят рак ротоглотки, который связан с вирусом папилломы человека.
С этим заболеванием особенно часто сталкиваются мужчины, реже — женщины. При раке ротоглотки у больного поражены миндалины или корень языка с регионарными лимфатическими узлами.
Как правило, этот недуг чаще диагностируют у людей с активной сексуальной жизнью. Именно при половом контакте есть риск заразиться ВПЧ, что может потом привести к развитию рака.
Рак ротоглотки принадлежит к числу достаточно агрессивных новообразований, однако,
Секс без презервативов не зря нередко называют одной из распространенных неявных причин ранней смерти: при незащищенных половых контактах велик риск подхватить множество опасных болезней. О других частых причинах преждевременного ухода из жизни читай ЗДЕСЬ.
Впрочем, важно помнить: в случае с ВПЧ презерватив снижает риски, но не дает стопроцентной защиты. Дело в том, что сам вирус очень мал, а потому может проникать сквозь поры в презервативе. Подробнее о других особенностях вируса папилломы человека читай ЗДЕСЬ.
Симптомы рака головы и шеи:
Боль без видимых причин;
Опухоли или шишки;
Уплотнения;
Белесоватые или красноватые образования на слизистой полости рта, языка;
Дискомфорт при глотании;
Появление пигментных пятен;
Шатающиеся зубы;
Головная боль.
Кстати
А что, если с раком столкнулся кто-то из ваших родственников? Предрасположенность к появлению онкологических болезней часто передается по наследству, поэтому в этом случае важно взять ситуацию под контроль и проверить свое здоровье. Подробнее об этом узнай ЗДЕСЬ.