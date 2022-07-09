Перевернитесь! Врач назвала самую полезную позу для сна

Сон — такая же базовая потребность организма, как еда и вода. Если вы хотя бы одну ночь не поспите, то последствия не заставят себя ждать — утром голова будет болеть, окружающим мир раздражать, а все буквально валиться из рук. Поэтому важно спать не меньше 7-8 часов, ложиться в одних сутках, а вставать — в другим и стараться соблюдать режим дня.

Важную роль также играет и то, как именно вы спите. Наверняка вы замечали, что как только ложитесь спать, то сразу же принимаете свою любимую позу: на боку, животе или на спине. Кто-то просыпается также, как и заснул. А кто-то обнаруживает себя чуть ли не на другой стороне кровати со смятой простыней и скинутым одеялом на пол.