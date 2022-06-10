Главный онколог Минздрава назвал виды рака, которые у россиян зачастую выявляют слишком поздно

- Повышение данного показателя обусловлено как ростом заболеваемости и выявляемости, так и увеличением выживаемости онкологических пациентов. Один из основных показателей, определяющих прогноз онкологического заболевания, — степень распространенности опухолевого процесса на момент выявления, — уточнил в своем телеграм-канале Андрей Каприн.

Топ-5 самых частых видов рака у мужчин и женщин

По данным главного онколога Минздрава, у женщин в прошлом году рак в целом находили чаще, чем у мужчин — 315,3 тысячи новых случаев против 265 тысяч.

Специалист назвал самые распространенные виды злокачественных опухолей, которые диагностировали у россиян в 2021 году.

Среди женщин лидировал рак

молочной железы (доля в структуре заболеваемости 22,1%); кожи, кроме меланомы (13,4%); тела матки (8,1%); ободочной кишки (7,2%); шейки матки (4,9%).

У мужчин чаще выявляли рак