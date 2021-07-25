черника польза вред
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Даже если вы не собираете чернику в лесу, то наверняка не раз покупали эту вкусную ягоду у продавцов на рынке в разгар сезона или у торговцев на обочинах северных автомобильных трасс.

Неудивительно, эта ягода богата витаминами и минералами, и считается одной из самых полезных. Она богата антоцианами — природными антиоксидантами, которые способны связывать свободные радикалы и защищает клетки нашего организма.

Но вот есть чернику можно далеко не всем. Об этом «Доктор Питер» поговорил с врачом, доктором медицинских наук Ольгой Шараповой.

Ольга Шарапова
Ольга Шарапова
медицина

заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова

Полезны даже листья…

- Есть пословица: «Там, где едят чернику и землянику, врачам делать нечего!», — рассказывает заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова Ольга Шарапова. — Черника действительно обладает уникальным полезными свойствами. В ней содержится невероятное количество витаминов и минералов. В чернике есть лимонная, молочная, янтарная, яблочная и множество других кислот, которые благоприятно влияют на организм.

Пользу здоровья приносят даже листья черники.

- Пациенты с диагнозом «сахарный диабет» часто заваривают черничные листья вместе с ягодами. Такой напиток понижает уровень сахара в крови и стимулирует работу поджелудочной железы, — объясняет врач.

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…и варенье

- Черника — одна из немногих ягод, которая после термообработки остается такой же полезной, как и свежая, — говорит об удивительном свойстве ягоды Ольга Шарапова. — Но переедать черники тоже не стоит. Также рекомендую собирать эту ягоду только в экологически чистых районах! А при покупке плодов обязательно спрашивать — откуда она.

Полезные свойства черники

  • Помогает нормализовать пищеварительную систему.

  • Черничный сок оказывает бактерицидное действие.

  • Большое количество антиоксидантов в этой ягоде снижает риск заболеваний сосудов и сердца.

  • Благотворно влияет на зрение человека и головной мозг.

  • Черника — самый редкий в мире аллерген.

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Кому нельзя чернику

- Чернику не стоит есть вместе с другими ягодами, — рассказали эксперты Роспотребнадзора. — Во время употребления черники, особенно в случаях соблюдения диеты с ягодой, рекомендуется воздержаться от таких ягод, как малина, клубника, морошка и земляника.

  • При сахарном диабете употреблять чернику только с разрешения врача.

  • Противопоказано есть ягоду людям, страдающим от панкреатита или мочекаменной болезни, поскольку в состав черники входит щавелевая кислота.

  • Вредно есть ягоду людям, у которых есть заболевания поджелудочной железы.

Анна Майская