Головная боль, ломота в шее и еще 7 признаков, что вы скрипите зубами во сне

Если скрип постоянный

Когда вы сами или ваш ребенок скрипит зубами с завидной регулярностью, практически каждую ночь, нужно разбираться в причинах, определяться с тактикой, что делать для устранения скрипов и к кому обращаться. Говоря научным языком скрип, скрежет зубами — это бруксизм. Подобное состояние относится к патологиям.

Бруксизм может быть и у взрослых, и у детей. Самая частая причина бруксизма, вопреки расхожему мнению, — стресс, а не паразиты. Причем не только психический, эмоциональный, но и физический — переутомление, болезни, проблемы с пищеварением, дыханием, сердцем или сосудами.

Конечно, в редких случаях, при глистных инвазиях, если возникает зуд в промежности и проблемы с пищеварением, стулом, боли в животе, мы может скрипеть зубами и при наличии глистов. Но не всегда глистные инвазии протекают с бруксизмом. Скорее наоборот.