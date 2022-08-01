Качественный ночной сон очень важен для организма — для всех его систем, не только для сердца.

В одном из последних отчетов международной медицинской организации в области эндокринологии Endocrine Society говорится, что определенные проблемы со сном могут критично повлиять и на работу еще одного важнейшего органа — печени. В частности, увеличить риск заболевания неалкогольной жировой болезни. Ведь печень не только очищает кровь, но и участвует в процессах обмена веществ.

На ранних стадиях неалкогольной жировой болезни печени (стеатоз) человек может даже не подозревать о проблеме, в норме будут и показатели печеночных ферментов в крови — АСТ и АЛТ, но при этом в организме уже начнется молчаливый метаболический сбой. Он опасен тем, что функция органа нарушается, жиры начинают накапливаются в клетках печени (гепатоцитах), и это может привести к их гибели.

Чаще всего причина стеатоза — малоподвижный образ жизни и неправильное питание. Но среди опасных факторов — и ночные привычки.