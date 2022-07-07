Деменция — не просто потеря памяти

- При деменции могут страдать разные функции — обучение, внимание, перцептивно–моторный навык, исполнительная функция, социальное познание, языковая функция, — объяснила доктор медицины Лесли Кернисан . — Трудности с математикой, проблемы с чтением, которые были у человека и до этого, не считаются признаками деменции — важно обращать внимание именно на изменения по сравнению с обычными способностями человека во взрослом возрасте.

Врач за один визит пациента не может поставить диагноз деменция — необходимо провести ряд профессиональных тестов. И совершенно точно о слабоумии не будет говорить забывчивость, которая случается с любым человеком в возрасте.

- Все мы иногда что-то забываем на какое-то время, но потом можем вспомнить, — говорит врач . — Но люди с деменцией уже не вспомнят то, что забыли. Это и есть главное отличие. Они могут задавать вам один и тот же вопрос снова и снова, каждый раз забывая, что вы уже ответили на него. Мало того, они даже не вспомнят, что уже спрашивали вас о чем-то — и не единожды.