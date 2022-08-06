Как правильно есть овощи, чтобы быстрее похудеть: 7 маленьких хитростей

Вряд ли для кого-то станет новостью, что овощи — очень полезны для здоровья. Их придется полюбить, если хочешь здоровое сердце, отличное пищеварение, красивую кожу и низкий уровень сахара и холестерина в крови.
Кроме того, овощи могут стать отличными помощниками тем, кто хочет похудеть. Речь идет не том, что нужно резко перейти на рацион из огурцов и кабачков — такой радикальный подход делу не поможет. Гораздо лучше обратить внимание на несколько полезных привычек, связанных с овощами.
Сперва ешьте салат
В исследовании, опубликованном в журнале
В рамках эксперимента ученые разделили подопытных на две группы: одна получала салат за 20 минут до ужина, вторая — одновременно с основным блюдом. В итоге оказалось, что салат перед основным приемом пищи позволяет съесть на 23% больше овощей — и насытиться быстрее.
Заполните половину тарелки овощами
Вы наверняка не раз слышали этот совет, но поверьте, он действительно работает.
Это доказали
Экспериментируйте со специями и заправками
Многие люди не любят овощи из-за отсутствия выразительного вкуса. Однако на самом деле овощные блюда могут быть весьма интересными. Для этого нужно лишь поэкспериментировать со специями.
Не стоит использовать для этого соль — ее переизбыток провоцирует проблемы со здоровьем и отеки. Лучше разнообразить вкус овощей с помощью специй, интересных вариаций соуса или попробовать необычные сочетания, пишет.
А о том, какие специи определенно стоит добавить в свой рацион, читай ЗДЕСЬ.
Макароны из кабачков
Любите пасту? Многие варианты приготовления макарон очень калорийны. А хотите съесть пасту, не набрать лишних килограммов и предупредить скачок сахара в крови? Попробуйте приготовить макароны из полосок кабачков, тыквы или огурца. Добавьте соус из помидоров или немного оливкового масла — и вот вам отличный вариант вкусного и полезного ужина.
Приготовьте из овощей пиццу
Пицца — блюдо довольно калорийное. А если на ней масса колбасок, то еще и вредное: переработанное мясо повышает риск рака и вызывает гипертонию. Если хотите полакомиться пиццей и сохранить стройную фигуру, попробуйте приготовить ее дома!
Пусть основой вашей пиццы станут сочные помидоры, свежий болгарский перец, маслины, немного лука и чеснока — запеченные на цельнозерновом тесте, они принесут массу пользы вашему здоровью и фигуре.
Заведите огород
Если у вас есть продукты с собственных грядок, вы начинаете есть больше овощей и фруктов. К такому выводы пришли ученые из Вашингтонского университета и Центра исследования рака Фреда Хатчинсона. Они
А что делать, если своей земли у вас нет? Небольшой, но полезный огород можно вырастить даже у себя на подоконнике. Подробнее об этом — ЗДЕСЬ.
Носите овощной перекус с собой
Если морковь, сельдерей, огурцы расфасовать в небольшие пакеты, вы получите замечательный вариант полезного и сытного перекуса, который не отложится у вас на боках, пишет
Кстати, если при этом постараться не держать дома вредных перекусов, то похудение пойдет еще быстрее. Ведь главное в нашем деле — не испытывать лишний раз силу воли на прочность.