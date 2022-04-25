Модные длинные ногти, как у мега-звезд Адель и Билли Айлиш, могут быть буквально «напичканы» микроорганизмами. Такой маникюр особенно способствует размножению и «прилипанию» десятков видов бактерий и грибков — причем некоторые из них могут быть устойчивы к антибиотикам, заявил профессор Джеффри Каплан, биолог из Американского университета в Вашингтоне, округ Колумбия.

Длинные ногти и бактерии

По словам ученого, подхватить бактерии и грибок может любой человек — прикасаясь к поручням в автобусах и метро, терминалам для оплаты и другим предметам, находящимся в людных местах. При инфицировании на ногтях могут появиться утолщение, отек, боль.

- Исследования обнаружили 32 различных бактерии и 28 грибков, которые могут жить под ногтями, — сказал Каплан USA Today . — Особенно опасны длинные акриловые или гелевые искусственные ногти или даже свои, натуральные. Они увеличивают риски заражения бактериями и грибками. Их накопление способно вызвать инфекцию, которая в тяжелых случаях может привести к деформации ногтей.

По словам биолога, бактерии с длинных ногтей могут попасть и в организм, если вы будете прикасаться руками ко рту и лицу.