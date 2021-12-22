Длинных январских выходных ждут все: это встречи с семьей и родными, подарки, большой стол, веселье… Но зимние каникулы, к сожалению, заканчиваются. Приходится снова восстанавливать режим, чтобы возвращаться на работу. Не всем эта перестройка дается легко.
Диетолог, нутрициолог. Член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии.
«После праздничных застолий человек, как правило, испытывает чувство тяжести в ЖКТ и слабость. Так проявляется интоксикация организма. Печень перегружена и запускает процесс детоксикации. Для того чтобы помочь печени с выводом токсинов, нужно пить много воды. Это золотое правило, которое работает при любых отравлениях», — говорит эксперт.
Правило номер два: нужно «отодвинуть» остатки праздничных блюд в сторону и перейти на здоровое меню (хотя бы временно). Не стоит все каникулы питаться оливье, селедкой под шубой, жареной курицей с картошкой и майонезом. Старайтесь чередовать здоровую и жирную пищу. Таким образом, вы избавите печень от новых токсинов.
Третий совет: ешьте больше зелени и зеленых овощей. Содержащиеся в них витамины группы B помогают восстановлению печени и нервной системы, а клетчатка положительно влияет на микрофлору кишечника.
Также важно знать, что большую роль в детоксе организма играет аминокислота глутамин. Наряду с глицином, таурином, лизином и пролином она содержится в костном бульоне. Благодаря этому бульон может снять тревожность, которая часто бывает после злоупотребления алкоголем, и снизить воспаление в области желудка и кишечника. Поэтому обязательно приготовьте бульон, говорит эксперт. Главное, сделать это правильно и заранее. Бульон необходимо томить около 12 часов, поэтому лучше его готовить перед выходными.
Еще одна рекомендация от эксперта: принимайте контрастный душ. В процессе вырабатываются эндорфины — гормоны счастья, следовательно, улучшается циркуляция крови, что добавляет организму бодрости.
Новый год ассоциируется не только с вкусной едой и подарками, но еще и с волшебством, обновлением и, конечно же, исполнением желаний. Многие с детства привыкли под бой курантов писать о самом заветном на бумажке, а затем сжигать ее, бросать пепел в шампанское (дети — в лимонад) и выпивать. Некоторые же просто думают о самом главном в первую минуту Нового года. Так почему же у некоторых все сбывается, а у некоторых — нет? Рассказывает психолог Екатерина Огарева.