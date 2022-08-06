Как правильно есть овощи, чтобы быстрее похудеть: 7 маленьких хитростей

Сперва ешьте салат

В исследовании, опубликованном в журнале Appetite , говорится, что привычка начинать обед или ужин с овощных блюд поможет сбросить лишний вес и обогатить организм полезными веществами.

В рамках эксперимента ученые разделили подопытных на две группы: одна получала салат за 20 минут до ужина, вторая — одновременно с основным блюдом. В итоге оказалось, что салат перед основным приемом пищи позволяет съесть на 23% больше овощей — и насытиться быстрее.

Заполните половину тарелки овощами

Вы наверняка не раз слышали этот совет, но поверьте, он действительно работает.