Самое первое, что страдает в новогодние каникулы, — желудок и кишечник, еще бы, ведь им приходится принимать и перерабатывать много тяжелой, а для кого-то и непривычной пищи. Чего стоят одни майонезные салаты, которые приходится доедать еще несколько дней после 1 января! Хотя диетологи постоянно объясняют, что «срок жизни» у таких салатов — несколько часов после приготовления.

Во вторую очередь страдает сон. Неправильный режим многие запускают еще в предновогодние дни, когда хочется все и везде успеть, завершить рабочие проекты, выбрать подарки, подготовиться. Приходится вставать в привычное время, а вот отправляться спать — позже обычного. Ночь с 31 декабря на 1 января выходит и вовсе бессонной. И тенденция продолжается все каникулы. Как же поступить, чтобы не сбить режим?