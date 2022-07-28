Названы 5 спиртных напитков, от которых толстеют сильнее всего

Спиртное вредит здоровью — это знают все. Однако, увы, многие все равно продолжают пить.
Алкоголь также вредит и фигуре: в любом спиртном напитке довольно много калорий, а вот сытости ни один из них не даст. Впрочем, есть виды горячительного, которые особенно сильно способствуют набору веса.
Диетолог Лорен Манакер
Пина-колада
Есть люди, для которых пляжный отпуск немыслим без холодной пина-колады. В ее составе есть кокосовое молоко и ананасовый сок, которые сразу навевают мысль о жарких странах. Однако, напоминает эксперт, этот напиток очень калориен.
Дело в том, что в нем очень много сахара. Причем пина-колада — это пустые калории: едва ли она сможет заменить вам полноценный ужин.
Кстати, кокосовое молоко вообще нередко считают полезной альтернативе коровьего, однако на самом деле не все так просто. Почему — узнай ЗДЕСЬ.
Коктейль «Лонг-Айленд»
Этот коктейль имеет славу напитка, с помощью которого легко напиться. Еще бы! В его основе — водка, джин, текила и ром, сразу 4 очень крепких напитка. И это, отмечает Манакер, очень плохо для тех, кто хочет похудеть. Мало того, что сам коктейль довольно калориен, так он еще и может сделать вас очень пьяным — и вы вообще перестанете контролировать, чем вы закусываете и что пьете в течение вечера.
Виски с колой
Это классическое сочетание — тоже не лучший вариант для тех, кто следит за фигурой.
Кока-кола — очень калорийный напиток с большим количеством сахара. Вы можете контролировать количество колы, если пьете ее дома, но как узнать, как много сладкой газировки налили в ваш стакан в баре? Поэтому лучше от такого коктейля отказаться.
Коктейль «Маргарита»
«Маргарита» не кажется на первый взгляд таким уж калорийным напитком, однако судите сами: в бокале одного такого коктейля объемом в 300 мл — около 590 калорий. И ни одного грамма пищевых волокон, которые могли бы обеспечить чувство насыщения! Для сравнения, в среднем куске одноименной пиццы — 450 калорий.
Во всем снова виноват сахар: в этом коктейле и сладкий ликер, и сахарный сироп.
Пиво
Пиво очень популярно из-за своей сравнительно маленькой крепости. Да и калорий в пиве не так много. Вот только нередко именно пиво пьют сразу в больших количествах. Кроме того, пиво пробуждает аппетит — и заставляет вас искать жирную и питательную закуску.
А еще пиво провоцирует вздутие живота — так что любители пенного могут попрощаться с тонкой талией.