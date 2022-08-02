- Чаще всего заболевания щитовидной железы вызывают стрессы, экология, токсины, продукты питания, которые мы употребляем, — рассказала «Доктору Питеру» врач-терапевт, нутрициолог Светлана Горяйнова.

Самые опасные продукты для щитовидной железы

Пшеница

- Целиакия — заболевание, при котором организм не может справиться с глютеном, который содержится в пшенице, ржи, ячмене и других злаковых, — говорит эксперт. — Люди с целиакией имеют более высокий риск заболеваний щитовидной железы.

Но не только люди с повышенной чувствительностью к глютену должны снизить количество потребляемых злаков, отмечает врач.