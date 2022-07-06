Что бы такого съесть, чтобы похудеть? Этот вопрос задавала, пожалуй, любая женщина. Но как бы ни были популярными шутки, что сбросить килограммы можно, только «закрыв» рот, жесткие диеты — не вариант. Они дадут кратковременный эффект, и килограммы могут вернуться вновь.
Для качественного и эффективного похудения отказываться от еды нельзя, достаточно лишь пересмотреть рацион и размер порций. Сделав выбор в пользу «правильных» продуктов, голодать не придется, а килограммы будут уходить.
Вот эти
Лосось и авокадо
Да, такой завтрак не очень бюджетный, но весьма эффективный для худеющих.
На самом деле, лосось вполне можно заменить и скумбрией, и даже селедкой — польза будет та же. В этой рыбе содержатся полезные омега-3 жирные кислоты и достаточно белка для насыщения.
А вот авокадо альтернативы нет. Ученые
Овсянка с арахисовым маслом
Исследование
Диетологи уверены, что овсянка за счет высокого содержания клетчатки отлично утоляет чувство голода, она замедляет пищеварение и позволяет дольше оставаться сытым.
Если вы добавите к овсянке две ложки натурального арахисового масла без сахара, то получите полезное сочетание белка и жиров — это усилит эффект и вы не потянетесь за вредным печеньем или булочкой через пару часов после завтрака.
Йогурт и ягоды
Чтобы быстрее сбросить вес, на завтрак отлично подойдут натуральный йогурт без сахара и свежие (размороженные) ягоды.
Идеальным дополнением к богатому на белок йогурту будут ягоды — в них содержатся полезные антиоксиданты, известные как флавоноиды.
Яйца с острыми специями
Причина — капсаицин, соединение в перце чили, которое придает ему остроту и стимулирует потерю веса на молекулярном уровне.
Семена чиа и листовая зелень
Для успешного похудения надо соблюдать баланс жиров, белков и углеводов и увеличивать употребление клетчатки — это правило, которое просят запомнить все диетологи.
Исследование, опубликованное в
Один из самых простых способов добавить клетчатку в свою тарелку — съедать столовую ложку семян чиа на завтрак. В ней содержится аж 5 г клетчатки.
Но не нужно жевать сырые семена — добавьте их к кефиру или йогурту, а еще лучше — бросьте чиа в смузи из любой листовой зелени — шпината, салата, петрушки — она питательна и богата витаминами, минералами, антиоксидантами.