Куриная печень для волос, брокколи — для кожи: 30 самых полезных продуктов для женской красоты
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Есть мнение, что красота — это здоровье. Действительно, вкусовые предпочтения у всех могут быть разными, однако никто не будет спорить с тем, что гладкая кожа, блестящие волосы и подтянутая фигура красят человека.

Ни для кого не секрет, какую роль для нашего организма играет питание. Что нужно есть, чтобы оставаться красивым? Разбираемся вместе с экспертами.

Лиза Афинская
Медицина

Диетолог, членом американской профессиональной ассоциации диетологии и питания.

t.me/liza_afinskaia

Для густых волос

Хотите густую и блестящую шевелюру? Как отмечает диетолог Лиза Афинская, чтобы этого добиться, стоит в первую очередь обратить внимание на продукты с витаминами группы В, цинком, селеном, железом и Омега-3 жирными кислотами.

Вот эти продукты содержат Омега-3 жирные кислоты:

  • Лосось — лучше есть два раза в неделю;

  • Семена льна и чиа — растительные источники Омега-3;

  • Фундук и грецкие орехи — отличный вариант для перекуса, можно добавлять в каши и салаты;

  • Льняное масло — его нельзя нагревать, лучше использовать в качестве полезной заправки для салатов.

В качестве источников железа отлично подойдут бобовые, морепродукты и куриная печень. В последней, кстати, еще и много витаминов группы В. А в качестве источника селена можно использовать бразильские орехи, отмечает Афинская в своем телеграм-канале.

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Для крепких и красивых ногтей

Не спасет никакой маникюр, если здоровье не в порядке. Как отмечает Афинского, без достаточного количества кальция в рационе отрастить красивые ногти не получится. Многие едят недостаточно продуктов с этим минералом и в итоге страдают от повышенной ломкости ногтей. А еще от проблем с нервной системы и хрупких костей. В особенности это касается тех, кто решил по тем или иным причинам перестать есть молочные продукты.

Вот где еще можно найти кальций:

  • Кунжут;

  • Сухофрукты;

  • Морковь;

  • Греча;

  • Перловка;

  • Капуста;

  • Шпинат.

Зухра Павлова
Медицина

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог

t.me/doctorpavlova

Для гладкой и сияющей кожи

Если вы хотите красивую кожу, придется поработать над своим питанием. И это не значит, что теперь придется питаться одной капустой, предупреждает врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Дело в том, поясняет врач, что если человек будет питаться одними салатами и будет есть слишком мало белка, то на коллаген, который как раз отвечает за молодость и красоту кожи, запасов просто не останется. И тогда не будет смысла есть биодобавки с коллагеном: он, как поясняет Павлова в своем телеграм-канале, должен синтезироваться сам.

Вот продукты, в которых много коллагена:

  • Костный бульон;

  • Брокколи;

  • Помидоры;

  • Миндаль;

  • Телятина;

  • Яйцо;

  • Авокадо.

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Кроме коллагена, для красивой кожи очень важен витамин С. Дело в том, что аскорбиновая кислота стимулирует синтез этого белка, помогая коже сохранять эластичность и бороться с повреждением, связанным с окислительным стрессом. Также витамин С улучшает тон кожи, разглаживает морщины, уменьшает воспаления и придает сияние.

Продукты с витамином С:

  • Шиповник;

  • Сладкий перец;

  • Смородина;

  • Облепиха;

  • Картофель;

  • Анансы;

  • Цитрусовые.

Дарья Балясникова