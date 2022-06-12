Чем же так хорош миндаль?

Источник белка, жиров, витаминов и минералов

Миндаль достаточно калорийный, на 100 граммов орехов приходится около 600 калорий и 50 граммов жиров. Однако, помимо этого, в миндале содержится 20,5 грамма растительных белков, 10,3 грамма углеводов, 3,8 грамма воды и 12 граммов полезной клетчатки.

- При этом жиры миндаля в основном состоят из мононенасыщенных жиров, насыщенных жиров очень мало, — говорит Осман Эрк на портале Sozcu . — При этом 25 орехов могут быть отличным источником белка, клетчатки, витаминов и минералов для организма.

Особенно много в орехах витамина Е, магния, кальция и железа.

Поддержка здоровья сердца

Во внутренней оболочке миндаля содержится 9 различных фенольных соединений, которые обладают высокой антиоксидантной способностью. Также в миндале много фитостерола — 118 миллиграммов бета-стерола на 100 граммов сырых орехов.

- Бета-стерол отлично всасывает холестерин , — говорит профессор. — Здоровая диета, содержащая миндаль, не только снижает количество холестерина в той же степени, что и лекарства от холестерина, но также снижает СРБ, наиболее важный фактор риска сердечных заболеваний.