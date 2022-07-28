Названы 5 спиртных напитков, от которых толстеют сильнее всего

Коктейль «Лонг-Айленд»

Этот коктейль имеет славу напитка, с помощью которого легко напиться. Еще бы! В его основе — водка, джин, текила и ром, сразу 4 очень крепких напитка. И это, отмечает Манакер, очень плохо для тех, кто хочет похудеть. Мало того, что сам коктейль довольно калориен, так он еще и может сделать вас очень пьяным — и вы вообще перестанете контролировать, чем вы закусываете и что пьете в течение вечера.

Виски с колой

Это классическое сочетание — тоже не лучший вариант для тех, кто следит за фигурой.

Кока-кола — очень калорийный напиток с большим количеством сахара. Вы можете контролировать количество колы, если пьете ее дома, но как узнать, как много сладкой газировки налили в ваш стакан в баре? Поэтому лучше от такого коктейля отказаться.