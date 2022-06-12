Чаще всего в России отдают предпочтение грецкому ореху и фундуку. И незаслуженно прохладно относятся к миндалю, все из-за того, что многие называют его чуть ли не ядом. Отравиться миндалем можно, если им в буквальном смысле объесться. Ученые посчитали, что человеку весом в 70 килограммов потребуется больше 1000 ядер, или 1,2 килограмма. В норме же достаточно 25 ядер, чтобы улучшить работу своего организма.
- Регулярное и умеренное потребление сырого миндаля не только снижает количество холестерина в организме так же, как лекарства от холестерина, но и С-реактивный белок, который считается важным фактором риска сердечных заболеваний, — говорит специалист по внутренним болезням, профессор Осман Эрк.
Чем же так хорош миндаль?
Источник белка, жиров, витаминов и минералов
Миндаль достаточно калорийный, на 100 граммов орехов приходится около 600 калорий и 50 граммов жиров. Однако, помимо этого, в миндале содержится 20,5 грамма растительных белков, 10,3 грамма углеводов, 3,8 грамма воды и 12 граммов полезной клетчатки.
- При этом жиры миндаля в основном состоят из мононенасыщенных жиров, насыщенных жиров очень мало, — говорит Осман Эрк на портале
Особенно много в орехах витамина Е, магния, кальция и железа.
Поддержка здоровья сердца
Во внутренней оболочке миндаля содержится 9 различных фенольных соединений, которые обладают высокой антиоксидантной способностью. Также в миндале много фитостерола — 118 миллиграммов бета-стерола на 100 граммов сырых орехов.
- Бета-стерол отлично всасывает холестерин, — говорит профессор. — Здоровая диета, содержащая миндаль, не только снижает количество холестерина в той же степени, что и лекарства от холестерина, но также снижает СРБ, наиболее важный фактор риска сердечных заболеваний.
Американская ассоциация по контролю за лекарства еще в 2003 году признала, что миндаль снижает риск проблем с сердцем.
Сжигание жира
Миндалем можно очень быстро наесться. Благодаря этому в организм не попадет лишнее. Орех снизит количество общих калорий в день и ускорит метаболизм.
Помощь при диабете
Миндаль, как и другие орехи, обладает низкой гликемической нагрузкой и низким гликемическим индексом. Если здоровый человек съедал 60 граммов миндаля в день, то уровень сахара натощак и после приема пищи заметно снижался. Происходило это благодаря тому, что миндаль регулировал выработку инсулина. Также они снижал окислительный стресс в организме и улучшал функцию эндотелия, которым выстланы клетки сосудов.
Защита от рака и слабоумия
В экспериментах на животных удалось доказать, что миндаль снижает вероятность возникновения рака толстой кишки. Также ученые заметили, что орех защищал от болезни Альцгеймера.
- Миндаль может защищать от остеопороза, — говорит о пользе врач.
Для молодости кожи
Миндаль может защитить кожу от преждевременного старения, благодаря высокому содержанию витамина Е. Он борется со свободными радикалами, снижает последствие влияния солнца на кожу.
Как есть миндаль?
В сыром виде, любая обработка, будь то жарка, смазывание, запекание или соление, лишат орех полезных свойств.
Выбирать неочищенный миндаль, так как когда оболочка удалена, орех быстро портится под воздействием света и воздуха.
Хранить миндаль надо в прохладных и сухих местах.
Замачивать орехи на ночь перед употреблением, это повышает пищевую ценность.