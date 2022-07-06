Что бы такого съесть, чтобы похудеть? Этот вопрос задавала, пожалуй, любая женщина. Но как бы ни были популярными шутки, что сбросить килограммы можно, только «закрыв» рот, жесткие диеты — не вариант. Они дадут кратковременный эффект, и килограммы могут вернуться вновь.

Для качественного и эффективного похудения отказываться от еды нельзя, достаточно лишь пересмотреть рацион и размер порций. Сделав выбор в пользу «правильных» продуктов, голодать не придется, а килограммы будут уходить.