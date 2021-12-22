Бульон, душ и еще три способа прийти в себя после череды праздников

Бессонные ночи, жирная и сладкая пища, избыток алкоголя… без этого не обходятся предновогодние дни и зимние каникулы. Диетолог Ксения Черная рассказала, как помочь организму восстановиться.