В США нашли лекарство от рака, которое справилось с опухолью без операции и химии
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Увы, онкологические заболевания не имеют гендера и возраста: диагноз «рак» ставят даже молодым.

Как отмечает врач-онколог, заведующий хирургическим отделением опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии имени Н.Н Блохина Минздрава России Михаил Кропотов, в последнее время все чаще появляются случаи заболевания некоторыми видами рака среди молодых. Речь идет о раке головы и шеи.

Михаил Кропотов
Михаил Кропотов
Медицина

Заведующий хирургическим отделением опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России, врач-онколог

По словам врача, особенно часто у молодых пациентов находят рак ротоглотки, который связан с вирусом папилломы человека.

С этим заболеванием особенно часто сталкиваются мужчины, реже — женщины. При раке ротоглотки у больного поражены миндалины или корень языка с регионарными лимфатическими узлами.

Как правило, этот недуг чаще диагностируют у людей с активной сексуальной жизнью. Именно при половом контакте есть риск заразиться ВПЧ, что может потом привести к развитию рака.

Рак ротоглотки принадлежит к числу достаточно агрессивных новообразований, однако, отмечает Кропотов, он легко поддается лечению. Если болезнь вовремя диагностировать, то большинство пациентов удается вылечить полностью.

Секс без презервативов не зря нередко называют одной из распространенных неявных причин ранней смерти: при незащищенных половых контактах велик риск подхватить множество опасных болезней. О других частых причинах преждевременного ухода из жизни читай ЗДЕСЬ.

Впрочем, важно помнить: в случае с ВПЧ презерватив снижает риски, но не дает стопроцентной защиты. Дело в том, что сам вирус очень мал, а потому может проникать сквозь поры в презервативе. Подробнее о других особенностях вируса папилломы человека читай ЗДЕСЬ.

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Симптомы рака головы и шеи:

  • Боль без видимых причин;

  • Опухоли или шишки;

  • Уплотнения;

  • Белесоватые или красноватые образования на слизистой полости рта, языка;

  • Дискомфорт при глотании;

  • Появление пигментных пятен;

  • Шатающиеся зубы;

  • Головная боль.

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Кстати

А что, если с раком столкнулся кто-то из ваших родственников? Предрасположенность к появлению онкологических болезней часто передается по наследству, поэтому в этом случае важно взять ситуацию под контроль и проверить свое здоровье. Подробнее об этом узнай ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова