Модные длинные ногти, как у мега-звезд Адель и Билли Айлиш, могут быть буквально «напичканы» микроорганизмами. Такой маникюр особенно способствует размножению и «прилипанию» десятков видов бактерий и грибков — причем некоторые из них могут быть устойчивы к антибиотикам, заявил профессор Джеффри Каплан, биолог из Американского университета в Вашингтоне, округ Колумбия.
Длинные ногти и бактерии
По словам ученого, подхватить бактерии и грибок может любой человек — прикасаясь к поручням в автобусах и метро, терминалам для оплаты и другим предметам, находящимся в людных местах. При инфицировании на ногтях могут появиться утолщение, отек, боль.
- Исследования обнаружили 32 различных бактерии и 28 грибков, которые могут жить под ногтями, — сказал Каплан
По словам биолога, бактерии с длинных ногтей могут попасть и в организм, если вы будете прикасаться руками ко рту и лицу.
Под ногтем всегда есть бактерии, и от них невозможно избавиться.
Не все согласны с профессором
Мастер маникюра Кайла Ньюман из Южной Каролины заявила, что она не согласна с профессором Капланом и у людей с длинными ногтями, наоборот, меньше шансов подхватить микробов.
- Как правило, девушки, которые выбирают такой маникюр, и наращивают ногти, отлично знают, как с ними обращаться и содержать их в чистоте, — сказала Ньюман. — Если человек тратит деньги на маникюр, он обычно содержит ногти в идеальном состоянии. Иначе это просто не имеет смысла.
Ученые — против
В исследовании, проведенном в 2020 году, которое цитирует издание USA Today, ученые выяснили, что под ногтями могут обитать более ста видов грибков.
Эксперты рекомендуют подстригать ногти довольно коротко, чтобы на них не скапливалась грязь и микробы, которые могут способствовать распространению инфекции. Также важно, чтобы все инструменты для ухода за ногтями были простерилизованы до и после их использования.
Как обезопасить себя
подстригайте ногти коротко;
промывайте ногти с обратной стороны водой с мылом;
не кусайте и не обгрызайте ногти;
не обрезайте кутикулу, она нужна как барьер против инфекции;
никогда не отрывайте и не откусывайте сломавшийся ноготь, лучше осторожно обрезайте его.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что цвет и состояние ногтей, как на руках, так и на ногах, отражает внутренние проблемы в организме.
Так, например, бледные ногти расскажут о вашем возрасте. Но особенно должна насторожить узкая розовая полоска на кончике ногтя. Это может быть патология, которую называют «ногти Терри». Наиболее характерен этот симптом для пациентов с циррозом печени и сердечной недостаточностью.