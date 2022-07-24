По статистике, за последние несколько лет чаще всего к пластическим хирургам приходят с просьбой «убрать лишний жир». Именно липосакция держит пальму первенства среди всех пластических операций по телу.

Хирурги признаются, что популярность липосакции настолько велика, что некоторые пациенты уже не заботятся о диетах и не тратят деньги на фитнес-залы — ведь достаточно одной процедуры, и можно решить проблему с лишним весом и жиром и вернуть фигуре стройность.