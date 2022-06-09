Терапевт Половина перечислила 6 причин есть острую пищу каждый день

Характерное чувство жжения во рту, которое появляется при употреблении острых продуктов, вызывает особое химическое соединение — капсаицин. Растения копят это вещество с единственной целью — чтобы их не съели млекопитающие, а семена бы разнеслись как можно дальше с помощью птиц.
Чем полезна острая еда
По словам врача-терапевта Анастасии Половиной, у любителей остренького есть приличное количество бонусов для здоровья. Доктор назвала 6 основных причин, чтобы почаще добавлять в свое меню жгучие продукты и пряные специи.
Врач-терапевт, врач консультационного отделения научно-лабораторного комплекса Chromolab
1. Улучшить пищеварение
Любые пряные специи усиливают выработку желудочного сока, а это улучшает приток крови к стенкам желудка и помогает восстанавливать его слизистую, улучшать пищеварение.
2. Бороться с микробами
Капсаицин борется с бактериями, которые попадают в пищеварительный тракт вместе с едой.
3. Успокоиться и улучшить настроение
Острая пища повышает в организме уровни гормонов удовольствия — они успокаивают, снижают стресс, притупляют боль. Острые блюда также прекрасно поднимают настроение — за счет того, что способствуют выработке гормона серотонина.
4. Облегчать течение ОРВИ
Острая еда способствует очищению носовых ходов и отхождению слизи из бронхов. Это происходит как раз благодаря раздражающему действию капсаицина, который обеспечивает расширение сосудов и приток крови.
5. Улучшить кровообращение и снизить давление
Острая пища создает ощущение тепла, а расширение сосудов и выделение адреналина приводят к снижению кровяного давления.
Кроме того, острый перец помогает укреплению стенок сосудов, так как содержит большое количество витаминов А и С.
6. Похудеть
Такой эффект острой пищи связан опять же с раздражающим свойством капсаицина: ускоряется кровоток, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, лишняя жидкость и токсины лучше выводятся из организма. Главное, следить за количеством соли — то есть не пересаливать еду. Иначе она перевесит все положительные свойства острых продуктов и все равно сохранит воду в теле в виде отеков.
Но не увлекайтесь
Кроме плюсов, у острой пищи есть и свои минусы, что вполне естественно. Поэтому врач советует особо не налегать на острую пищу. Итак, чем же может грозить чрезмерная любовь к жгучим продуктам:
притупление вкусовых рецепторов — остальная пища будет казаться безвкусной, пресной;
частая изжога, особенно если вы склонны переедать;
развитие воспаления слизистой желудка — гастрита. Эту болезнь вызывает бактерия Helicobacter pylori, но регулярное раздражение стенок желудка острыми продуктами приведет к снижению их защитного барьера.
Вовсе отказаться от острых специй и продуктов надо тем, у кого уже есть проблемы с ЖКТ:
гастрит,
язва желудка,
ГЭРБ,
Четыре болезни, на которые может указать внезапная тяга к острой пище
О них ранее рассказывала врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Гудожникова. Поэтому, если вдруг вы заметили спонтанное и необычное для вас пристрастие к острым блюдам, стоит прислушаться к организму и, возможно, обратиться к врачу.
Повышение уровня холестерина в крови. При гиперхолестеринемии повышается уровень «плохого» холестерина, сгущается кровь. Острые же продукты помогают уменьшить вязкость крови и очистить сосуды.
Гипотиреоз. При снижении функции щитовидной железы метаболизм замедляется, а капсаицин, наоборот, его повышает.
Депрессия. Острая пища повышает выработку гормонов радости, поэтому при их дефиците может потянуть на остренькое.
Гельминтоз. Некоторые виды паразитов, попадая в организм, замедляют всасывание веществ в кишечнике. Поэтому организм дает сигнал об ускорении метаболизма, которому как раз способствует острая пища.