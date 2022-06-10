Главный онколог Минздрава назвал виды рака, которые у россиян зачастую выявляют слишком поздно

Как говорит статистика, в России онкологическими заболеваниями страдают более 3,9 млн человек — именно столько находились в конце прошлого года на диспансерном наблюдении у врачей-специалистов. Распространенность рака в стране за последние 10 лет выросла на 32,6%. Так, в 2021 году этот показатель составил 2 690,5 на 100 тыс. населения, а в 2011-м он был 2 029,0.
Генеральный директор Научно-медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, директор Онкологического института им. П.А.Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН, академик РАО, доктор медицинских наукt.me/ADKaprin
- Повышение данного показателя обусловлено как ростом заболеваемости и выявляемости, так и увеличением выживаемости онкологических пациентов. Один из основных показателей, определяющих прогноз онкологического заболевания, — степень распространенности опухолевого процесса на момент выявления, — уточнил в своем телеграм-канале Андрей Каприн.
Топ-5 самых частых видов рака у мужчин и женщин
По данным главного онколога Минздрава, у женщин в прошлом году рак в целом находили чаще, чем у мужчин — 315,3 тысячи новых случаев против 265 тысяч.
Специалист назвал самые распространенные виды злокачественных опухолей, которые диагностировали у россиян в 2021 году.
Среди женщин лидировал рак
молочной железы (доля в структуре заболеваемости 22,1%);
кожи, кроме меланомы (13,4%);
тела матки (8,1%);
ободочной кишки (7,2%);
шейки матки (4,9%).
У мужчин чаще выявляли рак
трахеи, бронхов, легкого (16,4%);
предстательной железы (15,1%);
кожи, кроме меланомы (9,8%);
желудка (7%);
ободочной кишки (7%).
Когда все запущено
Из оптимистичного: в прошлом году немного, но все же выросло количество случаев рака, диагностированных на самой ранней стадии — тогда, когда лечение самое эффективное, а прогнозы самые благоприятные. Хотя возможная причина такой динамики понятна — начало пандемии в 2020-м, приостановка плановой помощи и отказ людей лишний раз ходить по врачам из-за страха заразиться ковидом.
Итак, на первой стадии в прошлом году было выявлено 32,4% злокачественных новообразований (в 2020 году таких было 30,7%).
В то же время немного снизилось и количество опухолей, которые выявляли на самых поздних стадиях — в третьей стадии 17,2% (в 2020 году было 17,8%), в четвертой 20,5% (2020 год — 21,2%).
По словам Андрея Каприна, часто в запущенном состоянии (III–IV стадии) врачи обнаруживали следующие злокачественные новообразования:
полости рта (64,7%),
прямой кишки (46,6%),
шейки матки (34,1%),
молочной железы (27,1%),
губы (16%),
щитовидной железы (10,2%),
меланомы кожи (19,6%).