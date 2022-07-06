Завтрак жир сжечь
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Что бы такого съесть, чтобы похудеть? Этот вопрос задавала, пожалуй, любая женщина. Но как бы ни были популярными шутки, что сбросить килограммы можно, только «закрыв» рот, жесткие диеты — не вариант. Они дадут кратковременный эффект, и килограммы могут вернуться вновь.

Для качественного и эффективного похудения отказываться от еды нельзя, достаточно лишь пересмотреть рацион и размер порций. Сделав выбор в пользу «правильных» продуктов, голодать не придется, а килограммы будут уходить.

Вот эти 5 сочетаний продуктов на завтрак - в помощь тем, кто пытается худеть по правилам. Какие именно продукты для утреннего приема пищи идеально сочетаются друг с другом и вдвое ускоряют жиросжигание?

Лосось и авокадо

Да, такой завтрак не очень бюджетный, но весьма эффективный для худеющих.

На самом деле, лосось вполне можно заменить и скумбрией, и даже селедкой — польза будет та же. В этой рыбе содержатся полезные омега-3 жирные кислоты и достаточно белка для насыщения.

А вот авокадо альтернативы нет. Ученые доказали, что когда люди съедают половинку авокадо, желание снова сесть за стол и положить что-то в рот у них уменьшается на 40% в течение последующих трех часов. 

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Овсянка с арахисовым маслом

Исследование американцев показало, что после овсянки на завтрак желание съесть что-то вредное и устроить перекус заметно снижается. Кроме того, любители овсянки на завтрак съедают в обед меньше калорий, чем те, кто утром выбирает более калорийные продукты.

Диетологи уверены, что овсянка за счет высокого содержания клетчатки отлично утоляет чувство голода, она замедляет пищеварение и позволяет дольше оставаться сытым.

Если вы добавите к овсянке две ложки натурального арахисового масла без сахара, то получите полезное сочетание белка и жиров — это усилит эффект и вы не потянетесь за вредным печеньем или булочкой через пару часов после завтрака.

Йогурт и ягоды

Чтобы быстрее сбросить вес, на завтрак отлично подойдут натуральный йогурт без сахара и свежие (размороженные) ягоды. Исследование доказало, что те, кто ест йогурт, имеют меньший индекс массы тела, меньше прибавляют в весе, имеют более тонкую талию и меньшее количество висцерального жира.  

Идеальным дополнением к богатому на белок йогурту будут ягоды — в них содержатся полезные антиоксиданты, известные как флавоноиды. Исследователи доказали — продукты с антиоксидантами могут способствовать поддержанию веса и предотвращению ожирения.

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Яйца с острыми специями

Согласно исследованию, яичный завтрак полезнее углеводного и способствует снижению веса. Вдвойне проще похудеть, если яйца на завтрак приправить буквально несколькими каплями острого соуса или острой специей.

Исследователи обнаружили, что всего пара щепоток красного перца уже снижает аппетит и позволяет сжечь больше калорий после еды.

Причина — капсаицин, соединение в перце чили, которое придает ему остроту и стимулирует потерю веса на молекулярном уровне.

Семена чиа и листовая зелень

Для успешного похудения надо соблюдать баланс жиров, белков и углеводов и увеличивать употребление клетчатки — это правило, которое просят запомнить все диетологи.

Исследование, опубликованное в Journal of Nutrition, показало, что при увеличении в рационе клетчатки всего на 4 грамма в день, за полгода можно сбросить 2 килограмма — даже если не менять рацион питания.

Один из самых простых способов добавить клетчатку в свою тарелку — съедать столовую ложку семян чиа на завтрак. В ней содержится аж 5 г клетчатки.

Но не нужно жевать сырые семена — добавьте их к кефиру или йогурту, а еще лучше — бросьте чиа в смузи из любой листовой зелени — шпината, салата, петрушки — она питательна и богата витаминами, минералами, антиоксидантами.

Анна Майская