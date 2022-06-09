Терапевт Половина перечислила 6 причин есть острую пищу каждый день

1. Улучшить пищеварение

Любые пряные специи усиливают выработку желудочного сока, а это улучшает приток крови к стенкам желудка и помогает восстанавливать его слизистую, улучшать пищеварение.

2. Бороться с микробами

Капсаицин борется с бактериями, которые попадают в пищеварительный тракт вместе с едой.

3. Успокоиться и улучшить настроение

Острая пища повышает в организме уровни гормонов удовольствия — они успокаивают, снижают стресс, притупляют боль. Острые блюда также прекрасно поднимают настроение — за счет того, что способствуют выработке гормона серотонина.

4. Облегчать течение ОРВИ

Острая еда способствует очищению носовых ходов и отхождению слизи из бронхов. Это происходит как раз благодаря раздражающему действию капсаицина, который обеспечивает расширение сосудов и приток крови.

5. Улучшить кровообращение и снизить давление

Острая пища создает ощущение тепла, а расширение сосудов и выделение адреналина приводят к снижению кровяного давления.

Кроме того, острый перец помогает укреплению стенок сосудов, так как содержит большое количество витаминов А и С.

6. Похудеть

Такой эффект острой пищи связан опять же с раздражающим свойством капсаицина: ускоряется кровоток, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, лишняя жидкость и токсины лучше выводятся из организма. Главное, следить за количеством соли — то есть не пересаливать еду. Иначе она перевесит все положительные свойства острых продуктов и все равно сохранит воду в теле в виде отеков.