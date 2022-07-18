Американская кардиологическая ассоциация посчитала, сколько часов сна нужно человека для поддержания здоровья сердца. Рекомендации кардиологов таковы:

длительность ночного отдыха для взрослых должна составлять 7-9 часов ,

для подростков — 8-10,

дети до 12 лет должны спать от 9 до 12 часов,

дети до 5 лет — до 16 часов.

- Люди со здоровым режимом сна меньше страдают от лишнего веса, высокого давления, — объяснил президент Американской кардиологической ассоциации Дональд М. Ллойд-Джонс. — Также снижается риск развития диабета второго типа.