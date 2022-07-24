По статистике, за последние несколько лет чаще всего к пластическим хирургам приходят с просьбой «убрать лишний жир». Именно липосакция держит пальму первенства среди всех пластических операций по телу.
Хирурги признаются, что популярность липосакции настолько велика, что некоторые пациенты уже не заботятся о диетах и не тратят деньги на фитнес-залы — ведь достаточно одной процедуры, и можно решить проблему с лишним весом и жиром и вернуть фигуре стройность.
«Доктор Питер» разбирается вместе с врачом — кому нельзя делать липосакцию и какие побочные эффекты могут проявиться после этой процедуры.
пластический хирург, врач высшей категории, кандидат наукvk.com/dr.kachina
Избавляемся от жировых ловушек
- Липосакция — это хирургический метод коррекции жировых отложений, — объясняет врач — пластический хирург Юрий Качина. — Он может применяться для коррекции и лица, и тела. Процедура позволяет избавиться от так называемых «жировых ловушек», чтобы добиться эффекта стройного и подтянутого тела. Однако не все так просто.
Врач рассказывает, что иногда даже очень полному человеку с явным лишним весом, которому, казалось бы, показана эта процедура, приходится отказывать в липосакции.
- Первый и самый важный критерий — индекс массы тела (ИМТ). Вес в килограммах делят на рост в метрах, возведенный в квадрат. Например, при росте 162 см и весе 72 кг ИМТ составит 27 (72/1,62*1,62), — рассказывает Юрий Качина. — Эти расчеты делают уже во время первого визита пациента. Если показатель меньше 20 — есть дефицит массы тела, если от 20 до 25 — норма, 26-29 — небольшой избыток. Но если значение ИМТ больше 30, значит, мы имеем дело с ожирением. В этом случае липосакция не даст желаемого результата.
Также параллельно хирург оценивает тургор кожи пациента, объясняет врач.
- Из-за потери эластичности кожи липосакцию придется сочетать с удалением избытков кожи, поскольку низкая эластичность также не даст необходимого результата операции, — говорит Юрий Качина.
Кому нельзя делать липосакцию
пациентам с сахарным диабетом,
людям с обострением хронических заболеваний,
с заболеваниями органов и систем, болезнями крови,
пациентам с онкозаболеваниями,
беременным и кормящим мамам.
- Представительницам прекрасного пола не рекомендуется проводить липосакцию за несколько дней до начала менструации и спустя несколько дней после нее, — говорит врач.
Осложнения после липосакции
- Это гематомы, серомы и длительные отеки, — рассказывает пластический хирург. — Но ношение специального компрессионного белья после проведения липосакции уменьшает эти негативные последствия.
Также после удаления большого количества жировой ткани пациент может столкнуться с анемией, уточняет врач.
- В местах проколов может возникнуть гиперпигментация рубцов, — объясняет Юрий Качина. — У некоторых пациентов после липосакции наблюдается провисание тканей вследствие низкой эластичности кожи и неровности в местах проведения процедуры. Многое в вопросе успешной реабилитации после липосакции зависит и от самих пациентов, так как от них требуется четкое выполнение всех рекомендаций пластического хирурга в реабилитационный период.
Фото до и после липосакции
Вот так выглядят пациенты, которые прошли через процедуру липосакции — у большинства из них нет ярко выраженного ожирения, лишь небольшой живот или бока.