Диетолог Макиша рассказала, от каких фруктов стоит отказаться после 60
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Овощи и фрукты надо добавлять в свой рацион каждый день — об этом давно твердят все врачи. В яблоках, бананах, цитрусовых, огурцах, помидорах много клетчатки, они прекрасно дополняют практически любой обед и ужин, а также являются источником необходимых витаминов и минералов. Чтобы соблюсти баланс БЖУ (белков, жиров и углеводов) диетологи советуют есть по методу тарелки: разделите визуально вашу тарелку на 4 части. Половину должны занимать овощи и фрукты, четверть — белки, а еще четверть — углеводы. Такой способ поможет вам наедаться и держать вес под контролем.

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Однако с возрастом наш организм кардинально меняется. Поэтому чем старше вы становитесь, тем больше внимания надо уделять своему рациону. И даже такие полезные продукты, как фрукты, лучше исключить. Речь идет о тех плодах, которые содержат больше количество быстрых углеводов и клетчатки.

Дело в том, что после 60 лет многие люди страдают от сахарного диабета. Поэтому им не стоит злоупотреблять сладкими фруктами, говорит врач-диетолог Марина Макиша.

Марина Макиша
Марина Макиша
Правильное питание

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

«Несмотря на то что фрукты — это продукт хороший, в них много полезного, тем не менее они содержат так называемые простые сахара. Людям старше 60 лет фрукты нужно употреблять в меру и за раз съедать не больше чем 200 граммов. То есть две порции по 200 граммов в день — этого вполне достаточно, чтобы не перебрать по простым сахарам», — пояснила диетолог порталу «Москва 24».

В список запрещенных попали:

  • бананы;

  • виноград;

  • ананасы.

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Также врач посоветовала тем, кто старше 60, есть поменьше грубой клетчатки. Если говорить про фрукты, то больше всего ее в яблоках. Дело в том, что обилие грубой клетчатки может усугубить ситуацию при обострении проблем с ЖКТ. Особенно стоит быть осторожными людям, которые страдают от гастрита или язвы. Если уж очень хочется побаловать себя яблочком, то с него нужно обязательно снять кожуру.

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Кстати

После 60 лет стоит пересмотреть весь свой рацион, говорят диетологи. Ведь некоторые пищевые привычки могут ускорить процесс старения. Тем более, если возрастные изменения в теле и так уже дают о себе знать. Диетологи назвали 4 пищевые привычки, которые могут разрушить здоровье после 60 и от которых лучше отказаться. Прочитать о них можно ЗДЕСЬ.

Софья Хромова