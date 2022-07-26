- Когда же вы неторопливо и постепенно вводите изменения в диету, конфликта между разумом и телом не возникнет, — поясняет диетолог. — Так что предпосылка для гарантированного похудения — это терпение. Изменение диеты — это долгосрочный проект.

Попробуйте начать с завтрака — обычно изменить именно его проще всего, советует эксперт.

- Например, если вы планируете сократить ежедневное потребление углеводов, то замените свой завтрак с бутербродами на творог с ягодами и двумя ложками овсяных хлопьев, заправленный льняным маслом или яичницу-болтунью с помидором и небольшим кусочком цельнозернового хлеба со сливочным сыром. Вы можете придумать и свой полезный и доступный вам завтрак!

Если вы будете придерживаться новой привычки, примерно через месяц она автоматизируется — вы просто не будете о ней думать. Тогда можно приступать к следующим вредным привычкам из вашего списка и действовать по той же схеме.

Шаг 4. Выбирайте насыщающие продукты

- Сосредоточьтесь на продуктах, которые заставляют вас чувствовать себя сытыми, когда вы формируете новые привычки, — говорит Матиас Ридль. — Это белок и клетчатка, в первую очередь. Если вы будете постоянно включать их в рацион, вы не будете чувствовать голод и похудеете без усилий и гарантированно — не считая ни единой калории.