Качественный ночной сон очень важен для организма — для всех его систем, не только для сердца.
В одном из последних отчетов международной медицинской организации в области эндокринологии Endocrine Society говорится, что определенные проблемы со сном могут критично повлиять и на работу еще одного важнейшего органа — печени. В частности, увеличить риск заболевания неалкогольной жировой болезни. Ведь печень не только очищает кровь, но и участвует в процессах обмена веществ.
На ранних стадиях неалкогольной жировой болезни печени (стеатоз) человек может даже не подозревать о проблеме, в норме будут и показатели печеночных ферментов в крови — АСТ и АЛТ, но при этом в организме уже начнется молчаливый метаболический сбой. Он опасен тем, что функция органа нарушается, жиры начинают накапливаются в клетках печени (гепатоцитах), и это может привести к их гибели.
Чаще всего причина стеатоза — малоподвижный образ жизни и неправильное питание. Но среди опасных факторов — и ночные привычки.
Что разрушает печень
По мнению исследователей,
храп,
привычка поздно ложиться спать.
- Люди, которые плохо спят по ночам и любят вздремнуть в обед, имеют самый высокий риск развития жировой болезни печени, — заявил ученый Ян Лю. — Наше исследование показало, что даже небольшие улучшения качества сна снижают риск жировой болезни печени на 29%.
Как печень сигналит о проблемах
Неалкогольная жировая болезнь печени не связана с употреблением спиртных напитков. И подвержены ей могут быть даже те, кто в рот не берет алкоголь — никакой и никогда.
В группе риска — люди с лишним весом и высоким уровнем холестерина, диабетики, пациенты с проблемами с щитовидкой, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, пожилые, курящие, а также те, кто сидит на жестких диетах и принимает ряд лекарств (глюкокортикостероиды, НПВП, эстрогены, антибиотики).
Самыми ранними симптомами неалкогольной жировой болезни печени могут быть нетипичные признаки:
слабость, повышенная утомляемость, нарушения сна,
тяжесть, дискомфорт или боли в правом подреберье,
головная боль, головокружение, боль за грудиной, одышка,
метеоризм, тошнота, нарушения стула.