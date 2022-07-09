Перевернитесь! Врач назвала самую полезную позу для сна

Сон — такая же базовая потребность организма, как еда и вода. Если вы хотя бы одну ночь не поспите, то последствия не заставят себя ждать — утром голова будет болеть, окружающим мир раздражать, а все буквально валиться из рук. Поэтому важно спать не меньше 7-8 часов, ложиться в одних сутках, а вставать — в другим и стараться соблюдать режим дня.
Важную роль также играет и то, как именно вы спите. Наверняка вы замечали, что как только ложитесь спать, то сразу же принимаете свою любимую позу: на боку, животе или на спине. Кто-то просыпается также, как и заснул. А кто-то обнаруживает себя чуть ли не на другой стороне кровати со смятой простыней и скинутым одеялом на пол.
Врач-оториноларинголог, сомнолог, специалист Международного медицинского центра «СОГАЗ»
Про позы для сна
- Человек проводит во сне около трети своей жизни. Этот процесс очень важен для восстановления сил и нормального функционирования организма. Когда мы ложимся спать, то выбираем для себя самую комфортную позу, но в течение ночи она может неоднократно меняться. Поэтому для здорового сна очень важны удобные матрас и подушка, которые позволяют телу отдыхать в любом положении, — говорит Анастасия Шабалина.
Если говорить о конкретных позах, то самым вредным можно считать сон на животе, так как именно в этом случае страдает позвоночник. Сон на животе может увеличить риск болей в шее, ведь в таком положении голова повернута набок, что приводит к напряжению шейного отдела позвоночника.
Еще один минус — такая поза также может вызвать головные боли, боль в плечах или руках. Помимо этого сон на животе может способствовать преждевременному появлению морщин — ведь вы спите, чуть ли не уткнувшись лицом в подушку, ваша кожа точно не скажет вам за это «спасибо», говорит сомнолог.
- Наиболее физиологичным и правильным считается сон на спине, однако для людей, которые страдают от храпа, он не подходит — в этой позе храп усиливается и возрастает риск возникновения апноэ (остановок дыхания во сне). Поэтому таким людям лучше всего спать в позе эмбриона или на боку, используя подушки, которые помогают сохранять нужное положение тела, — говорит сомнолог.
Что еще важно знать про позы для сна:
Поза эмбриона благоприятна и для позвоночника, поскольку позволяет ему находиться в естественном положении и равномерно распределить нагрузку;
Лучшее положение для сна при болях в пояснице и шее — на боку с подушкой или одеялом между коленями;
У людей, страдающих от гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), сон на правом боку или на спине может усугубить неприятные симптомы. Во время сна на правом боку желудок как будто возвышается над пищеводом, что упрощает заброс желудочного сока в пищевод;
Сон на левом боку, в свою очередь, уменьшает количество эпизодов рефлюкса.
Спать на левом боку рекомендуется и во время беременности, так как в таком положении уменьшается давление на нижнюю полую вену маткой и улучшается кровоснабжение плода.
Привыкание к новой позе для сна требует времени, но это возможно. Чтобы «научить» тело спать в новом положении, можно применять специальные анатомические подушки, говорит Анастасия Шабалина.
Как правильно выбрать матрас
Врач-остеопат, мануальный терапевт, психотерапевт. Специалист Международного медицинского центра «СОГАЗ»
Выбор матраса зависит от:
предпочтительного положения тела во время сна — нужно ориентироваться на то, в какой позе вы чаще всего спите,
особенностей физиологических изгибов тела,
наличия заболеваний позвоночника.
- Например, при гиперлордозе в поясничном отделе нежелательно спать на животе, так как это может спровоцировать боли в спине. Важно, чтобы во время сна ось позвоночника находилась в «нейтральном» положении, а при пробуждении тело чувствовало себя отдохнувшим, — говорит Елена Патикина.
Мягкие матрасы и матрасы с «эффектом памяти» подойдут для сна на боку людям с проблемами в поясничном отделе позвоночника. Матрасы средней жесткости рекомендуются для сна на спине подросткам, а также людям с проблемами в грудном отделе позвоночника. Жесткие матрасы предпочтительны для людей с лишним весом, проблемами в области шейного и грудного отделов позвоночника, детей и подростков. На таких матрасах также лучше спать на спине.
«При артрозах и артритах, травмах тазобедренных и коленных суставов рекомендую использовать специальную подушку для ног. За помощью в подборе правильного матраса и подушки стоит обратиться к своему лечащему врачу — ортопеду, неврологу, мануальному терапевту или остеопату. Так вы точно сможете улучшить качество сна и избавиться от боли», — заключила эксперт.