Боль в суставах, отеки, нарушенная подвижность — от подобных симптомов страдают миллионы людей. Таким образом проявляется артрит. Это заболевание сильно мешает вести привычный образ жизни: человеку может быть больно ходить, сгибать руки, ноги, а иногда даже просто находиться в неподвижном положении. Чаще всего мужчины и женщины страдают либо от ревматоидного артрита (это аутоиммунное заболевание, при котором происходит поражение иммунной системы), либо от остеоартрита — в этом случае воспаляется и разрушается хрящ.
Любые заболевания суставов надо лечить. Это простой и понятный тезис, но многие почему-то не торопятся к врачу. Люди начинают делать различные упражнения, через боль как бы разрабатывая сустав, массировать, греть пораженную руку или ногу и даже самостоятельно назначать себе курс обезболивающих, тем самым только усугубляя проблему. Так, заподозрить проблему с суставами в некоторых случаях можно задолго до появления болевого синдрома,
Дело в том, что при ревматоидном артрите иммунная система начинает атаковать саму себя. Это может сказаться и на состоянии кожи. У некоторых людей сначала появляется сыпь, а потом уже неприятные болевые ощущения.
Какая сыпь может указать на развивающийся артрит:
на коже появились красные бляшки или шишки;
высыпания могут сильно чесаться;
форма высыпаний может быть округлой, кольцевидной или шнуровидной;
поражения увеличиваются и уменьшаются в размерах, одну неделю они могут быть больше, другую — меньше и так по кругу;
некоторые начинаются жаловаться на жжение,
поражения, как правило, симметрично распределяются на туловище, руках или ногах.
Однако такая сыпь может сигналить и о других заболеваниях, лечить которые уже должен врач-дерматолог. Также это может быть реакция на какой-либо препарат. В любом случае, если вы страдаете от необычных высыпаний, которые чешутся и шелушатся, то обязательно запишитесь на консультация к врачу. Специалист соберет анамнез и поставит правильный диагноз.
Чудесного средства, которое бы раз и навсегда избавило от болезней суставов, до сих пор не изобрели. Есть разные виды вспомогательной терапии, которые могут облегчить проявления и временно улучшить состояние. И радикальные методы, когда полностью меняется поврежденный сустав. К ним прибегают в случае, если движение становится практически невозможным. А вот к ортопедам, которые настоятельно рекомендуют не отказываться от активности, делать зарядку, прислушиваются редко. Однако некоторые упражнения, которые действительно могут помочь суставам и сделать бедра стройнее все же стоит выполнять. Вам потребуется обычный стул и 10-15 минут свободного времени. Видеоинструкция и подробное описание — ЗДЕСЬ.