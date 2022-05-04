Боль в суставах, отеки, нарушенная подвижность — от подобных симптомов страдают миллионы людей. Таким образом проявляется артрит. Это заболевание сильно мешает вести привычный образ жизни: человеку может быть больно ходить, сгибать руки, ноги, а иногда даже просто находиться в неподвижном положении. Чаще всего мужчины и женщины страдают либо от ревматоидного артрита (это аутоиммунное заболевание, при котором происходит поражение иммунной системы), либо от остеоартрита — в этом случае воспаляется и разрушается хрящ.

Любые заболевания суставов надо лечить. Это простой и понятный тезис, но многие почему-то не торопятся к врачу. Люди начинают делать различные упражнения, через боль как бы разрабатывая сустав, массировать, греть пораженную руку или ногу и даже самостоятельно назначать себе курс обезболивающих, тем самым только усугубляя проблему. Так, заподозрить проблему с суставами в некоторых случаях можно задолго до появления болевого синдрома, пишет британское издание Express. Выдать ревматоидный артрит может специфическая сыпь, похожая на экзему.