Есть мнение, что красота — это здоровье. Действительно, вкусовые предпочтения у всех могут быть разными, однако никто не будет спорить с тем, что гладкая кожа, блестящие волосы и подтянутая фигура красят человека.

Ни для кого не секрет, какую роль для нашего организма играет питание. Что нужно есть, чтобы оставаться красивым? Разбираемся вместе с экспертами.