Даже если вы не собираете чернику в лесу, то наверняка не раз покупали эту вкусную ягоду у продавцов на рынке в разгар сезона или у торговцев на обочинах северных автомобильных трасс.
Неудивительно, эта ягода богата витаминами и минералами, и считается одной из самых полезных. Она богата антоцианами — природными антиоксидантами, которые способны связывать свободные радикалы и защищает клетки нашего организма.
Но вот есть чернику можно далеко не всем. Об этом «Доктор Питер» поговорил с врачом, доктором медицинских наук Ольгой Шараповой.
заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова
Полезны даже листья…
- Есть пословица: «Там, где едят чернику и землянику, врачам делать нечего!», — рассказывает заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова Ольга Шарапова. — Черника действительно обладает уникальным полезными свойствами. В ней содержится невероятное количество витаминов и минералов. В чернике есть лимонная, молочная, янтарная, яблочная и множество других кислот, которые благоприятно влияют на организм.
Пользу здоровья приносят даже листья черники.
- Пациенты с диагнозом «сахарный диабет» часто заваривают черничные листья вместе с ягодами. Такой напиток понижает уровень сахара в крови и стимулирует работу поджелудочной железы, — объясняет врач.
…и варенье
- Черника — одна из немногих ягод, которая после термообработки остается такой же полезной, как и свежая, — говорит об удивительном свойстве ягоды Ольга Шарапова. — Но переедать черники тоже не стоит. Также рекомендую собирать эту ягоду только в экологически чистых районах! А при покупке плодов обязательно спрашивать — откуда она.
Полезные свойства черники
Помогает нормализовать пищеварительную систему.
Черничный сок оказывает бактерицидное действие.
Большое количество антиоксидантов в этой ягоде снижает риск заболеваний сосудов и сердца.
Благотворно влияет на зрение человека и головной мозг.
Черника — самый редкий в мире аллерген.
Кому нельзя чернику
- Чернику не стоит есть вместе с другими ягодами, —
При сахарном диабете употреблять чернику только с разрешения врача.
Противопоказано есть ягоду людям, страдающим от панкреатита или мочекаменной болезни, поскольку в состав черники входит щавелевая кислота.
Вредно есть ягоду людям, у которых есть заболевания поджелудочной железы.