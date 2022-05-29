Есть мнение, что красота — это здоровье. Действительно, вкусовые предпочтения у всех могут быть разными, однако никто не будет спорить с тем, что гладкая кожа, блестящие волосы и подтянутая фигура красят человека.
Ни для кого не секрет, какую роль для нашего организма играет питание. Что нужно есть, чтобы оставаться красивым? Разбираемся вместе с экспертами.
Диетолог, членом американской профессиональной ассоциации диетологии и питания.t.me/liza_afinskaia
Для густых волос
Хотите густую и блестящую шевелюру? Как отмечает диетолог Лиза Афинская, чтобы этого добиться, стоит в первую очередь обратить внимание на продукты с витаминами группы В, цинком, селеном, железом и Омега-3 жирными кислотами.
Вот эти продукты содержат Омега-3 жирные кислоты:
Лосось — лучше есть два раза в неделю;
Семена льна и чиа — растительные источники Омега-3;
Фундук и грецкие орехи — отличный вариант для перекуса, можно добавлять в каши и салаты;
Льняное масло — его нельзя нагревать, лучше использовать в качестве полезной заправки для салатов.
В качестве источников железа отлично подойдут бобовые, морепродукты и куриная печень. В последней, кстати, еще и много витаминов группы В. А в качестве источника селена можно использовать бразильские орехи, отмечает Афинская в своем
Для крепких и красивых ногтей
Не спасет никакой маникюр, если здоровье не в порядке. Как отмечает Афинского, без достаточного количества кальция в рационе отрастить красивые ногти не получится. Многие едят недостаточно продуктов с этим минералом и в итоге страдают от повышенной ломкости ногтей. А еще от проблем с нервной системы и хрупких костей. В особенности это касается тех, кто решил по тем или иным причинам перестать есть молочные продукты.
Вот где еще можно найти кальций:
Кунжут;
Сухофрукты;
Морковь;
Греча;
Перловка;
Капуста;
Шпинат.
Для гладкой и сияющей кожи
Если вы хотите красивую кожу, придется поработать над своим питанием. И это не значит, что теперь придется питаться одной капустой, предупреждает врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Дело в том, поясняет врач, что если человек будет питаться одними салатами и будет есть слишком мало белка, то на коллаген, который как раз отвечает за молодость и красоту кожи, запасов просто не останется. И тогда не будет смысла есть биодобавки с коллагеном: он, как поясняет Павлова в своем
Вот продукты, в которых много коллагена:
Костный бульон;
Брокколи;
Помидоры;
Миндаль;
Телятина;
Яйцо;
Авокадо.
Кроме коллагена, для красивой кожи очень важен витамин С. Дело в том, что аскорбиновая кислота стимулирует синтез этого белка, помогая коже сохранять эластичность и бороться с повреждением, связанным с окислительным стрессом. Также витамин С улучшает тон кожи, разглаживает морщины, уменьшает воспаления и придает сияние.
Продукты с витамином С:
Шиповник;
Сладкий перец;
Смородина;
Облепиха;
Картофель;
Анансы;
Цитрусовые.