Диетолог Макиша рассказала, от каких фруктов стоит отказаться после 60

Однако с возрастом наш организм кардинально меняется. Поэтому чем старше вы становитесь, тем больше внимания надо уделять своему рациону. И даже такие полезные продукты, как фрукты, лучше исключить. Речь идет о тех плодах, которые содержат больше количество быстрых углеводов и клетчатки.

Дело в том, что после 60 лет многие люди страдают от сахарного диабета. Поэтому им не стоит злоупотреблять сладкими фруктами, говорит врач-диетолог Марина Макиша.