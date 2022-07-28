Названы 5 спиртных напитков, от которых толстеют сильнее всего
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Спиртное вредит здоровью — это знают все. Однако, увы, многие все равно продолжают пить.

Алкоголь также вредит и фигуре: в любом спиртном напитке довольно много калорий, а вот сытости ни один из них не даст. Впрочем, есть виды горячительного, которые особенно сильно способствуют набору веса.

Диетолог Лорен Манакер перечислила виды алкоголя, от которых абсолютно точно стоит отказаться тем, кто пытается бросить вес.

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Пина-колада

Есть люди, для которых пляжный отпуск немыслим без холодной пина-колады. В ее составе есть кокосовое молоко и ананасовый сок, которые сразу навевают мысль о жарких странах. Однако, напоминает эксперт, этот напиток очень калориен.

Дело в том, что в нем очень много сахара. Причем пина-колада — это пустые калории: едва ли она сможет заменить вам полноценный ужин.

Кстати, кокосовое молоко вообще нередко считают полезной альтернативе коровьего, однако на самом деле не все так просто. Почему — узнай ЗДЕСЬ.

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Коктейль «Лонг-Айленд»

Этот коктейль имеет славу напитка, с помощью которого легко напиться. Еще бы! В его основе — водка, джин, текила и ром, сразу 4 очень крепких напитка. И это, отмечает Манакер, очень плохо для тех, кто хочет похудеть. Мало того, что сам коктейль довольно калориен, так он еще и может сделать вас очень пьяным — и вы вообще перестанете контролировать, чем вы закусываете и что пьете в течение вечера.

Виски с колой

Это классическое сочетание — тоже не лучший вариант для тех, кто следит за фигурой.

Кока-кола — очень калорийный напиток с большим количеством сахара. Вы можете контролировать количество колы, если пьете ее дома, но как узнать, как много сладкой газировки налили в ваш стакан в баре? Поэтому лучше от такого коктейля отказаться.

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Коктейль «Маргарита»

«Маргарита» не кажется на первый взгляд таким уж калорийным напитком, однако судите сами: в бокале одного такого коктейля объемом в 300 мл — около 590 калорий. И ни одного грамма пищевых волокон, которые могли бы обеспечить чувство насыщения! Для сравнения, в среднем куске одноименной пиццы — 450 калорий.

Во всем снова виноват сахар: в этом коктейле и сладкий ликер, и сахарный сироп.

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Пиво

Пиво очень популярно из-за своей сравнительно маленькой крепости. Да и калорий в пиве не так много. Вот только нередко именно пиво пьют сразу в больших количествах. Кроме того, пиво пробуждает аппетит — и заставляет вас искать жирную и питательную закуску.

А еще пиво провоцирует вздутие живота — так что любители пенного могут попрощаться с тонкой талией.

Дарья Гапионок