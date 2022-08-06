Как правильно есть овощи, чтобы быстрее похудеть: 7 маленьких хитростей
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Вряд ли для кого-то станет новостью, что овощи — очень полезны для здоровья. Их придется полюбить, если хочешь здоровое сердце, отличное пищеварение, красивую кожу и низкий уровень сахара и холестерина в крови.

Кроме того, овощи могут стать отличными помощниками тем, кто хочет похудеть. Речь идет не том, что нужно резко перейти на рацион из огурцов и кабачков — такой радикальный подход делу не поможет. Гораздо лучше обратить внимание на несколько полезных привычек, связанных с овощами.

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Сперва ешьте салат

В исследовании, опубликованном в журнале Appetite, говорится, что привычка начинать обед или ужин с овощных блюд поможет сбросить лишний вес и обогатить организм полезными веществами.

В рамках эксперимента ученые разделили подопытных на две группы: одна получала салат за 20 минут до ужина, вторая — одновременно с основным блюдом. В итоге оказалось, что салат перед основным приемом пищи позволяет съесть на 23% больше овощей — и насытиться быстрее.

Заполните половину тарелки овощами

Вы наверняка не раз слышали этот совет, но поверьте, он действительно работает.

Это доказали исследователи штата Пенсильвания, причем проверить тезис они решили на детях. Оказалось, что при таком подходе испытуемые ели больше овощей и фруктов — а значит, получали больше полезной для пищеварения клетчатки. Кроме того, такой метод позволяет быстрее насытиться при сравнительно более низкой калорийности обеда.

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Экспериментируйте со специями и заправками

Многие люди не любят овощи из-за отсутствия выразительного вкуса. Однако на самом деле овощные блюда могут быть весьма интересными. Для этого нужно лишь поэкспериментировать со специями.

Не стоит использовать для этого соль — ее переизбыток провоцирует проблемы со здоровьем и отеки. Лучше разнообразить вкус овощей с помощью специй, интересных вариаций соуса или попробовать необычные сочетания, пишет.

А о том, какие специи определенно стоит добавить в свой рацион, читай ЗДЕСЬ.

Макароны из кабачков

Любите пасту? Многие варианты приготовления макарон очень калорийны. А хотите съесть пасту, не набрать лишних килограммов и предупредить скачок сахара в крови? Попробуйте приготовить макароны из полосок кабачков, тыквы или огурца. Добавьте соус из помидоров или немного оливкового масла — и вот вам отличный вариант вкусного и полезного ужина.

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Приготовьте из овощей пиццу

Пицца — блюдо довольно калорийное. А если на ней масса колбасок, то еще и вредное: переработанное мясо повышает риск рака и вызывает гипертонию. Если хотите полакомиться пиццей и сохранить стройную фигуру, попробуйте приготовить ее дома!

Пусть основой вашей пиццы станут сочные помидоры, свежий болгарский перец, маслины, немного лука и чеснока — запеченные на цельнозерновом тесте, они принесут массу пользы вашему здоровью и фигуре.

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Заведите огород

Если у вас есть продукты с собственных грядок, вы начинаете есть больше овощей и фруктов. К такому выводы пришли ученые из Вашингтонского университета и Центра исследования рака Фреда Хатчинсона. Они проанализировали данные пилотного исследования общественного садоводства в двух общинах навахо. Оказалось, что те, кто более 4 раз в месяц ухаживал за своим огородом, каждый день ели на одну порцию овощей и фруктов больше.

А что делать, если своей земли у вас нет? Небольшой, но полезный огород можно вырастить даже у себя на подоконнике. Подробнее об этом — ЗДЕСЬ.

Носите овощной перекус с собой

Если морковь, сельдерей, огурцы расфасовать в небольшие пакеты, вы получите замечательный вариант полезного и сытного перекуса, который не отложится у вас на боках, пишет ETNT.

Кстати, если при этом постараться не держать дома вредных перекусов, то похудение пойдет еще быстрее. Ведь главное в нашем деле — не испытывать лишний раз силу воли на прочность.

Дарья Гапионок