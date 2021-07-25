Даже если вы не собираете чернику в лесу, то наверняка не раз покупали эту вкусную ягоду у продавцов на рынке в разгар сезона или у торговцев на обочинах северных автомобильных трасс.

Неудивительно, эта ягода богата витаминами и минералами, и считается одной из самых полезных. Она богата антоцианами — природными антиоксидантами, которые способны связывать свободные радикалы и защищает клетки нашего организма.

Но вот есть чернику можно далеко не всем. Об этом «Доктор Питер» поговорил с врачом, доктором медицинских наук Ольгой Шараповой.