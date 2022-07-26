Диетолог Матиас Ридль — против ежедневного подсчета калорий. Его метод похудения основывается на простом правиле, которое легко можно внедрить в свою повседневную жизнь — оно не требует особенных усилий и изменений в жизни. Эксперт называет его правило 20:80.
диетолог, диабетолог, член правления Ассоциации немецких диетологов (BDEM)
Не надо считать калории!
- Концепция, которую я разработал, основываясь на десятилетнем опыте практической диетотерапии и на базе важнейших исследований — это принцип 20:80, —
Как понять, что менять в рационе? Достаточно сделать всего 4 шага.
Шаг 1. Дневник питания
- Все мы едим по-разному, поэтому надо честно признаться себе — что именно входит конкретно в ваш рацион, — говорит диетолог. — Не прикинуть на глазок, а четко, подробно и последовательно записывать в течение четырех недель все, что вы едите и пьете на завтрак, обед и ужин. Такой дневник питания позволит со стороны взглянуть на свои привычки в еде — и даст возможность точечно вносить нужные долгосрочные изменения.
Шаг 2. Найдите ошибки
- Попробуйте определить самые грубые ошибки, которые мешают вам худеть. Наверное, интуитивно, вы и так это понимаете, но в помощь — самые распространенные вредные паттерны в питании, — рекомендует эксперт.
Вы едите больше 25 г сахара в сутки.
Вы едите много рафинированных углеводов, а цельнозерновых продуктов — очень мало.
В вашей тарелке мало белковых продуктов.
Вы едите много фастфуда.
В меню почти нет бобовых.
Завышено потребление мяса и колбасы.
Мало едите полезных растительных масел.
- Составьте список ваших собственных вредных привычек в питании и выберите всего 2 из них — те, что, по вашему мнению, будет легче всего изменить, и что важно — не потребует от вас усилий и не заставит мучаться и страдать, — советует Матиас Ридль. — Так, многие из моих пациентов чаще всего решают есть больше овощей и снизить количество рафинированных углеводов.
Шаг 3. Создайте новые привычки
- Принцип, лежащий в основе каждого успешного изменения рациона, — «Меняйтесь медленно!», — говорит диетолог. — Если вы резко и кардинально попытаетесь развернуть свою диету на 180 градусов, это перегрузит ваш мозг. Привычки потому настолько стабильны, что автоматизированные действия используют меньше энергии мозга и позволяют ему работать более эффективно.
Наш мозг бастует, когда мы пытаемся изменить слишком многое сразу, и сделает все, чтобы вернуть все как было!
- Когда же вы неторопливо и постепенно вводите изменения в диету, конфликта между разумом и телом не возникнет, — поясняет диетолог. — Так что предпосылка для гарантированного похудения — это терпение. Изменение диеты — это долгосрочный проект.
Попробуйте начать с завтрака — обычно изменить именно его проще всего, советует эксперт.
- Например, если вы планируете сократить ежедневное потребление углеводов, то замените свой завтрак с бутербродами на творог с ягодами и двумя ложками овсяных хлопьев, заправленный льняным маслом или яичницу-болтунью с помидором и небольшим кусочком цельнозернового хлеба со сливочным сыром. Вы можете придумать и свой полезный и доступный вам завтрак!
Если вы будете придерживаться новой привычки, примерно через месяц она автоматизируется — вы просто не будете о ней думать. Тогда можно приступать к следующим вредным привычкам из вашего списка и действовать по той же схеме.
Шаг 4. Выбирайте насыщающие продукты
- Сосредоточьтесь на продуктах, которые заставляют вас чувствовать себя сытыми, когда вы формируете новые привычки, — говорит Матиас Ридль. — Это белок и клетчатка, в первую очередь. Если вы будете постоянно включать их в рацион, вы не будете чувствовать голод и похудеете без усилий и гарантированно — не считая ни единой калории.
Важные правила для худеющих от диетолога Ридля
Старайтесь не есть чаще трех раз в день, а лучше — два. Делайте перерыв как можно дольше между завтраком и ужином.
Не перекусывайте. Если уж очень хочется — сырые фрукты, овощи и орехи минимально повлияют на уровень сахара в крови.
Никаких запретов. Не составляйте запретных списков. Это способствует срывам. Поэтому — все позволено, но в меру.
Готовьте сами. Все необходимые питательные вещества невозможно получить из готовых продуктов.
Наслаждайтесь едой. Если мы убираем книги и гаджеты, выключаем телевизор, сосредотачиваемся на процессе, то мы лучше замечаем, что едим, смакуем, получаем удовольствие — и обходимся меньшим количеством порции.