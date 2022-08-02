Роль щитовидной железы в организме — выработка гормонов, которые регулируют рост, вес, температуру тела и многое другое.
Основные заболевания щитовидки — гипо- и гипертиреоз. Гипотиреоз — недостаточная выработка гормонов, которая проявляется набором веса, усталостью, чувствительностью к холоду. Если гормонов вырабатывается слишком много — человек сталкивается с гипертиреозом, что вызывает резкую потерю веса, чувствительность к жаре, тахикардию, аритмию.
Что может стать причиной сбоев в работе щитовидки и как на ее функции сказывается то, что мы едим, рассказала врач.
врач-терапевт, нутрициолог, к.м.н., главный врач «Клиники иммунной диетологии «Иммунохелс»
- Чаще всего заболевания щитовидной железы вызывают стрессы, экология, токсины, продукты питания, которые мы употребляем, — рассказала «Доктору Питеру» врач-терапевт, нутрициолог Светлана Горяйнова.
Самые опасные продукты для щитовидной железы
Пшеница
- Целиакия — заболевание, при котором организм не может справиться с глютеном, который содержится в пшенице, ржи, ячмене и других злаковых, — говорит эксперт. — Люди с целиакией имеют более высокий риск заболеваний щитовидной железы.
Но не только люди с повышенной чувствительностью к глютену должны снизить количество потребляемых злаков, отмечает врач.
- Дело в том, что сегодня зерна искусственно обогащают (для соответствия нормам ГОСТа и других уставов). Поэтому количество глютена в зернах намного больше, чем было раньше, — рассказывает Светлана Горяйнова. — Так что если нет возможности сократить потребление глютена в злаковых, необходимо отказаться от хлебобулочных изделий, отдать предпочтение продуктам из твердых сортов пшеницы и цельнозерновым изделиям.
Соя
- Много споров вокруг этого боба, — признает врач. — Соя стала модной, благодаря тому, что производители заменили ей многие мясные продукты, убеждая потребителя в том, что боб — полезнее мяса. Но сегодня появились данные исследований, утверждающие, что соя влияет на способность щитовидной железы поглощать йод. Это приводит к заболеваниям органа (гипотиреозу), особенно, если дефицит йода уже имеется.
Соя также способна имитировать наличие эстрогена в организме, что приводит к увеличению массы тела, появлению женоподобности фигуры, снижению половой функции у мужчин, уточняет врач.
Сладости
- Добавленный сахар — враг №1. Большинство людей употребляет катастрофическое количество сахара, но он не только негативно влияет на щитовидную железу, но и вызывает аутоиммунные заболевания, в том числе — аутоиммунный тиреоидит (разрушение щитовидной железы), — рассказывает Светлана Горяйнова.
Большое количество сахара приводит к недостаточности щитовидной железы, замедлению метаболизма, резкому увеличению веса.
- Если функция щитовидной железы и так снижена, то даже небольшое количество сахара вызовет дополнительные метаболические сбои, — предупреждает доктор.
Кофеин
- Кофеин снижает усвояемость лекарств, в том числе, используемых для лечения гипотиреоза, — объясняет терапевт. — Людям, имеющим дисфункции щитовидной железы и принимающим препараты для лечения, необходимо снизить потребление кофеина до минимального, а лучше отказаться от него совсем. В крайнем случае — делать перерыв 2-3 часа между приемом лекарств и кофеина.
Полезные продукты для щитовидной железы
Мясо: телятина, кролик, индейка, курица.
Рыба всех видов, морепродукты (кальмары, устрицы, осьминоги),
Выпечка цельнозерновая.
Крупы: ячневая, гречневая, овсяная.
Овощи: брокколи, белокочанная капуста, баклажаны, кабачки, лук, тыква, чеснок, помидоры, сладкий перец.
Фрукты: фейхоа, цитрусовые, бананы, груши, яблоки, киви, авокадо, хурма.
Ягода: черная смородина, крыжовник, черника, голубика, виноград.
Орехи, семечки.
Оливковое масло, масло авокадо, масло Гхи.